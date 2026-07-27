OSER inauguró una nueva sede en Paraná con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento una nueva sede de atención en la ciudad de Paraná, en el marco del proceso de readecuación de sus oficinas con el objetivo de mejorar la accesibilidad y las condiciones de atención para sus afiliados.

La nueva Sede Paraná 1 comenzó a atender en la esquina de España e Italia y mantendrá el mismo horario de funcionamiento que la dependencia anterior, de 7.15 a 18.15.

Desde la obra social indicaron que el traslado forma parte de un plan de mejoras edilicias y de infraestructura que comenzó con la creación de OSER y que contempla la renovación de distintas oficinas y la apertura de nuevos espacios de atención.

Según se informó, el nuevo edificio cuenta con un diseño moderno, espacios más amplios y una atención sectorizada, con el propósito de agilizar los trámites y priorizar la asistencia de personas que requieren una atención especial.

Además, OSER informó que trabaja junto a la Municipalidad de Paraná para habilitar un sector de estacionamiento prioritario destinado al ascenso y descenso de personas con dificultades de movilidad, con el fin de facilitar el acceso a la sede.

Desde la entidad señalaron que estas acciones buscan acercar la obra social a sus afiliadas y afiliados mediante instalaciones "nuevas, modernas y accesibles", mejorando las condiciones de atención en la capital entrerriana.