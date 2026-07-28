Filipuzzi: “En Entre Ríos la caída de la natalidad afectará a la Universidad en 2031 con baja de matrícula”

“Se está modificando todo el sistema de crédito en las distintas facultades, que es una exigencia a nivel nacional, que hace que haya todo un proceso de reducción de años, adaptándolo a los nuevos sistemas que se están dando a nivel mundial sobre todo en Europa", explicó Filipuzzi.

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, brindó un detallado panorama de la actualidad de la casa de altos estudios.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Filipuzzi señaló que “en el último año no hubo cierre de carreras” y recordó que “la semana pasada anunciamos que en la Tecnicatura Avícola que está en Crespo, Basavilbaso y Santa Elena, se le va a agregar el tramo de Licenciatura. En el proceso que hay de transformación al sistema de crédito a nivel nacional estamos haciendo las adecuaciones del programa y ahora los técnicos van a tener la opción de poder ser licenciados. Esa Tecnicatura Avícola además está modernizando la estructura curricular adaptándola a las nuevas tecnologías, etc”.

“Lo bueno de esto, es que todos aquellos que han egresado a lo largo de estos 26 años de UADER van a poder reinscribirse para hacer el tramo de licenciatura, y con esto ha pasado con otras carreras como Administración, que normalmente la matrícula en esos primeros años explote con todos aquellos egresados más los que continúen el tramo de técnico. Y se facilita con la posibilidad de que ese año y medio que tiene la Licenciatura se pueda hacer en forma virtual, lo que permite que todos los egresados, donde sea que estén radicados, pueden terminar el proceso y llegar al grado”, explicitó.

Agregó que “se está modificando todo el sistema de crédito en las distintas facultades, que es una exigencia a nivel nacional, que hace que haya todo un proceso de reducción de años, adaptándolo a los nuevos sistemas que se están dando a nivel mundial, sobre todo en Europa. Es un sistema distinto por el cual se van acreditando crédito para llegar al grado, al título. Es más moderno y es mucho más ágil y creo que va a estar bueno”.

En este marco, mencionó que “se está manteniendo la matrícula y en algunas facultades ha aumentado, sobre todo en Tecnología que ha sido la facultad que más ha crecido, calculo que por las nuevas carreras y todo lo que tiene una aplicabilidad más concreta hoy a la situación moderna”. “Acá tenemos un problema que es el crecimiento de las carreras a distancia o virtuales que están dando un debate importante y que creo que se tiene que empezar a discutir en el sistema público cómo nos vamos a incorporar. Por ejemplo, la Universidad Siglo XXI ha crecido en cuatro veces su matrícula, y en ese sentido el sistema público va a tener que ir buscándole la vuelta a cómo digitalizar, virtualizar, y a la vez tener algo que la diferencie de la virtualidad completa porque creo que también lo presencial es importante. Habrá que buscar un equilibrio para facilitar lo que hacen las nuevas tecnologías y la tendencia mundial que se va viendo. Si no hacemos esa adaptación creo que vamos a entrar en un proceso de pérdida de matrícula”, explicitó.

En ese sentido, también planteó que “se está dando una caída de la natalidad muy importante que a nosotros nos va a estar afectando, más o menos, estamos calculando en el 2031. Entre Ríos, en el 2020 había 17.000 nacimientos y en el 2024 hubo 12.000 nacimientos. Un 30% menos y a ese ritmo en la Universidad se van a empezar a ver los efectos en el 2031 más o menos, y va a implicar una caída de matrícula”.

Ante eso, consideró que “hay que empezar a trabajar en datos estadísticos, en adaptación de tecnología y ver cómo eso se reestructura a lo nuevo que se está dando. Hay una caída muy importante de la natalidad. Lo hablaba con gente del Consejo General de Educación y ellos ya lo están viendo en los primeros grados. Por eso nosotros ahora queremos empezar a medir esos datos para ver cómo nos preparamos y cómo planificamos el futuro de la Universidad”.

Consultado por la posibilidad de implementar otras carreras en UADER, como ingenierías o medicina, señaló que “desde que llegamos en su momento, hicimos todo un proceso de acomodamiento de lo que hace a los números y hoy contamos con presupuesto para poder afrontar algún tipo de esas carreras. Hoy estamos más abocados, por una cuestión de urgencia del sistema nacional, en todo lo que hace a la transformación de lo que ya tenemos porque hay que adaptarlo y hay un plazo –que yo creo que se va a extender hasta el año que viene- en el sistema de crédito y hace a la acreditación de las carreras, no a su validez”.

“Por eso estamos concentrados en adaptar al sistema de crédito, que no es una tarea fácil, porque hay carreras como psicología que debe estar en 4.500 o 5.000 horas y que tienen que pasar al proceso de 3.000 y pico en la Licenciatura. Y adaptar todo ese sistema no es una tarea sencilla, y además adaptar lo curricular porque hay un retraso muy importante en muchas de las carreras que estamos hoy tratando de apurarlo. Mientras tanto vamos viendo estas alternativas de adaptar Tecnicaturas a Licenciatura y analizar estas propuestas. Siempre hay propuestas, lo que creemos es que hay que pensarlas estratégicamente y de acuerdo a las necesidades”, especificó.

Consultado por los motivos por los que se busca acortar carreras, Filipuzzi explicó que “es un mecanismo que empezó en Europa y lo que se busca es achicar la carrera porque, en general, por ejemplo, en abogacía se busca un profesional que tenga una base de conocimiento general de lo que hace la carrera y que luego se trabaje en lo que son las especializaciones. Lo que se busca es un licenciado que tenga ciertas competencias que hacen al carácter general de la carrera y luego la especialización inmediata. Eso te achicaría la carrera para poder tener una inserción inmediata rápida, y después ir por la especialización, que también tiene que ser en la universidad pública”.

En cuanto a la carrera de Inteligencia Artificial de Villaguay, el rector sostuvo que “fue un pedido de la Intendencia y se trabajó con ellos subsidiando una parte y la otra parte con una cuota prácticamente mínima. Algo que está pasando en casi todas las carreras del interior, de la UTN y de la UNER con las diplomaturas. Uno va probando cómo repercute este tipo de carreras en la matrícula, y la idea nuestra es ver cómo se trabaja para después poder consolidarlas ya como carreras que tengan que ver con una propuesta. En esos casos la idea es, posteriormente, ir viendo los mecanismos y las formas para poder constituirla, porque a veces los municipios quieren la propuesta y nosotros no tenemos los recursos, pero le buscamos la vuelta para llegar a poder brindar el servicio de educación. Se han encontrado estas herramientas, como un pequeño canon, para salir del paso. Yo creo que en algún momento hay que empezar a pensar en consolidar ese tipo de propuestas”.

Por último, aseveró que “las propuestas de tecnología hoy en día son todas muy exitosas, están muy actualizadas y hay una demanda importantísima de los estudiantes de ese tipo de alternativas”. Como ejemplo, mencionó que “en la sede de Tecnología estamos preparando para ir a licitación porque tenemos que aumentar baños y dos aulas en la sede de Oro Verde porque no nos alcanzan los espacios para contener la cantidad de gente que hay, y eso que se está usando inclusive todo el sábado para dar clases”.