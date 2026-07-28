Fuerte operativo de seguridad en Casa de Gobierno por la sesión que tratará la reforma jubilatoria

La Policía de Entre Ríos colocó un vallado perimetral sobre las caras de histórico edificio que dan a las calles México y Santa Fe, donde funciona la Cámara de Diputados que este miércoles tratará el despacho de mayoría de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio.

El operativo de seguridad se montó en simultáneo con el ingreso del dictamen a la sesión, que el oficialismo espera convertir en ley con el respaldo de los votos propios y libertarios. Efectivos policiales trabajaron durante la tarde de este martes en el armado de las vallas frente a Casa de Gobierno, en un dispositivo que anticipa una jornada de fuerte tensión para la sesión de este miércoles.

La medida se replica el antecedente de lo ocurrido durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, oportunidad en la que se registraron forcejeos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante el desarrollo de la sesión.

Los gremios estatales y docentes —entre ellos Agmer, ATE y Amet, nucleados en la Multisectorial— se movilizarán este miércoles hacia Casa Gris en rechazo al proyecto, que consideran un ajuste sobre el sistema previsional que administra la Caja de Jubilaciones. La convocatoria se suma al rechazo expresado por bloques de la oposición, que ya adelantaron que fundamentarán su voto negativo durante el debate.

La sesión de este miércoles, prevista para las 11, definirá la suerte de la iniciativa que ingresó sin modificaciones respecto de su media sanción en el Senado y que, según el oficialismo, cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Fuente: AIM Digital.