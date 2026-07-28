Gallegos sobre la reforma previsional: “Va a pasar lo mismo que con la OSER: todo va a ir mejor”

El presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, dijo que la mudanza de la sede de Gualeguaychú al 600 a la esquina de España e Italia, en Paraná, se enmarca en el plan de renovación de las delegaciones en toda la provincia que lleva adelante el organismo. La nueva dependencia de la obra social comenzó a funcionar este lunes en esa céntrica esquina de la capital provincial. Guíaslocales y de ciudades. En declaraciones radiales, se refirió a prestaciones de OSER y a cómo impactará la reforma previsional en las finanzas de la obra social.

“Veíamos que en la sede de calle Gualeguaychú, que denominamos sede Paraná 1, nuestra sede más importante, el edificio estaba un poco deteriorado y ya no nos era conveniente tampoco económicamente, y, bueno, a través de una negociación logramos llevarla a pleno centro de la ciudad, donde nos faltaba un poco de presencia”, expresó. “El edificio de calle Gualeguaychú no reunía todas las condiciones de infraestructura que nosotros queremos para esta nueva etapa, que se inició hace un año, con la sanción de la ley OSER. A la vez, teníamos un vencimiento del contrato de alquiler de calle Gualeguaychú, y no estábamos dispuestos a pagar una renovación por un edificio en esas condiciones, Nos avocamos a la búsqueda, y creo que viene bien también para la imagen de a obra social”, completó en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

Durante jueves y viernes de la última semana la sede de Gualeguaychú permaneció cerrada al público y en esos días se hizo la mudanza a la sede de España e Italia, que comenzó a funcionar este lunes. “Esa propiedad de Gualeguaychú no reunía todas las condiciones que nosotros deseamos para nuestros afiliados. Por eso es que decidimos mudarnos e invertir como para que estén un poco más cómodos”, detalló.

Y apuntó que la decisión se enmarca en un plan general de renovación y reacondicionamiento de las delegaciones de la OSER en toda la provincia. “Estamos haciendo una renovación de las sedes, y eso se da en el marco de un proceso que nosotros estamos haciendo de obra civil en algunas delegaciones para instalar los consultores odontológicos. Ya se instalaron en Federal, en Feliciano y prontamente se inaugura un consultorio odontológico en Villaguay. Tenemos en planes abrir 15 consultorios odontológicos en nuestras sedes”, explicó

Con los odontólogos

Gallegos dijo que conversaron sobre las prestaciones odontológicas con el vicepresidente Ricardo García, que es odontólogo. “Hemos logrado aunar un criterio de hacer un sistema mixto de atención. Es decir, en 15 sedes vamos a atender en consultorios propios de la obra social con odontólogos contratados por la obra social, este, para que atiendan en nuestras sedes, y al mismo tiempo en aquellas ciudades que no haya consultorios, vamos a contratar con odontólogos locales”.

Sostuvo que “de acá a fin de año va a estar restituida la prestación odontológica para los afiliados de la OSER. Pero va a ser un proceso gradual. En algunos lugares ya se ha restituido la prestación. Vamos instrumentando estos consultorios a medida que avancen las obras civiles. Pero estamos en el proceso de contratación de los odontólogos que van a formar parte de la red mixta, con lo cual esto es una buena noticia para nosotros decirle a nuestros afiliados que de acá a fin de año van a poder acceder al servicio odontológico”.

Dijo que están “muy contentos al cumplir un año de la sanción de la ley” de creación de OSER. “Todas las prestaciones están vigentes, y en algunos casos, hemos aumentado servicios. Toda la prestación farmacológica, el cierre de medicamentos, está activa y funcionando con receta electrónica. Tenemos los convenios vigentes con la Federación Médica, con la Asociación de Clínicas, y creemos que el afiliado ha encontrado un nivel de satisfacción. Por supuesto que siempre queremos más. Pero la verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento de la obra social, y entendemos que también los prestadores están muy conformes con la relación que hemos planteado, que es de puertas abiertas, nos reunimos semanalmente con todos. Creo que hasta se percibe en la sociedad que hay una satisfacción más que adecuada con el servicio que estamos prestando”.

Reforma previsional y las finanzas de la OSER

Por último, Gallegos fue consultado por los informes que hablan de un supuesto impacto negativo en las finanzas de OSER a partir de la reforma previsional. “Lamentablemente, se han hecho muchas consideraciones respecto de la reforma. En su momento, lo que fue la discusión que derivó en la sanción de la Ley OSER, si recordamos, se agitaban todos los fantasmas, que se iba a abandonar la solidaridad, que íbamos a privatizar la salud, que íbamos a cerrar, desechar empleados. A más de un año de eso, yo creo que ninguna de estas cosas se ha verificado, sino más bien todo lo contrario, y creo que a lo que se refería la oposición era intentar sembrar dudas sobre esta reforma que propone el Gobierno. Pero el Gobierno tiene un ejemplo claro para mostrar que es la OSER y entonces puede decir que con la reforma de la Caja las cosas van a andar mejor, así como con la reforma del Iosper, las cosas se volvieron mejor”.