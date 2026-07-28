Gobernadores de la Región Centro pidieron eliminar retenciones y participar en la operatoria de la Hidrovía

Durante la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro que se realizó este martes en la ciudad cordobesa de San Francisco, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumió la presidencia Pro Témpore del bloque regional. Se inauguró una sede oficial de la Región Centro, destinada a fortalecer el trabajo articulado entre las provincias.

En el inicio del encuentro, se leyeron diversas decisiones que tomaron los gobernadores de las tres provincias, entre las cuales se destacan:

- Decisión N°107, atento a la manifiesta la necesidad de garantizar las condiciones de previsibilidad, eficiencia y competitividad en la operatoria de la Hidrovía, la Junta de Gobernadores de la Región Centro decide: primero, solicitar al gobierno nacional la pronta puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal con perfil profesional y técnico, con sede en Rosario, y la efectiva participación de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, con el objeto de realizar un seguimiento permanente de la eficiencia logística, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Solicitar también la incorporación de la provincia de Córdoba al Consejo en representación de la Región Centro y en razón de su vinculación productiva y logística a la vía navegable troncal.

- Decisión N°108, seguridad alimentaria. Considerando que con la entrada en vigencia del decreto 35/2025 y la disposición de ANMAT 537/2025 que modifican los requisitos para la importación y exportación de alimentos, y se permite la entrada de alimentos al país sin autorización previa y sin necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por la legislación argentina, la Junta de Gobernadores de la Región Centro decide crear el Sistema de Vigilancia Alimentaria de la Región Centro, que será coordinado por la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Región Centro. Considerar la necesaria modificación del decreto 35/2025 del PEN y la disposición de ANMAT 537/2025, obligando a que los productos importados cumplan con los requisitos establecidos en la legislación argentina, y solicitar que cualquier modificación en la normativa alimentaria sea acordada y elaborada previamente con las provincias, tal como lo establece el Código Alimentario Argentino dado que son ellas las responsables de su implementación en las respectivas jurisdicciones”.

- Decisión N°109, Gabinete Productivo: considerando que resulta necesario reconocer y considerar la labor estratégica del Gabinete Productivo de la Región Centro, destacando sus aportes y las importantes conclusiones alcanzadas en la Agenda de Trabajo Productivo, la Junta de Gobernadores de la Región Centro decide solicitar la reducción progresiva hasta la eliminación definitiva del régimen de retenciones, dado el contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, la reconfiguración de nuevos mercados y oportunidades, y por ser contradictoria con el espíritu de los acuerdos comerciales en curso, los mismos que promueven el intercambio de productos sin aranceles. Apoyar el acuerdo de la asociación entre Mercosur y Unión Europea, que representa una gran oportunidad para exportar desde nuestra matriz productiva agroindustrial advirtiendo y controlando el posible riesgo de implementación políticas para arancelarias que limiten la entrada de materias primas y productos del Mercosur.

- Decisión N°110, Ratificar el acuerdo marco de reciprocidad sobre documentos emanados de autoridades de control sobre personas jurídicas y registro público suscrito el 20 de mayo del corriente en Santa Fe ciudad. Crear la unidad de coordinación regional para la validación de documentos oficiales, para reconocer su validez en todas las jurisdicciones de la región centro, simplificando las gestiones a los ciudadanos. Crear la mesa permanente de contrataciones para la región centro con el propósito de unificar los requisitos necesarios para el registro de proveedores que ofrecen bienes y servicios de manera que dicha inscripción sea válida para operar en toda la región centro.

- Gestionar ante los legisladores nacionales una ley de biocombustibles federal que proteja la producción de origen biológico, fortalezca a las pymes y a las economías regionales, reconozca las facultades provinciales para autorizar mezclas superiores, permita ampliar los beneficios ambientales, sanitarios y productivos de los biocombustibles, autorizando mayores cortes de mezcla.

- Gestionar ante las autoridades nacionales la rehabilitación del Consejo Federal de la Energía y la creación de una mesa de decisión de infraestructura energética nacional integrada por representantes provinciales.

- Solicitar se inician y no se interrumpan las obras autorizadas de las empresas transportadoras de gas del norte y del sur; establecer un plan de obra estratégico y solicitar su financiamiento correspondiente para cada provincia para liderar el PAD de las empresas y sostener una tarifa económica viable para los usuarios.

- Decisión N°112, Eventos: Considerando que, para continuar fortaleciendo este proceso de integración interprovincial, avanzando en el ejercicio de la gestión territorial con una visión articuladora, canalizando la actividad de las fuerzas sociales y acción de todos los agentes involucrados en la integración regional.

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