La reforma previsional llegó al recinto de Diputados con respaldo oficialista y rechazo opositor

Ingresó en la décima sesión ordinaria del 147° período legislativo el despacho por mayoría de la reforma previsional que afecta la Ley 8.732 y la Caja de Jubilaciones, que este miércoles será sometido a votación en la Cámara de Diputados. Mientras el oficialismo celebró la instancia y aseguró contar con los votos necesarios para aprobarla, la oposición denunció que se trató de un proceso exprés, sin margen real de debate, y adelantó que rechazará la iniciativa por considerarla "un ajuste tremendo" contra jubilados, activos y municipios.

El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, señaló que el dictamen "tomó estado y pasa al orden del día de la sesión de este miércoles, que prácticamente va a ser el tema central, porque es el único dictamen de comisiones que hay". El legislador oficialista remarcó que se trata de "quizás la ley más importante de la gestión de Rogelio Frigerio" y sostuvo que "entendemos que tenemos los votos suficientes para poder aprobarlo".

Consultado por el tratamiento que tuvo el proyecto en comisión, Sarubi lo definió como "intenso, quizás breve en el tiempo pero muy intenso", con "un debate muy bueno, donde escuchamos voces con las que pensamos parecido y voces con las que no coincidimos, pero siempre con respeto".

Añadió que esas intervenciones "están grabadas y disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, para que todos los entrerrianos puedan ver qué pensamos cada uno". Frente a los cuestionamientos sobre la celeridad del proceso, concluyó que "no hay que mirar solamente la foto de la Cámara de Diputados, sino la película de todo este proceso, que arrancó en marzo".

Una lectura radicalmente distinta ofreció la diputada peronista Andrea Zoff, integrante del bloque Más por Entre Ríos, quien cuestionó que haya existido un verdadero trabajo conjunto entre ambas cámaras. "Eso que mencionás de trabajo conjunto yo no lo describiría así. Lo que hubo fue una invitación a presenciar las comisiones del Senado, pero eso no es una participación en la comisión", afirmó.

Y agregó: "Lo lógico hubiera sido que esto fuera una comisión bicameral, donde pudiéramos participar y hacer nuestras consultas. Eso no fue posible".La legisladora denunció además ausencias claves durante el debate en comisión. "El presidente de la Caja de Jubilaciones, a quien queríamos hacer consultas, recién estuvo presente a las 9 de la noche. Solicitamos que asistiera al día siguiente y nos dijeron que no era posible", indicó.

"Al día siguiente estaba previsto que asistiera el ministro de Economía y tampoco pudo asistir. En lo personal, me quedaron un montón de consultas que me hubiese gustado debatir en el ámbito que está previsto para eso, que es la comisión", sostuvo. Para Zoff, esas ausencias no fueron casuales: "Evidentemente, para el oficialismo este no es un tema relevante, o al menos no le interesaba dar el debate dentro de Diputados". Advirtió, en ese sentido, que "el dictamen no tuvo ninguna modificación respecto de como vino del Senado".

De cara a la sesión de este miércoles, la diputada adelantó el sentido del voto de su bloque. "Nuestra postura la vamos a manifestar mañana en la sesión: por supuesto que vamos a rechazar el proyecto, pero queremos fundamentarlo, porque realmente hay mucho para decir. El ajuste es tremendo: el ajuste contra los jubilados, el ajuste contra los activos, el ajuste contra los municipios y, fundamentalmente, un ajuste que va a impactar en todos los entrerrianos", afirmó.

"Nuestra idea para mañana es tener el tiempo que lamentablemente no tuvimos en comisión, para poder expresarle a la ciudadanía los efectos que va a tener este proyecto. Esto trasciende lo presupuestario: tiene un impacto enorme en nuestra provincia", remarcó. Y al calificar el proyecto en su conjunto, sentenció: "Si hay algo que define este proyecto es el ajuste. Cuando uno lo analiza minuciosamente, es difícil encontrar algún punto que pueda considerarse beneficioso: es sumamente regresivo".

Finalmente, Zoff advirtió sobre eventuales consecuencias económicas para la provincia derivadas de la reforma. "Esto va a implicar que la provincia tenga que atender demandas judiciales de distinto tenor, y creo que eso va a tener un impacto mayor en las arcas provinciales que lo que se pretende ahorrar con este ajuste, que además impacta siempre en los mismos sectores", concluyó.

Fuente: AIM Digital.