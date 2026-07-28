Reforma previsional: “Hay legisladores que ni leyeron el proyecto, votan por obediencia debida a Frigerio”

“Lo que dice el gobierno es mentira y la reforma previsional es un ajuste salarial. Nosotros tenemos números claros donde podemos expresar que hemos perdido un 23% desde noviembre del 2023 a la fecha. Es simple, hay que ir a un recibo de un docente cualquiera”, afirmó Antivero.

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, analizó el derrotero que tuvo el proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados que se aprobaría este miércoles. También desmintió el informe oficial sobre salario docente.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero aseguró que la lucha contra la reforma previsional “tiene saldo positivo porque si miramos el proyecto en sus inicios, cuando se presenta el informe de vectores, y en el camino cuando ya se presenta el proyecto en la Legislatura el 22 o 23 de mayo, a la fecha, en el medio ya no es tan cruel el proyecto como en su momento. Aun así, no dejamos de decir que es una iniciativa de ajuste sobre los jubilados, sobre los activos a futuro, pero de lo que era en su origen a la fecha es otra cosa”. No obstante, remarcó: “Lo seguimos rechazando”.

Respecto del tratamiento del proyecto en Diputados, indicó que “nos cayó de manera incómoda, primero por el carácter exprés que tuvo el tratamiento, y no solamente creímos que lo podíamos torcer, sino que decimos que se tenía que tomar de una manera más seria sobre todo con el argumento que tenía el gobierno, y más allá de cómo fue el tratamiento en Senadores”.

“A nosotros nos convocaron en horas de la noche, previamente al miércoles, cuando no habían sido notificados los diputados de la oposición para que sea tratado en comisión. Dijimos que sí, porque no tenemos ningún temor, ningún prurito de ningún momento, ni en ningún espacio poder defender y marcar nuestro posicionamiento. Por eso asistimos y lo marcamos en ese momento, porque aparte se nos brindó un espacio y un tiempo donde nos empezaron a cortar la palabra, más allá del incidente (con el diputado Juan) Rossi, pero nos empezaron a cortar la palabra y no pudimos responder algunos planteos o posicionamientos que hicieron los diputados del oficialismo”, cuestionó.

En el mismo sentido, afirmó que “hay un diputado que argumenta y dice que no fue exprés porque en realidad desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto, por lo tanto concluimos en que termina siendo todo un ‘acting’, de buscar la noticia o el argumento del relato de que se buscó el consenso, se buscó escuchar a todos los sectores, incluidos nosotros que somos los que hemos marcado postura desde un primer momento, y a esta iniciativa llegamos. Concluimos que fue poco serio; y hay que reconocer que les salió bien la jugada de llevar el tratamiento paralelo al Mundial considerando el espíritu futbolístico que hay en nuestra sociedad y, más allá de eso, hemos marcado una resistencia tenaz, porque el mismo 15 de julio que jugaba Argentina con Inglaterra, lo trataron en el Senado y tuvimos una gran concurrencia en la Plaza Mansilla, desde todos los puntos de la provincia. Y llegamos a esta instancia donde prácticamente mañana ya esto está definido”.

Consultado por el episodio con el diputado socialista Juan Rossi, Antivero analizó que “se buscó correr el eje de discusión. Más allá de que podemos tener argumentos recientes del posicionamiento y las alianzas que ha tenido el Partido Socialista, en su origen nos llamó la atención cómo salió enseguida a argumentar esta definición que hemos hecho nosotros de exponer a los legisladores que votan a favor, donde le importó más la exposición que iba a tener por cómo va a votar que el fundamento que teníamos nosotros sobre el proceso de empobrecimiento de los trabajadores, sobre las condiciones laborales. En sus gestos, en sus actitudes, marcaba una ansiedad por querer cuestionar esto con argumentos falaces y con mentiras porque lo de Villaguay no nos consta que haya sucedido; el AGMER no ha participado de amenazas ni escraches”.

En tal sentido, definió que “nosotros hemos definido exponer, exponer significa señalar al legislador que está en cada localidad, en cada pueblo, y lo que hace en el marco de sus funciones. Y lo dijimos claramente porque no es ninguna novedad que para algunos implica el final de la carrera política, porque después hay que ir al local, hay que ver al vecino a la cara, hay que volver a armar de cara a las elecciones, y todo esto va a pesar, porque todavía va a estar caliente y va a estar la polvareda de esta batalla. En ese sentido hemos remarcado que, si bien se suele poner la cara para las elecciones y se sale de campaña, cuando se va en contra de los trabajadores del Estado, hay que hacerse responsable también. Y esto tiene que tener un costo político, porque no puede ser que pase lo mismo que pasó con la OSER, de que se votó impunemente, y hoy prácticamente nadie se acuerda de cómo votó cada uno, salvo por dos o tres casos. Por eso definimos que, si iban a votar en este sentido, los vamos a exponer, pero dentro del marco de lo que es el Estado de Derecho. Nadie dijo de ir a hacer llorar familiares, chicos, lejos estamos de eso. Ahí nos llama la atención de cómo Rossi monta una mentira para cabalgar sobre esto y arremeter contra el AGMER, y sobre todo tratarnos de violentos alguien que tiene denuncias públicas dentro del mismo partido sobre maltrato a sus empleados. Entonces yo dije una metáfora poco feliz que explica que no tiene autoridad moral para venir a señalarnos de violentos”.

En ese marco, explicó que “no es que los legisladores se esconden, pero no tenemos una cultura democrática de conocer y saber quiénes son nuestros legisladores, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros senadores, y sin embargo pasan por una banca como si fuese una beca, votan en contra de la clase trabajadora y no pasa nada, y eso no puede seguir sucediendo. Pasó con la OSER, aprendimos de lo que pasó con la OSER, y en este sentido agotamos una instancia previa de convocar en cada Seccional o en cada lugar para poder hablar con cada legislador, plantear nuestro posicionamiento, invitarlo a que vote en contra, y hubo legisladores que los reconocemos y lo ponemos en valor porque nos dijeron directamente que iban a votar a favor por obediencia debida al gobernador Frigerio. Al menos nos fueron sinceros en primera instancia”.

Además, Antivero reveló que “no todos los legisladores” accedieron al encuentro con el gremio: “En el caso de Islas del Ibicuy, el senador Hernán Méndez no respondió a nuestra convocatoria; sí lo hizo en su momento junto con ATE la diputada Vilma Vázquez cuando todavía no estaba el proyecto, estaba instalado el informe de vectores, pero no todos respondieron”.

Y advirtió que “hubo algunos legisladores que se enteraron de lo que implicaba la reforma por nosotros. Los inquietamos, y hasta el miércoles pasado en Diputados, (Roque) Fleitas después del intercambio que tuvimos, me pidió la comparación de los haberes de cómo va a ser, porque se vio sorprendido de cómo iba a aplicarse el ajuste sobre los salarios en el marco de la 8.732, que es la ley actual, y cómo iba a ser con la ley nueva. Entonces, hay un desconocimiento, hubo un desconocimiento, algunos votan por obediencia debida, algunos ni siquiera lo leyeron, algunos nos recibieron porque ni siquiera lo habían leído”.

“Hay legisladores que ni siquiera leyeron el proyecto, y no nos sorprende en el marco de lo que pasó el miércoles pasado, del intercambio de artillería que hubo con la oposición. Más allá de lo que pasó con nosotros porque esperábamos una reacción así porque, por supuesto, no le tiramos confites, sino que dijimos verdaderamente y francamente y lo que creíamos que teníamos que decir, de lo que iba a pasar y lo que íbamos a hacer. Lo que pasa con los legisladores no nos sorprende, porque hay una obediencia debida en ese sentido”, sentenció.

Conflicto salarial

En otro orden de temas, Antivero cuestionó el informe que ayer difundió el gobierno provincial en el que asegura que el salario docente le ganó a la inflación: “Lo que dice el gobierno es mentira y la disputa de lo salarial con lo previsional va de la mano y no dejamos de decir que, por supuesto, la reforma previsional es un ajuste salarial. Y nosotros tenemos números claros donde podemos expresar que hemos perdido un 23% desde noviembre del 2023 a la fecha. Es simple, hay que ir a un recibo de un docente cualquiera”.

“A modo de ejercicio le dijimos a los legisladores y se lo hemos dicho públicamente a Frigerio y sus funcionarios: ‘vayan a una escuela al azar, busquen a un docente y pregúntenle si llega a fin de mes, o pregúntenle si no se endeuda con la tarjeta de crédito’. En números, nosotros decimos que tuvimos una pérdida del 23% desde noviembre a la fecha y desde diciembre del 2025 a la fecha tenemos una pérdida del 16%, donde solamente el gobierno ha respondido ahora con un 7% por decreto, porque hay que recordar que tres veces la paritaria se vio frustrada. Y se vio fracasada por iniciativa del gobierno, que en realidad hizo un ‘acting’, como hizo con la convocatoria para la reforma previsional, porque ya sabía que iba a ofrecer montos que nosotros íbamos a rechazar. Inclusive nosotros cedimos en la última propuesta, cuando nos ofrece un 7% a octubre, y le pedimos que acorten los plazos. Y, aun así, dijeron que no. En resumen, podemos decir que, desde noviembre del 2023 a junio del 2026, hubo una inflación de 320% aproximadamente, y solamente tuvimos un aumento de 237% en negro, y en blanco hemos tenido solamente un aumento del 220%”, puntualizó.

Y agregó que “tal es el deterioro de nuestro salario, que en diciembre de 2023, en la fecha que cita el gobierno, el 12% correspondía a un monto negro de nuestro sueldo, que era un monto que pagaba Nación, de Fonid y Conectividad. A la fecha, el 22% de nuestro sueldo es en negro y lo paga provincia”.

Por otra parte, mencionó que su casa se encuentra a unos 90 kilómetros del domicilio del gobernador y sigue sin encontrarse con el mandatario: “En ninguna parte lo he encontrado”. Y consultado por un posible encuentro, manifestó: “Yo no tengo drama, al contrario. Nosotros siempre manifestamos vocación de diálogo y siempre nos hemos mostrado predispuestos a charlar, pero cuando de la otra parte no hay una iniciativa y se genera una contradicción tan grande como ésta, porque dijo en plena campaña que iba a cuidar a los docentes y ahora mostrando números no lo hace, por supuesto que quedamos lejos. Pero yo no tengo ningún drama de encontrarlo”.