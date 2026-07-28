Renuevan alerta amarilla para cinco departamentos del Noreste entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para este martes. Según los reportes la alerta rige sobre cinco departamentos entrerrianos, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador.

La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad: