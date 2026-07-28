Provinciales

Renuevan alerta amarilla para cinco departamentos del Noreste entrerriano

28 de Julio de 2026 - 08:52

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para este martes. Según los reportes la alerta rige sobre cinco departamentos entrerrianos, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador.

La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

  • Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).
  • Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.
  • Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.

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