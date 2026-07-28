Tras detectar riesgo de derrumbe, una escuela del departamento Concordia reanuda las clases en tres sedes

A 10 días del fenómeno que dejó enormes daños en la localidad, aún no volvieron las clases de educación primaria en La Criolla, departamento Concordia, ya que la Escuela Alberdi, que sufrió duros daños, tiene riesgo de derrumbe.

En la tarde de este martes tuvo lugar una reunión de padres con las autoridades educativas y los docentes para delinear los pasos a seguir.

En principio, y hasta mediados de agosto, las clases se van a dictar separadas en 3 instituciones y con horarios reducidos. Dos cursos tendrán clases en el Club Alberdi, otros dos cursos lo harán en los salones de la Capilla San Bonifacio, mientras que el curso restante tendrá clases en el comedor escolar.

Tanto los dos turnos del establecimiento tendrán clases en horario reducido, sólo 3 horas por día en cada turno. No sólo los alumnos se verán separados, sino que los docentes y las autoridades deberán trabajar más. La medida se instrumentó ya que el edificio escolar, además de la voladura del 60 por ciento de su techo, sufrió enormes daños en su estructura y peligra su integridad.