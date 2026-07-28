Tras la remoción de la funcionaria del CGE Colón por la designación de su hija, se nombró a la nueva directora

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, oficializó la designación de la profesora Paola Lorena Paganini como la nueva Directora Departamental de Escuelas de Colón, a partir de agosto. El nombramiento ocurrió tras la remoción de Lina Bosch, luego de que designara a su hija de 20 años en un cargo.

Según se informó oficialmente, Paganini cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sistema educativo provincial, desempeñándose como docente de Nivel Inicial desde 1994. Su idoneidad técnica está respaldada por la aprobación de los Concursos Extraordinarios de Antecedentes y Oposición para cargos directivos (Resolución 500/13 CGE) y para la titularización en supervisión (2018).

En su recorrido profesional se destaca su labor como Supervisora de Nivel Inicial y su reciente desempeño en la Coordinación Provincial del Plan de Alfabetización del organismo. La flamante funcionaria es profesora para la Enseñanza Pre-Escolar (Escuela Normal "R.O.U.") y Diplomada en Sistematización y Análisis del Trabajo Docente (UNIPE).

La información desde el CGE admite que la llegada de Paganini a la conducción territorial se concreta “tras haberse detectado irregularidades administrativas en la gestión previa de la Dirección Departamental, lo que motivó el pedido de renuncia de dos funcionarias y la baja de una agente con el objetivo de garantizar la transparencia institucional en la región”.

ANÁLISIS contó cómo fue la historia previa al nombramiento de Paganini al frente de la Dirección Departamental de Escuelas Colón. El 9 de mayo pasado se informó que el presidente del CGE, Carlos Cuenca, había pedido la renuncia a Bosch y también a la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Paola Rodríguez. Y que ese pedido se debió al nombramiento de la hija de Bosch, de 20 años, como capacitadora sin acreditar ningún título terciario, ni tener registrado el título secundario ante el CGE.

Cuando se conoció la noticia, Bosch minimizó la situación. “Me han atacado desde el inicio de la gestión y sabía que el hecho de que Abril Bosch fuera mi hija podía llegar a traer este tipo de cosas”, argumentó. A Canal 10 le dijo: “Hicimos todo muy prolijo, se llamó a concurso en el inicio de 2025 para la parte de servicio turístico de inglés y ella presentó una carpeta con antecedentes como cualquier otro porque fue una convocatoria pública y abierta”.

Horas más tarde a esas declaraciones, Bosch recibió el llamado de Cuenca. El funcionario le pidió la renuncia. La medida alcanzó a la coordinadora de Jóvenes y Adultos de la Departamental, Paola Rodríguez, y también implicó la remoción de la agente Lina Abril Bosch del cargo de capacitadora.