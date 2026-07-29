Advierten que el ajuste obligó a cerrar merenderos en la provincia: "No podemos sostener ni una garrafa"

La referente del Polo Obrero del barrio Los Arenales, Andrea Narváez, denunció que el recorte en la entrega de alimentos para merenderos y comedores barriales provocó el cierre de varios espacios comunitarios y describió un escenario de creciente demanda alimentaria en los sectores populares. "No podemos sostener ni una garrafa", resumió al explicar las dificultades para mantener abiertas las cocinas comunitarias.

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Narváez sostuvo que las organizaciones sociales atraviesan meses de incertidumbre por la reducción de los módulos alimentarios y los cambios en la modalidad de distribución implementados por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

Según explicó, hace tres meses comenzaron las dificultades para acceder a la mercadería destinada a los merenderos. Recordó que en la Mesa de Diálogo con el Gobierno provincial se había acordado la entrega de bolsones compuestos por 14 productos esenciales, entre ellos leche, azúcar, fideos, aceite y puré de tomate. Sin embargo, afirmó que primero comenzaron a recibir apenas siete productos y posteriormente las entregas continuaron siendo parciales.

"Eran 14 productos. Hace un mes recibimos siete y la leche directamente no llegó. Por eso tuvimos que cerrar los merenderos", aseguró.

Narváez explicó que la situación se agrava por los costos logísticos. La mercadería debe retirarse desde dependencias del Ejército y, según indicó, la nueva modalidad obliga a que cada barrio gestione individualmente su transporte.

"Antes un solo flete llevaba la mercadería para cuatro barrios. Ahora cada responsable tiene que arreglarse por su cuenta y eso encarece muchísimo todo", señaló.

En ese contexto, contó que las organizaciones comenzaron a financiar los traslados mediante rifas, ventas de tortas fritas y aportes de los propios vecinos, aunque advirtió que hoy esos recursos ya no alcanzan.

"Con siete productos no vamos a ir a buscar la mercadería. Perdemos más plata en el flete que lo que recibimos", remarcó.

"Nos golpean de madrugada porque tienen hambre"

Durante la entrevista, Narváez describió el impacto social que observa diariamente en el barrio Los Arenales y afirmó que la demanda alimentaria se incrementó de manera sostenida.

"Se cansaron de golpearme porque les digo que no tengo nada", relató.

Como ejemplo, recordó el pedido que le hizo un niño días atrás: "Me dijo que la mamá preguntaba si tenía dos huevos porque solamente tenían arroz para comer".

La dirigente aseguró que muchas veces termina entregando alimentos destinados a su propia familia para asistir a vecinos que atraviesan situaciones extremas.

"Tengo que sacar de mis hijos para poder seguir ayudando", expresó.

También señaló que cada vez observa más personas durmiendo en la calle y aseguró que en los últimos días volvió a ver niñas pidiendo ayuda en los semáforos.

"Eso no se veía hace muchísimo tiempo", lamentó.

Dudas sobre la distribución de los alimentos

Narváez manifestó preocupación por versiones que indican que podrían habilitarse nuevos merenderos mientras los existentes continúan con problemas para abastecerse.

"Si no pueden sostener los merenderos que hace años estamos funcionando, ¿por qué van a abrir otros?", cuestionó.

Asimismo, sostuvo que trabajadores del depósito provincial le habían manifestado tiempo atrás que existía mercadería almacenada y expresó dudas sobre los motivos de las demoras.

"No puede ser que hace dos meses había mercadería y ahora falten productos. Queremos saber qué está pasando", afirmó.

"Siempre hay alguno que hace las cosas mal, pero no somos todos"

Consultada sobre los cuestionamientos que suelen recibir las organizaciones sociales, Narváez rechazó las generalizaciones y reivindicó el trabajo territorial que realizan los referentes barriales.

"Siempre hay una manzana podrida, como en cualquier lado, pero somos nosotros los que estamos todos los días en los barrios populares", sostuvo.

Enumeró tareas vinculadas al funcionamiento de merenderos, asistencia alimentaria, acompañamiento a personas en situación de calle y organización comunitaria, y remarcó que muchas de esas actividades continúan realizándose pese a la reducción de recursos.

Reclamos al Gobierno y advertencia de nuevas protestas

La referente indicó que las organizaciones mantienen diálogo con el Ministerio de Desarrollo Humano, aunque aseguró que las respuestas todavía no alcanzan para resolver el problema.

Según explicó, recientemente comenzaron a recibir nuevas convocatorias para retirar mercadería, pero persiste la incertidumbre respecto de la cantidad de productos que efectivamente serán entregados.

Finalmente, advirtió que, si la situación continúa deteriorándose, las organizaciones podrían profundizar las medidas de protesta.

"Necesitamos respuestas concretas", concluyó.