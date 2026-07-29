Burgos cuestionó la reforma previsional y llamó a marchar: "Es un ataque a toda la clase trabajadora"

La dirigente del MST-Nueva Izquierda en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), Nadia Burgos, cuestionó con dureza el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y sostuvo que la iniciativa "es un ataque a toda la clase trabajadora". Además, convocó a participar de la movilización prevista para este miércoles desde la Caja de Jubilaciones hasta la Casa de Gobierno.

En un comunicado difundido este martes, Burgos afirmó que la propuesta oficial representa "un nuevo capítulo del ajuste" y consideró que, bajo el argumento de resolver el déficit de la Caja de Jubilaciones, el Ejecutivo provincial busca avanzar sobre derechos previsionales conquistados por los trabajadores.

La referente de izquierda también responsabilizó a los diputados que acompañen la iniciativa en la Legislatura. "Quienes levanten la mano para aprobar esta reforma estarán votando para que las y los trabajadores aporten más, trabajen más años y cobren menos cuando llegue el momento de jubilarse", sostuvo.

Entre los principales cuestionamientos, Burgos señaló que el proyecto eleva la edad jubilatoria a 60 años para las mujeres y 65 para los varones, deja abierta la posibilidad de futuras modificaciones si cambia la normativa nacional, afecta los regímenes especiales —como Docencia y Salud Mental— y modifica el cálculo del haber inicial y el mecanismo de movilidad previsional.

En ese marco, sostuvo que "defender la Caja de Jubilaciones es defender el salario", al considerar que las jubilaciones y pensiones constituyen un "salario diferido" generado durante la vida laboral de los trabajadores.

La dirigente también rechazó el diagnóstico oficial sobre el origen del déficit previsional. Según expresó, el problema no radica en el nivel de las jubilaciones ni en la expectativa de vida de los trabajadores, sino en decisiones políticas que, afirmó, beneficiaron a grandes grupos económicos. En ese sentido, planteó como alternativas reclamar los recursos que la Nación adeuda a Entre Ríos, restituir aportes patronales, impulsar una reforma tributaria que grave a los sectores de mayor capacidad contributiva y generar empleo mediante un plan de obras públicas.

Finalmente, Burgos convocó a "la más amplia unidad" de trabajadores, jubilados, sindicatos y organizaciones sociales para rechazar la reforma y llamó a participar de la movilización prevista para este miércoles 29 de julio, a las 10, desde la Caja de Jubilaciones hacia la Casa de Gobierno. "Las jubilaciones no se ajustan: se defienden en las calles", concluyó.