En medio de las fuertes protestas, Diputados sancionó la reforma jubilatoria impulsada por Frigerio

Mientras en las inmediaciones de la Cámara de Diputados cientos de manifestantes de diversos gremios estatales y docentes hicieron oír su rechazo, el cuerpo legislativo dio luz verde al proyecto del Ejecutivo provincial, que se aprobó por 18 votos a 12. A favor votaron los 15 integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos y tres libertarios (estuvieron ausentes Rubén Rastelli y Mauro Godein por motivos de salud), en tanto los 12 en contra fueron del PJ y libertario Carlos Damasco.

En la extensa sesión que se extendió por más de cinco horas, Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” que impulsó el gobernador Rogelio Frigerio.

El proyecto que fue modificado en el Senado, pero recibió un tratamiento exprés en las Comisiones de Diputados, declara la emergencia, en principio, con una vigencia de dos años que será prorrogable por dos años más, tras una comunicación formal al Poder Legislativo. La edad jubilatoria pasará a ser de 65 años para los varones y 63 para las mujeres.

La reforma de la Ley N° 8.732 es una de las iniciativas más polémicas del último tiempo en la provincia de Entre Ríos. El Gobierno de Rogelio Frigerio da un paso clave y consigue la sanción definitiva del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Defensa oficialista

La diputada Vázquez del oficialismo pidió “que sea una sesión para el bien de todos, porque representamos a todos”. Solicitó que se vote el proyecto porque no toman “decisiones por un cuestión antojadiza o finalidad partidaria”.

Le siguió Bruno Sarubi, de La Paz, reconoció que el proyecto genera “preocupación”. “Hablar de la Caja de Jubilaciones es hablar de la vida de un enfermero, de un docente. Cuando hablamos de la Caja, tenemos que hablar de los futuros maestros, enfermeros, empleados públicos. Hablamos con diferentes sectores, especialistas, con quienes piensan distinto. No encontramos una sola voz que nos dijera que la Caja está bien. Hablan de un tratamiento exprés. Es cierto que en Diputados tuvimos menos tiempo que en el Senado, pero las comisiones fueron largas e intensas. Y hay que mirar el proceso entero, que comenzó en marzo”, planteó y agregó: “Es cierto que criticaron todo el proceso, desde el minuto cero. Si eran vectores o proyecto cerrado, era criticado. A la luz no fue un proyecto a libro cerrado. Quiero reconocer la labor de Gastón Bagnat, presidente de la Caja. Siempre estuvo dispuesto”.

“Si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades, la sostenibilidad no será posible. La Caja tiene 266 mil beneficiarios y la relación de aportantes bajó a 1,82. Esto ya preocupaba en 1997 bajo la gestión de Jorge Busti, yo iba a la primaria. Esta gestión viene trabajando desde el minuto cero en reducir el déficit. Le reclamó al Estado nacional lo que nos corresponde a todos los entrerrianos”, recordó.

Sarubi subrayó que “el centro del debate es garantizar que futuras generaciones se puedan jubilar con el 82 por ciento móvil. Es para las próximas generaciones de entrerrianos. Otras gestiones intentaron llevar adelante la reforma pero no lo hicieron. Esta gestión pudo elegir el mismo camino y esperar que la bomba explote más adelante. Pero este gobernador no vino a especular, vino a transformar Entre Ríos”.

El diputado Fabián Rogel contó que tiene 38 años de aportes. “Respeto y quiero a la administración pública de Entre Ríos pero hace mucho que esto debió ocurrir. La realidad de la caja es esta. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, sino en diez años no tendremos Caja de Jubilaciones”.

Pasadas las 12.30 de este miércoles, a la defensa de la reforma se sumó la diputada de Juntos por Entre Ríos, Susana Alejandra Pérez; la diputada libertaria Débora Todoni.

La oposición tilda de inconstitucional la reforma

La diputada Silvina Deccó sostuvo que “modificar el sistema previsional debería ser de relevancia política, jurídica y social porque afectará a gran parte de la población. Por eso esperamos que sea debatido con responsabilidad”.

“Se eligió un tratamiento exprés y es lamentable. La mayoría no sé si analizó. Nadie va a discutir que tenemos dos normas importantísimas como la Constitución Provincial y la Nacional. Todos deberíamos saber las normativas. Quiero focalizar en algunos puntos no sin antes marcar cuestiones. A nosotros no se nos garantizó el derecho de escucha. Los invitados no pudieron aportar lo suficiente. También se adoleció de una contrapartida. Hablo de escucha real y activa”, cuestionó.

“No hay declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto. Es lamentable. Me parece fundamental ser clara. Acá tenemos marcos normativos que cumplir. La Constitución Nacional establece en diversos artículos, también las convenciones internacionales, la protección de derechos de adultos mayores”, señaló y criticó: “La declaración de emergencia que otorga poder político y discrecional; se afecta el principio de racionalidad. Se habilita al ejecutivo a establecer nuevos aportes que no están especificados. Me preocupa. En materia de previsión, es esencial cubrir los derechos de ancianidad, todos derechos con jerarquía constitucional. ¿Qué servicio de salud y educación quieren dar a esta provincia? -preguntó después, en relación a los regímenes especiales que podrán ser modificados-. Todos estos sectores deberían continuar igual. Por qué existen los regímenes especiales? No están en situación de privilegio. Se jubilan antes por el tipo de tareas que desempeñan. Lo que hace la ley para compensar ese desgaste, es anticipar su jubilación. Pero el proyecto dice que se podrán jubilar, pero si lo hacen, deberán aportar una vez jubilados. La naturaleza jurídica queda desarticulada con esta norma”. “La jubilación no es una prestación graciable. La gente trabaja para jubilarse. Esto afectará los haberes jubilatorios, violando el Artículo 14 Bis”, apuntó.

En la misma línea se refirió a “los años que se tomarán para promediar el haber jubilatorio. En lugar de 10 años, se tomarán 15. Se afectará la movilidad, el haber, los regímenes especiales, que se podrán hacer nuevos descuentos”. “Hablamos de una norma confiscatoria”, denunció y mencionó también a las pensiones. “Es de nula humanidad establecer limitaciones al derecho de pensiones. Acá se establece una limitación del plazo de duración de matrimonio y en caso de uniones convivenciales, eso no será vinculante. Además, esto implicará burocratización en el trámite”.

“Estoy desilusionada por la forma en que se trató en este recinto este proyecto tan importante, la frustración por no lograr que algunos diputados entiendan y la esperanza de que alguno pueda cambiar su voto y le diga no a esta reforma. Estamos luchando por los que trabajan, que son el verdadero motor de la provincia. se habló de la necesidad de reforma, pero debe ser con la gente adentro y no afuera. No se trata de diferencias políticas, se trata de buscar coincidencias humanas. Por responsabilidad, compromiso, empatía y humanidad, digamos No a la reforma previsional”, cerró.

“No cometamos el mismo error que con Iosper”

Carlos Damasco, de la Libertad Entre Ríos, preguntó ¿por qué la emergencia es por dos años y las modificaciones son permanentes? Cuando se reformó el Iosper también se habló de urgencia. En el debate se nos aseguró que el nuevo modelo iba a terminar con los problemas de la Obras Social. El propio presidente reconoció que los amparos aumentaron. Las estadísticas del Superior Tribunal de Justicia llegaron 455 amparos del OSER en 2025 y la OSER pierde 7 de cada 10 juicios. Los problemas no desaparecieron, terminaron en tribunales y lo pagamos todos. Por eso debemos ser prudentes. No cometamos el mismo error, no traslademos el problema a los jueces. Hoy se invoca emergencia para justificar reforma permanente. Este proyecto declara emergencia y otorga amplias facultades al Ejecutivo. En los hechos se delega al Ejecutivo una facultad que corresponde al Ejecutivo. El propio Gobierno reconoce que el déficit ronda los 43 mil millones de pesos mensuales. Y se recaudarán 3 mil millones de pesos por mes. Se afectarán derechos para solucionar el 7 por ciento o menos del problema financiero. Por eso no es reforma integral ni modernización, es reforma de ajuste. El sacrificio es enorme y el resultado económico mínimo”.

Posteriormente, el legislador puntualizó cada uno de los cambios que plantea la nueva legislación y razonó sobre los impactos en la vida y estabilidad de los trabajadores públicos y jubilados. “Esta reforma no aborda las verdaderas causales del déficit, no combate la informalidad laboral, el peso del ajuste recae sobre quienes trabajan hoy y se jubilarán mañana. Volverá a ocurrir lo de siempre, los entrerrianos terminaremos pagando los honorarios de los juicios por inconstitucionalidad. Si quienes hoy votan afirmativamente están convencidos de la constitucionalidad deberían asumir la responsabilidad de sus consecuencias económicas. Una verdadera reforma debe construirse con diálogo, consensos y distribuyendo equitativamente esfuerzos. Lo que vemos es la continuidad de una forma de gobernar que los entrerrianos conocemos. El peronismo y kirchnerismo tienen responsabilidad en esto. En este aspecto, Frigerio despliega un kircherismo más amable. No se puede construir futuro pidiendo siempre a los mismos. No estamos ante una reforma previsional, estamos ante un nuevo capítulo de la vieja política. No acompañé la creación de OSER. Hoy se nos pide acto de fe pero nuestro deber es controlar, debatir, porque las emergencias pasan y las leyes permanecen. Por todo esto, votaré negativamente”, adelantó.

“Los trabajadores merecen que se les diga la verdad”

Mariel Ávila, del bloque peronista, no negó la necesidad de cambios. Pero dijo que “la declaración de emergencia me preocupa. Es una definición que justifica herramientas para afrontar coyuntura pero se introducen cambios permanentes, se cambiarán reglas para las próximas décadas. Esto debería preocuparnos a todos. La emergencia no puede convertirse en forma permanente de gobernar. Cada vez que el Poder Legislativo delega poder, pierde fuerza la calidad institucional. Durante meses escuchamos que el 82 por ciento móvil no desaparece. Pero debatamos con sinceridad, una cosa es conservar el número escrito en la ley, pero se cambiaran derechos. Desaparece el derecho que representaba el número, esa garantía de mantener la movilidad. Los trabajadores merecen que se les diga la verdad. Este nuevo esfuerzo lo harán los trabajadores que ya hacían uno de los aportes más altos. Ahora deberán hacer esfuerzo adicional. Difícilmente esto puede presentarse como un acto de justicia. Los principales afectados serán docentes, médicos, enfermeros, policías. Además el impacto que tendrá la ley sobre municipios y comunas”. “Nos presentan como inevitable una decisión que pudo ser diferente. La confianza tarda décadas y se perderá en una única sesión. Adelanto mi voto negativo”, concluyó.

La diputada Andrea Zoff sumó argumentos para rechazar la reforma previsional. También lo hicieron los legisladores peronistas Silvia del Carmen Moreno; Lorena Arrozogaray; Enrique Cresto.

Debate definitivo

Con la sanción definitiva en Diputados, la reforma previsional quedó convertida en ley y comenzará a regir una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes para su promulgación y publicación oficial. Esta normativa que una vez que sea promulgada los sindicatos anticiparon que podrían judicializar.

Reclamos

En paralelo al debate legislativo, este miércoles se desarrolló una importante protesta en la capital provincial. AGMER, AMET, ATE, AJER y otros sindicatos convocaron a un paro con movilización, al que también se sumaron organizaciones de jubilados y la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.