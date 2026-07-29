Frigerio visitó el centro de distribución de medicamentos: “Venimos a poner orden donde había desorden”

"Desidia, desorden y falta de transparencia, tenemos que corregir estos procesos en la provincia, especialmente en un área tan importante como la salud", sostuvo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió el Centro Logístico de Medicamentos ubicado en la localidad de Colonia Avellaneda, el cual funciona para abastecer a toda la provincia. Durante la recorrida, el mandatario evaluó de primera mano el funcionamiento del nuevo sistema de distribución y compra de fármacos.

En ese marco, aseguró que el nuevo modelo busca corregir deficiencias históricas en el sistema sanitario, permitirá reducir significativamente los costos, mejorar el control del stock y garantizar una distribución más eficiente de medicamentos hacia los principales hospitales de la provincia. El esquema comenzará a funcionar con los cinco centros de mayor complejidad y luego se extenderá al resto de la red sanitaria.

"Quería conocer cómo venía funcionando el nuevo sistema de distribución y de compra de medicamentos de la provincia y en este caso, más que en ningún otro, se da lo que suelo decir siempre: venimos a poner luz donde había oscuridad, gestión donde había desidia y orden donde había muchísimo desorden", afirmó Frigerio en declaraciones a la prensa.

Ahorro, trazabilidad y control del stock

El gobernador cuestionó el mecanismo que regía anteriormente, donde cada hospital realizaba sus propias compras de medicamentos, y aseguró que esa modalidad generaba sobrecostos y dificultades para administrar el abastecimiento.

"Hoy estamos gastando miles de millones de pesos menos por más medicamentos y además contamos con un sistema de distribución que permite optimizar el stock de medicamentos para los cinco principales hospitales de la provincia, que representan más de dos tercios del consumo total", destacó.

Según explicó, el nuevo sistema también permitirá fortalecer los mecanismos de control sobre medicamentos sensibles.

"Esto da seguridad, trazabilidad y evita los robos. Ustedes conocen los casos que tuvimos de robos de estupefacientes y psicofármacos. Acá hay un sistema muy cuidado para ese tipo de medicamentos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en la provincia", expresó.

Frigerio remarcó además que el modelo fue tomado de experiencias exitosas de otras jurisdicciones. "Esto es lo que hacen otras provincias. Fuimos a ver dónde se hacían mejor las cosas y adoptamos el sistema que consideramos mejor para Entre Ríos", indicó.

Compras centralizadas para toda la provincia

El mandatario confirmó que el centro logístico concentrará todas las adquisiciones de medicamentos destinadas al sistema público de salud entrerriano.

"Centralizamos todas las compras. Antes cada hospital hacía sus propias compras con diferencias de precios de hasta un 50% por el mismo producto. Hoy estamos comprando todos los productos más baratos que el producto más barato que antes se compraba en alguno de estos hospitales", aseguró.

Asimismo, vinculó ese cambio con un proceso de modernización administrativa. "Desidia, desorden y falta de transparencia, tenemos que corregir estos procesos en la provincia, especialmente en un área tan importante como la salud", sostuvo.

Blanzaco explicó cómo se implementó el sistema

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó que el nuevo esquema fue el resultado de un trabajo técnico desarrollado durante el último año y medio junto a los equipos de los hospitales públicos.

"Esto fue fruto de un trabajo que venimos llevando desde hace un año y medio. Se seleccionaron los 360 productos que adquieren con mayor frecuencia las farmacias de los hospitales San Martín, San Roque, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú", detalló.

A partir de ese relevamiento se confeccionó un vademécum con los medicamentos de mayor utilización, sobre cuya base se realizó la licitación pública para la compra centralizada.

Blanzaco destacó que el ahorro no sólo se produce por el mayor volumen de compra, sino también por la reorganización logística. “El ahorro de costos no es solamente el ahorro en el poder de compra, sino también en todo el sistema de logística y distribución de los medicamentos. Eso optimiza muchísimo, alivia a las farmacias de los hospitales, evita tener stock remanente y también reduce pérdidas por vencimientos”, explicó.

Licitaciones con mayor competencia

Consultado sobre el proceso licitatorio, el ministro señaló que participaron empresas entrerrianas y que se promovieron mecanismos para facilitar la competencia.

"Hay empresas entrerrianas que se presentaron e incluso les dimos la posibilidad de conformar uniones transitorias de empresas para poder participar. La apertura estuvo garantizada y con el tiempo vamos a seguir incorporando hospitales para ampliar las oportunidades a otros oferentes", indicó.

En ese sentido, Frigerio resaltó que la mayor concurrencia de oferentes permitió obtener mejores precios.

"El sensible ahorro que se da en la compra de medicamentos tiene que ver con la competencia. Antes en muchas licitaciones se presentaban uno o dos oferentes; hoy participan una docena de empresas y esa concurrencia es la que permite bajar los costos", concluyó.

En esta primera etapa, el sistema abastecerá a los hospitales San Martín y San Roque de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú. Posteriormente, el esquema será extendido al resto de los hospitales públicos de Entre Ríos.