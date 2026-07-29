Reforma: “Hay que repensar el sistema, pero no hay una crisis que habilite la emergencia y el ajuste”

La diputada provincial Laura Stratta (PJ-Victoria) cuestionó el tratamiento de la reforma previsional y reiteró el rechazo del bloque justicialista al proyecto.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Stratta adelantó que desde el bloque “esperábamos tener otro tipo de tratamiento, porque Entre Ríos tiene un sistema bicameral y que haya ingresado por el Senado no inhabilita que podamos dar el debate en la Cámara de Diputados” y recordó: “Nosotros llegamos rechazando como bloque esta reforma porque entendemos que hay un problema que atender, pero que no hay una catástrofe como se intenta presentar con esta reforma para que habilite a legislar con apuro, a reducir salarios, a modificar derechos previsionales que entendemos que son permanentes, no compartimos la lógica del ajuste, si la de pensar en cómo logramos la sostenibilidad. Esto no fue tenido en cuenta en el marco del proceso de parte del gobierno y llegamos a esta instancia”.

En ese marco, criticó que “poner vallas en una provincia que no tiene antecedentes de manifestaciones violentas, sino de poder expresar de parte de la sociedad cuando no está de acuerdo con algo”.

Sobre la cuestión partidaria atento a que dos senadoras peronistas dieron su voto para la media sanción, consideró que “lo que sucedió en esta última votación en el Senado tiene que ver con un proceso que se fue generando allí, particularmente con una senadora que ya no estaba dentro del bloque del peronismo y que obviamente venía votando y acompañando los proyectos del oficialismo. Entonces, de alguna manera eso ya había sido una decisión personal, independientemente de lo que el peronismo o lo que nuestro espacio político venía trabajando en relación a la reforma previsional. Creo que esto obedece a una decisión individual, como también fue una decisión individual la de la senadora (Nancy) Miranda, y si bien tendremos que trabajar en cada uno de los territorios respecto a lo que pasó, pero tampoco podemos hacernos cargo desde el peronismo, desde nuestro espacio político, por la aprobación de esta reforma”.

“La reforma previsional es responsabilidad del gobernador (Rogelio) Frigerio y de los legisladores y senadores de su partido que acompañan a este proyecto. Por eso también nosotros hemos sostenido en la Cámara de Diputados que vamos a votar como bloque en contra, pero también el bloque nuestro en senadores ha trabajado profundamente. De hecho, hubo un dictamen que presentaron de minoría justamente en la convicción de que hay otros caminos posibles para lograr la sostenibilidad del sistema. El peronismo tendrá que repensar, como tiene que repensar otras cosas también, lo que viene. Ahora, lo cierto es que este proyecto sale por una decisión y definición política del gobernador de la provincia”, definió.

Ante ello, admitió que el exgobernador Gustavo Bordet, y con Stratta siendo vicegobernadora, se planteó la necesidad de una reforma previsional. Al respecto, afirmó que “nadie evade el problema, sabemos que hay un problema que atender, hay que pensar la sostenibilidad del sistema previsional, pero no es de esta manera, no es sin datos precisos”.

En ese sentido, criticó que “cuando estuvimos con el presidente de la Caja, no pudo contestar cuánto va a disminuir concretamente el déficit de la Caja con esta reforma. Es una reforma que de alguna manera se hace a ciegas, mezclando denominadores, instalando cifras alarmantes, sin saber si las medidas van a impactar positivamente para el sistema que ellos dicen que está en crisis. Creo que todos coincidimos en que queremos un sistema sostenible, que queremos una Caja sostenible, pero no coincidimos en el camino y no coincidimos en el contexto en el que esta reforma se hace, porque no hay nada que justifique la emergencia”.

Señaló asimismo que “la reforma implica un ajuste a los trabajadores activos, a los jubilados, a los municipios; licúa lo del 82% móvil; el índice de movilidad; la emergencia contraría preceptos constitucionales provinciales, nacionales y convenciones internacionales. Sí, estamos de acuerdo en que hay que pensar en la sostenibilidad del sistema, pero no creemos que este sea el camino. Hubo un dictamen de minoría en Senadores y hay un proyecto de la Multisectorial para pensar. Ahora, si el gobierno cierra la mirada de cómo sostener el sistema y elige el camino más fácil, nosotros no lo convalidamos. No estamos no reconociendo que hay que trabajarlo. Sí creemos que no estamos en una crisis que habilite la emergencia y que habilite el ajuste. Esa sería la síntesis”.

Consultada por las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto original, Stratta planteó que “en el poco tiempo que estuvimos en Diputados escuchamos las mismas críticas que se habían hecho en el Senado. En el Senado se hicieron muy pocas modificaciones. En la línea de lo poco que escuchamos, porque ni siquiera teníamos prevista la presencia del ministro de Economía que ni siquiera fue a la reunión de comisión, puedo decir que las modificaciones que se hicieron fueron menores y que la profundidad del daño que hace esta reforma y las medidas que esta reforma supone siguen siendo las mismas o muy parecidas a la del proyecto inicial”. Y ahondó que “el proyecto cuando introduce la emergencia termina siendo aún más hostil que la que planteaban los vectores, porque no sé si Entre Ríos tiene antecedentes de una emergencia de cuatro años, con todo lo que implica una emergencia, pero además con delegación de facultades y además con muchos artículos que dejan librada a la reglamentación en cabeza del presidente de la Caja de Jubilaciones”.

Ante ello advirtió que “alarma y asusta porque hay cuestiones que no aparecen en la superficie, pero que están en el texto de la ley y que son altamente preocupantes. Porque deja librada la reglamentación, porque va a haber cuatro años de emergencia, con todo lo que esto supone, y además la evolución del déficit y la proyección del déficit tampoco habilitan a pensar en una emergencia”.

“Veo con sorpresa que lleguemos a esta instancia, pensé que en algún momento iba a haber un parate, un volver a decir que tenemos que pensar en fortalecer nuestro sistema, tenemos que pensar en la sostenibilidad, pero no a cualquier costo, pero lamentablemente nos encontramos con que esto no sucedió y hoy llegamos a una sesión con observaciones respecto a la constitucionalidad del proyecto, con una emergencia que no es, con delegación de facultades, con vulneración de derechos de los trabajadores y de los derechos previsionales”, definió.

Consultada por los cuestionamientos del secretario General de Agmer, Abel Antivero, quien acusó que “algunos legisladores ni siquiera leyeron el proyecto”, Stratta aseveró: “No quiero hablar de mis compañeros ni adjetivar a quienes componen la Cámara; cada uno sabe cuál es la posición con la que llega hasta aquí y lo que implica el voto afirmativo de esta ley, porque de verdad el impacto que va a tener es enorme. Sí creo en la responsabilidad política que tenemos que tener cada una y cada uno de nosotros a la hora de levantar una mano. Yo he sido oficialista, hoy me toca ser oposición y creo que eso conlleva una responsabilidad que nos cabe, que no podemos soslayar, porque las decisiones que tomamos impactan en la vida de otros. Y esto no solamente en la vida, sino en las instituciones que tiene nuestra provincia, en los servicios esenciales que garantiza nuestra provincia, que están vinculadas a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad y también a la seguridad social”.

Respecto del vallado de Casa de Gobierno, reconoció que en el gobierno de Bordet se utilizó la misma medida ante una protesta tras el femicidio de Fátima Acevedo y apuntó: “Yo fui parte de las personas que dentro del Gabinete opinaron en contrario de las vallas. Cuando formamos parte de un gobierno, las cosas se ponen también en debate y se discuten, y particularmente expresé mi oposición y más allá de las críticas de la sociedad o de determinados espacios o de algunos medios, el gobernador entendió y pudo revisar esa decisión, pero también dentro del gobierno estábamos los que pensábamos que no había que ponerle vallas a la movilización social”.

“Está bueno que como adultos podamos reflexionar cuando tomamos decisiones que no son las acertadas. Yo celebro que podamos retroceder y que podamos reflexionar cuando tomamos decisiones que creemos en algún momento que son las mejores, pero que en el devenir podemos retroceder, plantear otra cosa y reconocer que fue un error o que me excedí y cambiar el rumbo. Creo mucho en que tenemos que tener la madurez también para entender que muchas veces retroceder significa también habilitar y escuchar a otros que no piensan como nosotros”, evaluó.

Cierre de empresas en Victoria

En otro orden de temas, Stratta se refirió al cierre del Frigorífico Huarte S.A. de Victoria y sostuvo que “es una situación compleja y grave, y más allá de las particularidades del frigorífico y las características, también responde a una situación de muchas empresas que cierran sus puertas y dejan a los trabajadores afuera”.

“Justamente el viernes pasado con la intendenta y con el senador estuvimos reunidos con un grupo de comerciantes que está preocupado por la caída de las ventas, también por la aparición de algún tipo de emprendimientos que al comercio local le afectan y también tratamos esta temática de la cantidad de familias que han quedado sin trabajo y sin una perspectiva para resolver. Estamos trabajando, escuchamos y ha habido instancias de escucha con los trabajadores para ver de qué manera se los puede acompañar desde diferentes instancias. Pero lo cierto es que es bastante particular la situación de la empresa y las características y eso hace más difícil poder tener un diálogo con la empresa, pero sí tuvimos charlas con representantes de los trabajadores con los que la Municipalidad viene teniendo contacto”, refirió.

Al respecto, sostuvo que “tratamos con los comerciantes, con el senador y la intendenta respecto de la realidad social que nos atraviesa en Victoria, que no es ajena a la realidad de la provincia donde el contexto hace que se cierren empresas, se cierren comercios y se pierdan puestos de trabajo, lo cual es tremendo para una comunidad de las características de la nuestra. Además, el turismo que en Victoria en algún momento floreció, viene en retroceso también y vienen cerrando numerosos emprendimientos. Así que vemos con mucha preocupación esa fotografía de la recesión y del impacto que tiene en nuestra comunidad”.