Reforma previsional: manifestantes se hacen oír en inmediaciones a la Cámara de Diputados

Al igual que ocurrió durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, la concentración tiene como punto central los alrededores de la Cámara de Diputados y su epicentro sobre calle México, en el contrafrente de Casa de Gobierno. En ese sector se dispuso un vallado que cubre toda la cuadra y un operativo integrado por unos 20 efectivos policiales.

La movilización está integrada mayoritariamente por delegaciones sindicales y de entidades de distintos departamentos de la provincia, incluso pueden observarse columns identificadas con bandetas de los departamentos más alejados de Paraná, como Feliciano, Federal e Islas.

En el lugar se escuchan cánticos, se observan pancartas y carteles, hay megáfonos y pirotecnia y bengalas. Hasta el momento, la protesta se desarrolla con normalidad, sin registrarse incidentes ni situaciones de violencia.

Los organizadores instalaron un sistema de sonido desde el que está previsto que distintos referentes tomen la palabra durante la jornada. La expectativa está puesta en lo que ocurra una vez que comience la sesión legislativa.