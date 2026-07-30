Agmer convocó a un Congreso para el 6 de agosto en La Paz

Tras la sanción de la reforma previsional, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, anticipó que el Congreso del gremio, previsto para el 6 de agosto en La Paz, definirá un nuevo plan de lucha que incluirá el reclamo salarial. Además respondió a los dichos del gobernador Rogelio Frigerio.

“Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, respondió Antivero a las declaraciones de Frigerio, quien había defendido la reforma previsional y sostenido que para avanzar sobre la situación de la Caja “faltaba coraje, determinación y compromiso”.

En declaraciones a Página Gremial, sostuvo que esa posición forma parte del “ADN del pensamiento del Gobierno” y señaló que tanto Frigerio como sus funcionarios “han construido sentido en la sociedad” en torno a las políticas que afectan al sector público.

El secretario general de Agmer consideró que la sanción de la ley constituye “un paso más en el proceso de empobrecimiento impulsado por Frigerio”, porque “termina ajustando haberes de los trabajadores, afectando derechos y cumple en hacer la tarea de lo que le pide el Gobierno nacional, en línea con un pedido del FMI”.

En ese marco, Antivero anticipó que ya comenzaron a reunir elementos jurídicos para evaluar una presentación contra la reforma. “Vamos a tomarnos unos días, pero empezamos a tener fundamento jurídico como para avanzar en una denuncia de cara a la inconstitucionalidad. En breve estaremos tomando esa definición”, señaló y apuntó que esta tarea se llevará adelante en el marco de la Multisectorial.

Antivero anunció que el próximo jueves 6 de agosto se reunirá el Congreso de Agmer en La Paz, de donde surgirá un nuevo plan de lucha para continuar con los reclamos, incluido el salarial.

Críticas al discurso oficial

Antivero sostuvo además que existe en el Gobierno provincial un “marco teórico de que todo lo público está mal” y cuestionó el discurso que presenta a los trabajadores estatales como parte de una supuesta “casta” con beneficios.

En ese sentido, señaló que esa construcción de sentido permitió avanzar primero sobre la obra social y ahora sobre la Caja de Jubilaciones. “Hay que esperar qué otro escenario de confrontación se abre respecto al achique del Estado”, advirtió.

El secretario general de AGMER también calificó la aprobación de la reforma como parte de una “obediencia debida partidaria a la figura de Frigerio”, a quien cuestionó por estar “lejos de tener una lectura sobre lo que pasa de verdad en la realidad de cada ciudadano de a pie”.

Fuente: Apf Digital