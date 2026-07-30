Azzalini contestó a nutricionistas y comerciantes, y dijo que hicieron denuncias en Concordia y Villaguay

Lautaro Azzalini, director general de comedores escolares de Entre Ríos, sobre la centralización del servicio de desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia.

Justificó el cambio de sistema para garantizar trazabilidad, homogeneidad y control, tras detectar -dijo- irregularidades y disparidad en la calidad nutricional. Estimó que su implementación sucederá a inicios de agosto, con una empresa proveedora seleccionada por licitación. Precisó, además, que abarca cerca de 5 millones de raciones mensuales, con un costo de 1600 pesos por unidad, incluyendo logística.

El funcionario habló con Oíd Mortales Radio (de El Entre Ríos). “La logística está pensada no solamente para una ciudad grande como puede ser Concordia, sino también para pensar en escuelas que son preuniversitarias, que son semirrurales o hasta escuelas rurales, no solamente en un Departamento, sino en todos los Departamentos”, enfatizó.

Razones del cambio

El objetivo principal del cambio hacia el nuevo sistema centralizado de provisión de alimentos para los desayunos y meriendas escolares, según los dichos del funcionario, se centra en los siguientes puntos:

• Garantizar el control y la trazabilidad de los recursos: El sistema descentralizado anterior permitía muchas discrecionalidades y el Estado no tenía la capacidad de controlar totalmente lo que sucedía en las escuelas. Con el nuevo esquema se busca tener una trazabilidad real para asegurar que los fondos públicos lleguen efectivamente a donde tienen que llegar y evitar desvíos de recursos.

• Asegurar homogeneidad y calidad uniforme: Se busca terminar con la enorme disparidad de productos que recibían los chicos y garantizar que no existan "alumnos de primera, de segunda o de tercera". El objetivo es que todos los estudiantes accedan a los mismos productos de calidad, asegurando que consuman un componente líquido (leche) acompañado de un sólido diseñado especialmente para la edad escolar.

• Transparencia y estándares mínimos: El cambio busca superar las deficiencias del sistema previo, donde en muchas escuelas -según Azzalini- solo se entregaba mate cocido con pan o incluso turrones por la mañana, sin cumplir con estándares que dieran tranquilidad sobre la alimentación de los alumnos.

•Descomprimir el rol de los directivos escolares: Se busca liberar a los directores de las escuelas de tareas administrativas, comerciales y de logística que no corresponden a su función pedagógica (como comparar precios o negociar con comerciantes locales), limitando su rol actual únicamente a conformar y documentar la mercadería que reciben.

“Ahora las escuelas lo que va van a tener que hacer es conformar lo que reciben. A ver, reciben y le digan: "mira, hay 10 cajas de leche”. Bueno, 10 cajas de leche y ese trabajo lo pueden hacer tranquilamente con el personal de cocina que colabore”, explicó, y reiteró que la tarea del directivo es “que de conformidad que recibió lo que dice un repito que tenía que recibir”.

Al ser consultado por los controles a aplicar, reiteró que la meta es garantizar la calidad y la trazabilidad de los insumos en el nuevo sistema. Es por eso que la provincia pretende implementar estándares de calidad que se pusieron en juego en la licitación.

Un componente líquido y otros sólidos

Indicó, al respecto, que se licitó la entrega de un componente líquido obligatorio (siempre leche) y componentes sólidos específicos (budines, cereales y galletitas) que no son comerciales, sino elaborados y fortificados con los micronutrientes necesarios para la edad escolar.

Aseguró, también, que las coordinaciones de comedores de cada Departamento mantendrán su rol de contralor, debiendo supervisar, revisar y reforzar los controles para verificar que se cumplan estrictamente las condiciones del contrato y las expectativas de calidad de la provincia.

Sobre el planteo de comerciantes

Más adelante, se le planteó que algunas entidades empresariales, que representan a Pymes entrerrianas, salieron a expresarse de manera crítica. Tal el caso del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, en cuyas filas hay comercios que venían vendiéndole a comedores escolares y que incluso muchos de ellos dicen: "veníamos aguantando el sistema porque el Estado se atrasaba, no nos pagaba en tiempo y forma”. O sea, argumentan que el nuevo sistema va contra el comercio local.

El director de comedores, respondió así en “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por www.oidmortalesradio.com.ar): “Obviamente que uno intenta ser empático con ellos y esto ya excede a Comedores. Creo que el Estado ha tomado decisiones para acompañar a los pequeños comercios. El gobernador con el ministro de Economía ha anunciado que a los monotributistas, la categoría creo que de la A a la C, se los exime del pago de Ingresos Brutos, se los exime del cargo fijo de la luz, se han tomado medidas”.

No obstante, admitió: “entiendo que, por ahí, esta decisión puede llegar a ser antipática, pero por un lado van a seguir comercializando lo que es almuerzo, que es el fuerte presupuestario de comedores. Eso sigue funcionando como funciona ahora”, remarcó y aclaró: “los comercios no están eximidos del todo, no fueron corridos. Hay una parte que se pasa a un a un sistema centralizado y la otra parte sigue y los comercios pueden seguir vendiendo como lo hacen habitualmente”.

Qué dijo sobre cuestionamientos nutricionales

También fue consultado por el planteo del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER) que plantearon su preocupación porque “la incorporación de alimentos ultraprocesados contradice recomendaciones previamente impulsadas por la propia Provincia para promover entornos escolares saludables”.

“Vuelvo a un poco lo que te estaba comentando recién. Estamos, me parece que todos, en un diagnóstico equivocado. Estamos partiendo de un diagnóstico que lo fresco se daba siempre. Y en realidad, con un argumento que es el control que hacemos de la revisión de las actas y tengo arriba del escritorio 200 actas hoy y es algo que hacemos sistemáticamente. Lo fresco se puede complementar y estamos trabajando para complementarlo. Y que sea general, porque hoy estamos hablando de lo fresco y te aseguro que es menos del 10% de los que le dan fresco. Y te acabo de dar un ejemplo de una autoridad escolar que salió a poner el grito en el cielo y, cuando reviso, le estaban dando turrón en la mañana”, recordó.

Agregó que están “trabajando para mejorar todo lo que haya que mejorar. Lo que nosotros queremos es dar una oportunidad, un cambio con todo lo que llevan muchas veces los cambios”.

Cuando se lo consultó sobre el tiempo que durará la contratación con la empresa que ganó la licitación (Teknofood), respondió: “Lo que falta de este año para terminar el ciclo escolar y el año que viene. Un año y medio”.

Denuncias penales en Concordia y Villaguay

Otro tramo de la entrevista fue cuando habló de denuncias penales en Villaguay y Concordia. “Estamos transformando y cambiando un esquema que tiene más de 20 años”, dijo y recordó que el esquema vigente “no nos daba trazabilidad”.

“Acá hay mucho que se hizo hasta se ha puesto demasiado esfuerzo y vemos que hay cosas que no cambian. Y quiero dar dos ejemplos si me lo permitís rápido. Hará menos de un mes nosotros en Concordia hicimos otra denuncia penal”, reveló.

“Hace poco denunciamos a alguien que presentó rendiciones totalmente apócrifas, con remitos truchos, con papeles truchos, que no coincidía en lo que se rendía”, hizo público y aseguró que “se le dio la oportunidad de que explique lo que sucedía y no tuvimos más oportunidad que iniciar, primero, un proceso de información sumaria que terminará un sumario administrativo”.

Finalmente “se fue a la Fiscalía Penal nuevamente en Concordia por la disposición de la Justicia y decir: ‘señores, nosotros encontramos esto’”, explicó y prefirió no hacer pública la escuela en cuestión. “Preferiría por ahora dejarlo ahí, pero digo, siguen sucediendo estas cosas. No es que estamos exentos y que, después de todo lo que pasó, se cortó. Siguen sucediendo”.

En Villaguay, en tanto, “detectamos que hacía tres meses que había un servicio cuya titular de tarjeta estaba de licencia”, contó y explicó que: “se retiró el plástico de la escuela y se suspendió el servicio”.

“Ese servicio no se ha entregado y se seguía consumiendo. Y esa persona seguía presentando las rendiciones. Pero esas rendiciones lo que compraban no iban a la escuela”, finalizó.