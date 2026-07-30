Dávila: "La urgencia en salud mental busca fortalecer la prevención y mejorar la atención en la provincia"

La declaración de urgencia en materia de salud mental firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, busca fortalecer las políticas públicas destinadas a la promoción, prevención y atención integral, agilizar recursos y consolidar una estrategia interministerial frente al aumento sostenido de la demanda en la provincia.

El director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, explicó que la decisión permitirá "favorecer todo lo relacionado con las políticas públicas apuntadas a la promoción, prevención y atención en salud mental", en un contexto en el que la demanda creció de manera sostenida tanto en la provincia como en el país y la región.

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, el funcionario señaló que la declaración de urgencia no implica una emergencia legislativa, sino una herramienta administrativa que fortalece las acciones del Poder Ejecutivo para acelerar procesos, revisar aspectos presupuestarios, reforzar equipos, mejorar infraestructura y dar mayor eficacia a las respuestas del sistema de salud.

"La problemática de salud mental ha generado una demanda mucho más grande. Esto nos pone en la situación de tener que salir a responder fortaleciendo las redes comunitarias, los dispositivos, la capacitación permanente y evaluando dónde hay que reforzar los equipos asistenciales", afirmó.

Qué cambia con la declaración

Dávila aclaró que la urgencia no modifica el marco legal vigente ni supone facultades extraordinarias similares a una ley de emergencia.

"La urgencia es reforzar todo lo que el Ejecutivo viene haciendo específicamente en esta materia. Implica agilizar cuestiones presupuestarias, económicas, de infraestructura y fortalecer el abordaje bajo la esfera del Poder Ejecutivo", explicó.

En ese sentido, remarcó que la Provincia busca alinearse plenamente con la Ley Nacional de Salud Mental y su adhesión provincial, incorporando herramientas previstas desde hace años pero que ahora pretenden consolidarse.

Una estrategia interministerial

Uno de los principales ejes será el funcionamiento de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental (Coprisma), integrada por representantes de todos los ministerios y organismos descentralizados del Ejecutivo, como el Consejo General de Educación, IAFAS, IAPV y Copnaf.

Según explicó Dávila, la salud mental "no es exclusiva del área de Salud", sino que requiere un abordaje transversal porque las problemáticas son "multicausales y multidimensionales".

La intención es coordinar acciones entre distintas áreas para fortalecer la promoción de la salud, prevenir situaciones de riesgo y mejorar la atención antes de que los problemas requieran intervenciones más complejas.

Equipos interdisciplinarios

El director sostuvo que el fortalecimiento del sistema no pasa únicamente por incorporar psiquiatras o psicólogos.

Indicó que el abordaje requiere equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, enfermeros y médicos clínicos, además de una fuerte participación de actores comunitarios como docentes, clubes, iglesias y organizaciones sociales.

También anticipó que se realizará una evaluación del primer nivel de atención para identificar dónde es necesario sumar recursos humanos y dónde reforzar la capacitación.

La demanda que también llega desde las obras sociales

Consultado sobre las dificultades que enfrentan los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para acceder a prestaciones psicológicas y psiquiátricas, Dávila reconoció que esa situación incrementó la demanda en el sistema público.

"La cobertura de salud mental por parte de las obras sociales también debe revisarse. Muchas personas terminan recurriendo al sistema público porque encuentran dificultades para acceder a profesionales", señaló.

Agregó que el Ministerio mantiene conversaciones permanentes con OSER para mejorar esas prestaciones y, paralelamente, avanzar en mecanismos de financiamiento para que las obras sociales remuneren las prestaciones realizadas por hospitales públicos.

Prevención del suicidio

Otro de los ejes destacados por el funcionario fue la prevención del suicidio, una política que aseguró nunca dejó de desarrollarse.

Recordó que la Provincia cuenta con un Programa Provincial de Prevención del Suicidio, que el año pasado realizó decenas de intervenciones territoriales y capacitaciones, y este año amplió su alcance mediante la estrategia "Formar", incorporando instituciones como la Secretaría de Deportes para trabajar con adolescentes, entrenadores y clubes.

Dávila también pidió un mayor compromiso de los medios de comunicación para difundir la línea gratuita 135, destinada a brindar asistencia ante situaciones de crisis.

"Más allá de que exista o no una obligación legal, hay una obligación moral. Cada vez que sucede un hecho de estas características, difundir el 135 puede significar una oportunidad de ayuda para alguien que no sabe qué hacer", sostuvo.

Finalmente, destacó que la declaración de urgencia responde a una decisión política del gobernador Frigerio y del ministro Blanzaco de colocar la salud mental como uno de los ejes de gestión y aseguró que el objetivo es "trabajar de manera transversal para mejorar el sistema de abordaje y ayudar a los entrerrianos que están sufriendo".