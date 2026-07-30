Día Mundial contra la Trata de Personas: este miércoles se realizó el III Congreso provincial

El III Congreso provincial “La Trata Existe” se realizó ayer en Gualeguay. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y el Consejo Provincial contra la Trata de Personas. El encuentro tuvo lugar en el auditorio Mario Alarcón Muñiz y reunió a destacados referentes nacionales y provinciales de la justicia, la seguridad, la asistencia y la sociedad civil. El objetivo fue fortalecer la prevención, la investigación judicial y el acompañamiento a las víctimas del delito de trata de personas y tráfico de migrantes.

La apertura institucional estuvo encabezada por el secretario de Justicia, Julián Maneiro; la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; y la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra.

Maneiro remarcó que el Congreso "no es un hecho aislado ni meramente protocolar; representa una definición política y ética central de nuestra gestión. La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y a la dignidad de la vida que persisten en nuestros días. Enfrentar un delito de esta complejidad, que muta, se invisibiliza y transgrede fronteras y jurisdicciones, nos exige mucho más que voluntad: nos exige articulación, capacitación constante y una presencia estatal inteligente, firme y coordinada".

"Este congreso es un espacio fundamental para poner en común herramientas, unificar criterios de actuación y consolidar redes interinstitucionales. No podemos permitir que el Estado llegue tarde o de manera fragmentada. La prevención, la investigación judicial efectiva y, sobre todo, la asistencia integral a las víctimas son los pilares sobre los cuales debemos seguir construyendo respuestas concretas. Celebraciones y debates como los que hoy iniciamos fortalecen la institucionalidad y la administración de justicia en Entre Ríos, garantizando que el compromiso con la libertad y la dignidad humana no se quede en el discurso, sino que se traduzca en políticas públicas efectivas y protectoras en cada rincón de nuestra provincia", subrayó el secretario de Justicia.

Por su parte, Bogdan, saludó la posibilidad de realizar el congreso en Gualeguay y sostuvo que "la lucha contra la trata de personas no admite distancias ni miradas diferentes. Hablar de trata es hablar de una de las formas más extremas de vulneración de derechos humanos. Por eso, el lema de este congreso no puede ser más contundente, La Trata Existe, reconocerlo y ponerlo sobre la mesa es el primer paso para combatirla".

Seis paneles temáticos

Durante el congreso se desarrollaron seis paneles temáticos multidisciplinarios destinados a abordar la investigación y procesos judiciales, el tráfico y trata de personas en zonas de frontera, la búsqueda de personas y rastrillaje con canes, los indicadores de detección temprana y trabajo ilegal y, el acompañamiento y restitución de derechos a las víctimas.

"Con la finalidad de que cada uno se lleve de este congreso las herramientas necesarias la prevención, el abordaje, y la erradicación del delito, para combatir a la criminalidad organizada, uno de los ejes fundamentales fue fortalecer la formación en forma permanente, con modificaciones a la hora de pensar en la captación del delito de trata. Actualmente, el contacto entre personas pasa a ser de carácter masivo ante la virtualidad, a través de engaños o falsas promesas, utilizando diferentes sitios, redes, plataformas, juegos online, telegram, snapchat, lo que le da una masividad que requiere de mucho trabajo y formación para combatirlo", explicó Calveyra.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que "para fortalecer nuestros conocimientos, el congreso contó con una diversidad de paneles, con expositores de alta trayectoria y sobre todo experiencia en el trabajo en terreno provenientes de diferentes ámbitos con quienes realizamos en forma permanente un trabajo articulado".

El encuentro también tuvo un panel destinado a conocer el testimonio de la sobreviviente de trata, Sonia Sánchez quien, además de ser escritora y educadora, se ha dedicado a impulsar charlas y acciones para prevenir este delito. Este panel contó además con la disertación de Laura Sánchez, impulsora de la Ley Ema y presidenta de la Asociación Civil Mundo Ema, y Florencia Villegas, activista contra la violencia digital e impulsora de la Ley Olimpia.

30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas

Este jueves se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013 y se recuerda anualmente desde 2014 con el objetivo de concientizar sobre la situación de millones de víctimas de trata y promover la protección de sus derechos.

La trata de personas es definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

“Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, según el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.

Atrapados detrás de la estafa

El tema del Día Mundial contra la Trata de 2026, “Atrapados detrás de la estafa”, alerta sobre una forma de trata de personas que está creciendo rápidamente, en la que los grupos de delincuencia organizada transnacional explotan a personas para llevar a cabo fraudes a escala industrial. Las víctimas son objeto de trata con fines de criminalidad forzada y se ven obligadas a participar en operaciones de estafa en línea. Esta forma de explotación está estrechamente vinculada a la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la corrupción, lo que pone de manifiesto la naturaleza cada vez más interconectada de la delincuencia organizada.

Cómo quedan atrapadas las víctimas

Los traficantes suelen reclutar a las víctimas a través de anuncios de empleo falsos que prometen oportunidades laborales legítimas en el extranjero. Convencidas de que están aceptando un trabajo auténtico, las víctimas viajan a otro país solo para encontrarse confinadas en complejos ilegales destinados a estafas.

En estos recintos, se obliga a las víctimas a cometer fraudes cibernéticos, como estafas románticas, fraudes con criptomonedas y otras estafas en línea que tienen como objetivo a personas de todo el mundo. Se las mantiene bajo vigilancia constante y se las somete a violencia, amenazas, servidumbre por deudas y cuotas de trabajo exigentes, lo que las deja atrapadas en una situación de miedo con pocas oportunidades de escapar.

Un delito global que sale muy caro

En Asia Oriental y Sudoriental, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las estafas causaron pérdidas económicas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares solo en 2023. Una gran parte de estas pérdidas está relacionada con estafas llevadas a cabo por grupos de delincuencia organizada con sede en la región.

Reforzar las investigaciones

La Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) proporciona apoyo a los países del sudeste asiático para mejorar la identificación de las víctimas, las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con la trata con fines de delincuencia forzada, el fraude cibernético y el blanqueo de capitales. Esto incluye formación especializada, apoyo a grupos de trabajo especializados y una mayor cooperación transfronteriza.

Actualizar la legislación para combatir la delincuencia moderna

La UNODC también asesora a los países sobre las reformas legales necesarias para enjuiciar toda la gama de delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional, incluidos el blanqueo de capitales a gran escala, la delincuencia cibernética y la corrupción.

Colaboración transfronteriza

Los delitos a menudo traspasan las fronteras, por lo que la cooperación internacional es esencial. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Informática, adoptada por la Asamblea General en diciembre de 2024, ofrece un nuevo marco global para reforzar la cooperación contra la delincuencia digital, el fraude en línea y la delincuencia organizada facilitada por la tecnología.

La Convención favorece una cooperación internacional más ágil y una recopilación e intercambio más coherentes de pruebas electrónicas, lo que ayuda a las autoridades a investigar y desmantelar las redes delictivas que operan a través de las fronteras.

Un llamamiento a la acción

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de 2026, la UNODC insta a adoptar medidas más contundentes para proteger a las víctimas y mejorar la cooperación transfronteriza en materia judicial y policial. Estos esfuerzos son esenciales para desarticular a los grupos de delincuencia organizada que están detrás de las estafas relacionadas con la trata de personas.

¿Por qué el Corazón Azul?

Un informe que publicó este jueves elDiarioAr, cuenta que el Corazón Azul representa la tristeza de quienes sufren la trata, al tiempo que nos recuerda la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos.

Cómo se puede participar:

Comparte, dale a me gusta y comenta en los mensajes de las redes sociales para el Día Mundial con la etiqueta en inglés: #EndHumanTrafficking (#AcabarConLaTrata).

Donar al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata, órgano que brinda asistencia y protección en el terreno a las víctimas de la trata.

Únete a la Comunidad Corazón Azul o descubre cómo apoyar la campaña.

Participa en el desafío fotográfico.

Explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud

El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niñas y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo se ven afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como garante de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos al respecto, asiste a los Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.

En su artículo 3, este Protocolo Disponible en inglés define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

El Día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/RES/68/192.

El trabajo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en la Argentina

Mediante Resolución PGN N°805/13 se creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, para continuar la labor hasta entonces desarrollada por la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), y así, hacer frente a la gravedad del fenómeno de la trata y explotación de personas.

La estructura interna de la PROTEX está formada por dos coordinaciones una de “Relaciones Institucionales, Capacitación y Estadísticas” y otra de “Investigación, Litigación y Seguimiento de Casos”.

Son funciones de la PROTEX:

Colaborar y asistir a las y los fiscales de todas las instancias del país en causas judiciales por hechos de trata de personas o sus delitos vinculados;

Recibir denuncias y realizar las investigaciones y/o derivaciones que surjan de ellas;

Iniciar investigaciones preliminares por el ilícito de trata de personas o sus delitos derivados;

Gestionar acuerdos con diferentes organismos para obtener información que pueda resultar de utilidad para el hallazgo de personas desaparecidas;

Realizar el seguimiento de las causas por trata de personas y delitos vinculados a nivel nacional, con el propósito de elaborar reportes, delinear estrategias y conocer el tratamiento y dinámica del delito.

Desarrollar actividades de capacitación, entrenamiento y difusión sobre el delito de trata de personas y sus ilícitos vinculados;

Diseñar e implementar programas o herramientas de investigación;

Sistematizar y difundir material bibliográfico, jurisprudencial y otros documentos de interés

Llevar a cabo las relaciones de cooperación internacional con la Red Iberoamericana de Fiscales IBERRED en materia de trata de personas.

Realizar un diagnóstico y seguimiento del estado de cumplimiento y satisfacción de los derechos que la Ley N°26.364 concede a las víctimas de trata y explotación;

Administrar el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre delitos de trata de personas – Línea 145;

Representar al MPFN en el Consejo Federal creado por la ley 26.842;

Representar al MPFN en el Protocolo “Alerta Sofía”.

Datos de la PROTEX

Hasta el último informe de 2025, el fuero federal alcanzó un total de 542 sentencias condenatorias y 8 acuerdos conciliatorios, que involucraron a 1043 condenados por hechos que afectaron a 2560 víctimas.

El informe destaca que el 77,8% de las personas condenadas son argentinas, en su mayoría varones (64,2%). En tanto, el 79% de las víctimas identificadas son mujeres, el 20,5% varones y un 0,5% personas trans. El 66% de los casos corresponde a explotación sexual, mientras que el 33,6% se vincula a explotación laboral. El 0,4% restante corresponde a otras formas de explotación.

En 2025, PROTEX impulsó investigaciones clave y recibió 2415 denuncias a través de la línea 145, gestionada de manera conjunta con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La línea lleva acumuladas más de 19.200 denuncias desde su creación. Además, desde 2015 se iniciaron más de 3700 investigaciones preliminares.

El Ministerio Público Fiscal integra el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, órgano multisectorial que articula políticas con todos los poderes del Estado, las provincias y organizaciones de la sociedad civil. A través de PROTEX también participa activamente del Comité Ejecutivo que define los planes bienales de acción, destinados a prevenir la trata, perseguir a los responsables y asistir a las víctimas.

En el plano internacional, la procuraduría coordina la Red de Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), que promueve la cooperación entre Ministerios Públicos de Iberoamérica. Esta red trabaja junto a otras entidades como la RFAI y la REG, con el respaldo del programa COPOLAD, para abordar de manera conjunta las temáticas de género, narcotráfico y criminalidad organizada.

Desde la declaración de la ONU en 2013 del 30 de julio como el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, el Ministerio Público Fiscal reafirma cada año su compromiso con el abordaje integral del delito. La fiscalía especializada a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano lleva adelante investigaciones complejas, muchas de las cuales se articulan con fuerzas de seguridad, organismos internacionales y equipos interdisciplinarios.

La implementación de nuevas herramientas legales, junto al fortalecimiento de redes institucionales, busca garantizar justicia para las víctimas, sanción para los responsables y prevención efectiva. El balance del último año no solo refleja logros concretos, sino también la necesidad de profundizar el enfoque integral que aborde el delito desde una perspectiva de derechos humanos.