Frigerio: “Voy a hacer todo lo que sea necesario para que el rumbo de la provincia no vuelva para atrás"

Frente a la sanción definitiva de la reforma previsional, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza una de las decisiones políticas más trascendentes de su gestión y sostuvo que nunca dudó en impulsar una ley que, a su entender, evitó el colapso del sistema jubilatorio provincial.

En una extensa entrevista concedida a Daniel Enz en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el mandatario repasó el proceso legislativo, cuestionó la falta de decisiones de administraciones anteriores, anticipó un acuerdo “histórico” con la Nación por la Caja de Jubilaciones, respondió sobre el nuevo sistema de comedores escolares, la situación económica, la relación con el gobierno de Javier Milei y dejó abierta la definición sobre una eventual reelección.

“No, nunca, jamás”, respondió Frigerio cuando fue consultado sobre si en algún momento se había arrepentido de promover la reforma previsional. “Tenía un compromiso con mi palabra. Había planteado que era algo que teníamos que hacer. Lo vengo diciendo desde antes de ser gobernador”, afirmó. En esa línea, remarcó que la norma buscó enfrentar “un problema que no generamos nosotros”, sino que atribuyó a “gobiernos irresponsables” que, según describió, incorporaron beneficiarios sin aportes suficientes y dejaron un sistema financieramente inviable.

Durante la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), insistió en que el proyecto fue producto de “seis meses” de discusión y que “debe ser una de las leyes más discutidas en la historia de la provincia”. Aseguró que el objetivo nunca fue obtener recursos para su administración sino “impedir en el tiempo que la Caja explote”. En ese sentido, recordó que el organismo registra “un déficit de 1.000.000 de dólares por día” y reiteró al subrayar: “Con esta ley evitamos que explote”.

El gobernador enfatizó que la reforma “no afecta ningún derecho adquirido” y sostuvo que “los jubilados que hoy están cobrando su jubilación, el mes que viene van a cobrar lo mismo más el incremento del 3%”. Admitió que el déficit persistirá por razones demográficas, aunque consideró que la ley permitirá contener un crecimiento que calificó de exponencial.

Frigerio también reivindicó el trabajo del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, a quien definió como “un excelente funcionario” y le atribuyó un papel central en el saneamiento del organismo. Además, reveló que la Provincia se encuentra “a punto de firmar con Anses un acuerdo histórico de compensación de déficit”, que calificó como “muy superior” al alcanzado durante la administración nacional de Mauricio Macri. Explicó que ese avance fue posible porque su gobierno promovió auditorías que “nunca se habían hecho” y presentó una demanda judicial apenas iniciado su mandato.

Consultado por Daniel Enz sobre una eventual judicialización de la reforma, afirmó que el proyecto fue elaborado junto a constitucionalistas para “blindarlo” y aseguró estar “muy, muy confiado en la solidez del proyecto”. Incluso sostuvo que durante el debate incorporaron numerosas observaciones formuladas desde el ámbito judicial.

El gobernador también defendió el nuevo sistema de abastecimiento para comedores escolares. Rechazó las críticas por el aumento presupuestario y aseguró sentirse “muy orgulloso de duplicar la inversión”. Argumentó que el esquema anterior obligaba a los directores de escuelas a destinar tiempo a tareas administrativas ajenas a la función pedagógica y recordó que esa modificación había sido anunciada durante la campaña electoral.

En materia económica, sostuvo que su administración “gestiona sin plata” y afirmó que hoy la provincia dispone de “los mismos ingresos que había en la pandemia”, aunque realiza más obras y servicios gracias a un proceso de ordenamiento administrativo y transparencia en las licitaciones. También defendió la centralización de la compra de medicamentos, al señalar que permitió corregir diferencias de hasta “50%” entre hospitales públicos por un mismo insumo.

Respecto de la relación con el gobierno nacional, Frigerio rechazó que los fondos recibidos mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) condicionaran sus reclamos institucionales. Recordó que fue “el primer gobernador en la historia de la provincia que demandó al gobierno nacional” por los recursos correspondientes a la Caja de Jubilaciones y por las regalías de Salto Grande. “Tengo la responsabilidad como gobernador de defender los intereses de mi provincia”, expresó, aunque aclaró que desea que la gestión del presidente Javier Milei tenga éxito porque “la mayoría de los argentinos” apuesta a la estabilidad económica.

Sobre el escenario político de cara a 2027, evitó confirmar una candidatura para buscar la reelección. Sin embargo, dejó una definición que resumió su posicionamiento: “Lo que tenga que hacer para que el rumbo de la provincia no vuelva para atrás, lo voy a hacer”. Con esa frase cerró una entrevista en la que procuró presentar la reforma previsional como el punto de partida de un proceso de transformación institucional de largo plazo para Entre Ríos.

-La reforma previsional es ley. ¿En algunos de los momentos más “calientes”, se arrepintió de haberla impulsado, dudó en algún instante?

- No, nunca, jamás. Porque tenía un compromiso con mi palabra, había planteado que era algo que teníamos hacer. Lo vengo diciendo desde antes de ser gobernador. Se lo propuse al gobernador (Gustavo) Bordet en su momento de acompañarlo con la oposición en su momento si el gobierno se decidía avanzar en una reforma.

-De hecho, Bordet lo intentó dos veces con el mensaje en la inauguración del período legislativo y no tuvo apoyo de su propia gente.

-No voy a hablar de lo que pasó en el pasado. Quiero dejar constancia de que no me arrepiento de que cumplí con mi palabra, de que se sabía que íbamos a hacernos cargo de un problema que no generamos nosotros. Porque, claramente, lo generaron gobiernos irresponsables, que entre otras cosas convertían en jubilados a gente que no había aportado prácticamente nunca en la provincia, que trabajaba en otro lado y que los últimos años decidía venir acá porque este era el régimen más beneficioso. Y acá, como si la plata no fuera de los contribuyentes, se los sumaba a la Caja provincial en el menor de los casos. Después, desfalcos y cuestiones penales, que también (Gastón) Bagnat (presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones) las peleó y las denunció. Gastón Bagnat es un gran nuestro que se puso al hombro el saneamiento de la Caja, y también participó junto con el resto del equipo en la diagramación de los primeros vectores. Seis meses estuvimos discutiendo esto. Debe ser una las leyes más discutidas en la historia de la provincia. ¡Seis meses! No es que salió de un día para el otro, porque es algo muy complejo… ¡es algo muy complejo! Y es algo, además, que no va a afectar mi gestión. Es decir, no lo hice para tener más recursos. Esto es algo que va a impedir en el tiempo que la Caja explote. ¡Porque iba a explotar! ¡Porque todos sabían que iban a explotar! Y, nadie tuvo el coraje, la responsabilidad cívica de asumir la responsabilidad de generar los cambios que requería la Caja. Son cambios graduales, no afectan a los jubilados actuales. No afecta ningún derecho adquirido, ¡ningún derecho! Los jubilados que hoy están cobrando su jubilación, el mes que viene van a cobrar lo mismo más el incremento del 3% que definimos en la discusión paritaria. El resto va a ver cambios graduales en el tiempo. Y vamos a ir lentamente achicando el déficit de ¡1.000.000 de dólares por día que tiene la Caja! ¡Un millón de dólares por día! Y toda la clase política, la dirigencia política, o gran parte de ella, mirando siempre para otro lado, a ver si venía alguien a hacerse cargo de esta de esta reforma. Una reforma discutida, debatida. Modificamos muchísimas cosas de las que inicialmente propusimos en los vectores. Escuchando a los gremios… lamentablemente, la dirigencia política de la oposición no nos propuso demasiado. El último día trajeron un despacho de minoría, que incluso al día siguiente lo cambiaron. No sé si ustedes recuerdan: que afectaba a los regímenes especiales de los docentes. Se ve que no se habían enterado. Y al día al día siguiente -digo- para mostrar el nivel de “trabajo” y de “seriedad” que tenía la propuesta. Y hoy plantearon también que había otros caminos. Y yo digo: 20 años gobernaron. No encontraron esos caminos, no los hicieron explícito. Seis meses discutiendo la reforma, no tuvieron tiempo de mostrarnos ese otro camino. Yo creo que acá -insisto- faltó durante mucho tiempo coraje y determinación para enfrentar los problemas reales de nuestra provincia. Obviamente, tenemos un problema grave si nuestra Caja pierde 1.000.000 de dólares por día. No lo vamos a resolver con esta ley de un día para el otro. Con esta ley evitamos que explote. Y después tenemos que seguir dando las peleas. La pelea con el gobierno nacional, que nunca se dio. ¡Una vergüenza! Escuché algunos diputados decir, bueno, ahora hay que pelear para que la Nación nos pague lo que nos corresponde. ¡Veinte años gobernaron! ¡Veinte años! Nunca hicieron ningún reclamo formal. Nosotros, creo que al mes presentamos un reclamo en la Justicia.

-Ni a Carlos Menem, ni a Fernando De La Rúa ni a los Kirchner…

-A ninguno. Si era el mismo espacio o no era del mismo espacio. Al mes presentamos una demanda en la Justicia. Y producto de esa demanda, creo que estoy a punto de firmar con Anses un acuerdo histórico de compensación de déficit de la provincia.

-Superior al que al que hizo Mauricio Macri?

-Muy superior. Por dar la pelea, por estar, por trabajar, por hacer las auditorías que nunca se habían hecho en los últimos… no sé… 4-5-6 años, nunca se había hecho una auditoría. Entonces, cuando yo voy a reclamar, lo primero que me dicen es: tráeme la auditoría. Y no la teníamos hecha. La tuvo que hacer Gastón Bagnat con su equipo, y la sigue haciendo, porque no la terminamos.

- ¿Se llegaba hasta aquí sin el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, conduciendo todo este proceso? ¿O cuánto de clave fue Bagnat en esta historia?

-Él lo sabe: para mí es un excelente funcionario, como la totalidad de mis funcionarios. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo: de un equipo que ha trabajado en condiciones muy desfavorables. Solo recordar que tenemos hoy los mismos ingresos que había en la pandemia para la provincia, y todas las transformaciones que estamos llevando adelante, me hace sacarme el sombrero frente al equipo que tengo. Las obras públicas que estamos haciendo, las rutas que estamos arreglando, que se empiezan a ver y que se van a ver mucho más en los próximos meses cuando se empiecen con las inversiones financiadas por BID… se hacen en un contexto dificilísimo, económico. Y hoy estamos haciendo muchas más cosas que las que hacíamos al principio de la gestión con la misma plata. ¿Por qué? Porque logramos poner orden donde había desorden, porque pusimos compromiso y gestión donde había desidia, y porque pusimos también mucha luz donde encontramos muchísima oscuridad.

- ¿Qué fue lo que más le molestó en este proceso? ¿Los escraches, las críticas de la oposición, algunas actitudes de los gremios, las presiones de la Justicia?

-Las cosas que le hicieron a los diputados y a los senadores. Es decir, ir a las viviendas, escrachar, meterse con la familia, Las cosas que le hacen a mi equipo me molestan. Cosas personales no me molestan para nada.

- ¿Cuánto entiende usted que se podrán ver los primeros avances en la Caja de Jubilaciones? Recordamos que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que hizo también una reforma dijo que en seis meses se empezaron a ver los resultados en la vecina provincia.

-Nosotros ya los estamos viendo. La Caja hubiera explotado si no hubiéramos hecho lo que hicimos en estos dos años y medio de gestión. Insisto: esto es de mediano y largo plazo. Nosotros estamos evitando que explote. La Caja va a tener déficit en el futuro. Es imposible que no sea así. Porque hoy tenemos unos 120.000 empleados entre Provincia y Nación, y tenemos cerca de 80.000 jubilados. Eso se va a revertir en pocos años, vamos a tener más jubilados que personal activo. En consecuencia, el déficit va a crecer inexorablemente. Lo que tenemos que hacer y lo que hicimos con la reforma, y lo que estamos haciendo peleando cada “mango” al gobierno nacional del Anses, es evitar que esto explote, que sea un déficit que crezca exponencialmente. Estamos conteniendo el problema. El problema va a subsistir, porque la gente, por suerte, cada vez vive más, y también, si siguen los gobiernos que nos sucedan controlando el ingreso de gente a la planta del Estado, vamos a tener -en proporción- menos activos. Digo, si la tasa de natalidad cae en un 40%, es ilógico que el crecimiento de la planta de personal del Estado crezca como como el populismo la hizo crecer en los últimos 20 años.

- ¿Cuánto le temen a la judicialización de la reforma previsional, por los propios magistrados o exjueces de Entre Ríos?

-Hemos trabajado muchísimo el proyecto de ley. Lo hemos trabajado con constitucionalistas para blindarlo, precisamente de estas cuestiones… En general, las cuestiones que se han dicho están más vinculadas con cuestiones particulares de cada sector que no quiere perder cierto privilegio, que por un análisis fundado de la inconstitucionalidad de alguna de las normas. Nosotros estamos muy, muy confiados en la solidez del proyecto que hemos trabajado durante muchísimo tiempo. Y, además, hemos hecho muchos cambios que nos han sugerido… la Justicia nos ha sugerido cambios en el proyecto. En el proyecto original hemos hecho muchos cambios, de sugerencias que nos hicieron llegar desde la Justicia. Así que quizá esto que ustedes plantean, deviene en abstracto -precisamente- por los cambios que implementamos en la ley.

-Salió la eliminación de las pensiones de gobernadores y vice, tal como usted nos anticipó en su anterior visita a este programa. Pero, para que se destrabe se le eliminó un artículo que decía que perdían el beneficio quienes tuvieran condena judicial por corrupción. Esto hubiera afectado automáticamente a Héctor “Tito” Alanís -vicegobernador en la segunda gestión de Jorge Pedro Busti- y a Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena. A Sergio Urribarri no, porque cobra jubilación común. Y a futuro también podría haber alcanzado a ex vicegobernadores salpicados en la causa “Contratos truchos” como José Cáceres, que la cobra, y Adán Bahl, que la tiene tramitada y ahora suspendida porque cobra la dieta. ¿Hubo algún acuerdo o por qué se sacó ese artículo?

-Nosotros lo habíamos planteado -creo que lo hemos conversado- cómo lo queríamos sacar. Pero, bueno, el proceso del debate y de la negociación en las Cámaras para que las leyes salgan, nosotros tenemos minorías en esas Comisiones, terminan generando algunos cambios en las leyes. Creo que todos los proyectos de ley que enviamos, creo que ninguno salió tal cual lo enviamos. Tuvimos que negociar algunos aspectos de las leyes. Siempre tratamos que el espíritu no se modifique. El objetivo mío era mostrar en un proceso doloroso de reforma del sistema de jubilación, que el que primero daba el ejemplo era el gobernador, eliminando la pensión vitalicia que tienen todas las provincias y creo que todos los países del mundo. Pero, no sé si todos tienen el problema enorme que tenemos nosotros en la Caja. Así que lo conversé con la vicegobernadora y ella estuvo de acuerdo en impulsar esto que es para el futuro, porque para el pasado no se puede legislar.

- ¿Lo llamó algún integrante del gobierno nacional o algún gobernador por la sanción de la reforma previsional?

- Ayer justo hablé mucho con Pullaro y con (Martín) Llaryora, con el gobernador de Santa Fe y de Córdoba, de este tema. Ellos habían avanzado en un proyecto anterior, y comentábamos precisamente las vicisitudes de los procesos. En el caso de ellos, sobre todo en Santa Fe, fueron procesos muy violentos, muy dramáticos. Estaban sorprendidos también de cómo habíamos conducido nosotros el proceso para sacarlo de la manera en que salió.

-Como que “la manejaron mejor” …

- ¡Claro! Cada sector reacciona cómo reacciona. Pero, creo que hubo un debate muy en paz, responsable, y me parece que, salvo estos escraches menores y los pocos manifestantes que hubo en los pocos momentos que se discutió, creo que en los dos días de sesiones en Diputado y en el Senado, mucho más no hubo, ¿no? Y, la verdad, que por la magnitud de la reforma y de la transformación, me parece que es algo para destacar.

-Lo llevamos a otro tema gobernador. Respecto al cambio del sistema de abastecimiento para los comedores, se cuestiona que se duplica el presupuesto, pero para logística, no para mejorar lo que los chicos comen. O sea, de 22 mil millones de pesos se pasó a 42 mil millones, en una provincia en crisis…

- ¿Quién dice eso? Perdón.

-Nos lo dijo al aire la propia ministra (Verónica Berisso) …

-Pero, quién lo cuestiona, quiero entender, no escuché a ningún dirigente de la oposición.

-Hubo muchas críticas …

- ¿De un dirigente, de un diputado, de un senador? Yo no vi ninguna crítica de dirigentes de la oposición.

-Sí, sí. Los gremios docentes…

-Lo metió dentro de la discusión esta. La verdad que nosotros no tuvimos ningún cuestionamiento. No lo tuvimos en proceso licitatorio abierto y transparente, como todos los que hacemos. No tuvimos ningún cuestionamiento de ninguna empresa. Se presentó una empresa de Corrientes y una empresa de Buenos Aires, ganó la que hizo la mejor oferta. Las dos empresas tienen experiencia en otras provincias, porque la gran mayoría de las provincias utiliza este sistema, y no el sistema arcaico que tenemos nosotros, en el cual los directores de las escuelas -con una tarjeta- tenían que ir todos los días a (hacer) las compras. A esto también lo dije en la campaña. Yo, todas las cosas que vengo haciendo, todas las cosas que venimos haciendo en el gobierno, las anticipé en la campaña. En la campaña dije que no iba a permitir que los directores de nuestras escuelas dedicaran tantas horas del día a ocuparse de lo que tienen que comer nuestros alumnos. No tiene ningún sentido, no es la tarea del director. La tarea del director es ocuparse de la calidad de la educación, de los aspectos pedagógicos. Entonces, esto está anticipado. Yo lo hablé en la campaña, creo que cada vez que tenía un acto de campaña hablaba de este tema, porque el tema de la educación era el que me llevaba más tiempo en los discursos, porque es el tema que, por supuesto, más me preocupa. Y, por supuesto, que duplicamos la inversión. Y estoy muy orgulloso de duplicar la inversión. ¿Sabe cuánto era lo que se pagaba por alumno antes en el desayuno? 700 pesos. ¡700 pesos! Por supuesto, que no lo iba a duplicar en el sistema anterior, que tenía graves problemas incluso de corrupción y de dificultades para controlarlo. ¡700 pesos! Nosotros lo duplicamos. Y estoy muy orgulloso de duplicar la cantidad de recursos que van a los alumnos para que tengan los nutrientes, las vitaminas, las proteínas necesarias para poder estudiar. De hecho, cambiamos otras cosas. Ahora, los desayunos van a ser antes de empezar las clases. Muchas veces los desayunos eran a las 10-11 de la mañana. los alumnos necesitan que esos nutrientes para aprender y para poder completar las mejoras que estamos teniendo en la calidad de nuestra educación. Fuimos una de las provincias, sino la provincia que más mejoró de un año al otro las pruebas de Matemática…

-Pero, no se podía invertir en mejorar los controles, Como punto de partida y después, en todo caso…

-Pero, no es solo el control. No quiero que los directivos de las escuelas se ocupen de otra cosa que no sea de la calidad de la educación, de los aspectos pedagógicos. Pero, además, es algo… qué pasa en otras provincias. Nosotros no inventamos nada. Nosotros fuimos a ver y hablar con otros gobernadores. A ver cómo lo hacían… de distintos signos políticos. La empresa que ganó ahora trabajó en San Juan, en un gobierno justicialista. Trabajó en Corrientes, en el gobierno radical; trabajó en Santiago del Estero, en un gobierno justicialista. Fuimos, averiguamos y consultamos, como hacemos siempre… consultamos con la Región Centro, consultamos con la Región Litoral: todas las acciones de gobierno.

-O sea, ¿tienen un sistema idéntico a este?

-Igual. Y ni siquiera abarca a toda la alimentación, porque es solamente desayuno y merienda. El almuerzo se sigue comprando como se viene comprando hasta ahora. Y no porque estoy de acuerdo, sino porque no podemos hacer esta transformación de un día para el otro sin probar, sin testear cómo es, cómo funciona. Estamos hablando del alimento de los alumnos.

-Y por qué no participó ninguna empresa de Entre Ríos. Eso no los sorprendió a ustedes…

-Participó una de Corrientes y otra de Buenos Aires. La convocatoria fue abierta. De nuevo, no tuvimos una sola, ni una sola mancha ni protesta en la licitación. Se presentaron dos empresas. Si se hubiera presentado una sola empresa, las daba de baja, además. De mínima tiene que haber dos. Nosotros estamos teniendo licitaciones con 10-12 (empresas). La licitación de los de los medicamentos tiene más de una docena diferente, por eso pudimos bajar tanto también el precio de los medicamentos. Hoy estuve visitando el Centro de Disposición de logística de los medicamentos acá en las afueras de Paraná, ¡es impresionante! Nos va a permitir la compra única de medicamentos centralizada que es algo que también hacen todas las provincias. Era una locura que cada hospital de la provincia comprara sus medicamentos ¡Una locura!

- ¡Con precios diferentes!

-Perdíamos el poder de compra. Soy economista. Lo primero que te explican en la Facultad es que el único descuento que hay es por cantidad. Nosotros éramos o muy tontos o había alguna otra, evidentemente, intencionalidad, y no aprovechamos ese poder de compra del Estado. Hoy estamos centralizando la compra de, aproximadamente, el 70% de los medicamentos de la provincia. Vamos a ir paulatinamente completando todo. Los estamos distribuyendo de una manera inteligente. Estamos evitando el robo, estamos evitando los problemas como con el Fentanilo, por ejemplo. Hoy mostraban cómo se guardan los psicofármacos, se guardan en lugares con muchísimo cuidado, cámaras, identificación visual para el que pueda entrar. Estamos hablando de cosas muy serias, que antes se tomaban a la ligera, y, además, se pagaba mucho. Había diferencias del 50% entre el mismo medicamento que compraba el hospital Centenario con el hospital San Roque: ¡50%!

-Lo publicamos en una nota de ANÁLISIS…

- ¡Una locura! Pero, a veces parece que estas cosas son menores, ¿no? Es una locura que nosotros empezamos a cambiar. Pero, cada cambio, y ya como que me resigné: cada cambio siempre genera estas contras. Lo hicimos con la obra social. O sea, la transformamos. Hay 300.000 prestaciones nuevas, nos pusimos al día con las 1.100 cirugías, bajamos los 300 mil millones de pesos de déficit que encontramos.

-Pero, los amparos judiciales siguen creciendo…

-Es un problema. Pero, es un problema que tenemos que trabajar y lo estamos trabajando. Es un problema con la Justicia, ¿no? Es un problema con la Justicia. La Justicia… yo lo hablo con la Justicia… somos la provincia que tiene más amparos. Somos la provincia que tiene más juicios de ART. No es una buena cucarda esa, porque así es como también se van las inversiones, ¿no? Y yo tengo que estar todo el tiempo viendo qué puedo hacer para sumar inversión en la provincia. Son temas que quedan pendientes… en 30 meses no pude resolver todos los temas.

-Acá hay concesiones del cobro de multa que tienen empresas privadas y que en nuestra provincia le cuesta más que a otras provincias, y podrían significar varios miles de millones que recaudaría el Estado como pasa sin ir más lejos en Santa Fe. Incluso, en este tema ya hay una regulación reciente de la Nación que prohíbe al Estado tercerizar eso.

-Multas de tránsito dicen ustedes… No hay ninguna disposición que impida tercerizar eso… nacional. Nosotros continuamos con el proceso existente. Lo ampliamos a la posibilidad de que lo adopten los municipios. Varios municipios lo adoptaron. Estamos a Derecho. Si tienen alguna cosa puntual para decirme lo pueden hacer. Pero, nosotros no tenemos nada y no hemos tenido ninguna observación al respecto de este tema.

-Ocho provincias ya desdoblaron las elecciones, según informan los medios nacionales. ¿Usted qué está pensando al respecto, puede suceder algo parecido en Entre Ríos?

-No lo sé. No he tenido una sola reunión en estos meses al respecto a este tema con nadie. Nadie puede decir que se ha reunido conmigo ni dentro del gobierno ni de afuera para discutir este tema. No lo he discutido porque no tengo el tiempo para discutirlo. En este momento tengo reformas que hacer, muchos problemas que resolver. Cuando llegue el momento, lo voy a hacer. Cuando llegue el momento lo voy a anticipar. ¿Cuál es el problema? No soy ansioso, todo lo contrario.

-Está terminando julio, por eso...

-No tengo problemas, tengo casi medio año para pensarlo. Es más, una ansiedad del periodismo que una ansiedad de la gente. A la gente no le preocupan estos temas. Y al gobernador le tiene que preocupar los problemas de la gente, no los problemas de los periodistas.

- ¿Qué se hizo con la deuda en dólares que se tomó? Porque se iba a formar una Comisión, nos íbamos a enterar casi en simultáneo de ese destino.

-Me dicen que la semana que viene sale la ley. Todo tarda demasiado, para mi gusto. Ojalá. Evidentemente, no todos tenían la imperiosa necesidad -como usted y como yo-, de conocer qué pasó con la deuda durante todos estos años. Porque yo a la deuda, la heredé, no la generé. Y lo que hicimos fue un proceso exitoso, que hasta ahora hicieron solo cuatro provincias, de ir al mercado a mejorar las condiciones de la deuda. Una deuda que estaba concentrada en cuatro años, la expandimos en el tiempo para dar la posibilidad de pagarla y de honrar nuestros compromisos. No mis compromisos. ¡Los compromisos que heredé! De una deuda que heredé y que nadie sabe a dónde fue. Porque a los hospitales, no fue. A las escuelas, no fue. A las rutas mucho menos. Entonces, como empezaron a hablar de la deuda, yo dije… bueno… hagamos una comisión en la Legislatura para que determine quién tomó la deuda, en qué condiciones, y, sobre todo, para qué la usaron. Yo sé muy bien para qué uso el endeudamiento. El trabajo que hicimos en los mercados internacionales fue para solamente mejorar las condiciones de la deuda que heredamos. Toda la deuda o el financiamiento nuevo va a ser para obras concretas, que la gente sepa, se sacó este crédito, es para esta ruta; se sacó este crédito, es este hospital. Y tienen que ser créditos para obras que amorticen en muchísimos años, porque no se puede sacar deuda para pagar gasto corriente, deuda de largo plazo, no tiene sentido eso. Lo que sí tiene mucho sentido común es hacer una obra que se amortiza en 20 años con una deuda que, lo ideal sería que tenga la misma duración que la amortización de la obra. Y nosotros estamos trabajando todo con ese sentido común que, evidentemente, antes faltaba.

-Usted siempre habla de la importancia de crear empleo privado, y las noticias nos muestran que la realidad es muy dura con empresas que cierran. ¿Cuál es su diagnóstico y cuál cree que sería la solución para frenar esta situación?

-No voy a minimizar el problema. Perder el trabajo debe ser de lo más angustiante que le puede pasar a una familia. Entonces, si el desempleo es alto o bajo, pero existe, ese es el problema: que haya gente que pierda el trabajo. No me voy a poner a discutir. Le podría decir, bueno, Argentina sigue estando en el promedio de la región, tiene menos desempleo que Chile, que Colombia, que Perú, que otros países que crecen. Pero, ese no es el sentido de la pregunta ni va a ser el sentido de mi respuesta. Yo estoy preocupado cuando se pierde cada puesto de trabajo. Y hago lo que tengo que hacer, intentar generar condiciones para que haya nuevos puestos de trabajos. Nosotros con el RINI sabe cuántos puestos de trabajo estamos a punto de concretar: casi 3.000 puestos de trabajo. Cuando los concretemos y hagamos la nueva medición, Entre Ríos va ser de las provincias que mejor está en términos de puestos en el sector formal de la economía. Ustedes saben que el desempleo no crece mucho en la Argentina porque, si bien se pierden trabajos en el sector formal, se crean otros tantos en el sector informal. Por eso, la necesidad también de haber impulsado la reforma laboral y de seguir trabajando en generar condiciones para que sea más factible tomar empleos en blanco para las pymes, sobre todo. Pero, estoy preocupado y ocupado en ese tema, en los niveles que puedo hacerlo como gobernador, por supuesto. Cada cosa que puedo hacer, la hago. Nuestra provincia tiene un régimen de promoción del empleo que no tiene ninguna otra. Nosotros a las empresas que hacen inversiones y generan nuevos empleos no les cobramos impuestos por 15 años. Y hemos sumado también, a veces con dificultad, a los Municipios para que se acoplen a esta cuestión. Imagínese si para mí es relevante el tema que estoy dispuesto a no cobrar impuestos para generar empleo en el sector privado. Sobre todo, en una provincia como la nuestra, donde el populismo durante décadas lo que hizo fue engrosar la planta del Estado con amigos, con parientes, con militantes, sin concursos. Ustedes saben que hoy, en nuestra gestión, no entra nadie en la planta permanente del Estado sin un concurso abierto, transparente y para todos. para cualquiera, no solo para los que están vinculados con el funcionario de turno. Es algo novedoso para nuestra provincia, que hemos diseñado con los gremios, porque los que más, a los que más se les afecta la carrera con estos ingresos por la ventana de parientes, de militantes, de amigos, de la política, es al empleo público de carrera que quiere avanzar, que quiere mejorar su situación, y que ve cómo alguien entra por la ventana, y, de repente, es el jefe sin saber ni siquiera o conocer las tareas que tiene que llevar adelante. Ha pasado eso en nuestra provincia muchísimas veces. No va a pasar, espero nunca más.

- ¿Puede perjudicar a Entre Ríos el conflicto diplomático que originó el presidente Javier Milei con Brasil?

-Creo que el vínculo con el país hermano con el que tenemos, además, una relación comercial de las más importantes del mundo, no se ve afectado por cuestiones coyunturales de disputas entre los líderes. Hemos tenido disputas en el pasado también: en el kirchnerismo con Bolsonaro. Y no se ha visto afectado el comercio. Creo que la relación y el vínculo entre ambos países es tan fuerte que no la va a cambiar el circunstancial vínculo de dos mandatarios.

-Entre Ríos fue tercer receptor nacional de ATN bajo Milei, con más de 36 mil millones de pesos. ¿Esa lluvia de fondos discrecionales condiciona su margen para reclamarle a la Nación? O son cosas diferentes…

-Hemos hablado al principio de la entrevista que fui el primer gobernador en la historia de la provincia que demandó al gobierno nacional. A este gobierno nacional. Antes nunca lo habían hecho, ni por las tarifas que recibe de Salto Grande ni por la Caja. Nosotros hicimos esos dos juicios. Ahí están los juicios. No los voy a dar de baja hasta no recibir lo que a la provincia le corresponde por Derecho. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

- ¿Milei nunca le dijo nada?

-No, y lo he hablado y le he dicho: tengo la responsabilidad como gobernador de defender los intereses de mi provincia. Eso no quita que quiera que al gobierno nacional le vaya bien. Tengo -y lo he dicho públicamente y lo voy a seguir diciendo-, nosotros necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien. Y lo que podamos hacer desde acá para que le vaya bien, lo vamos a hacer. Sea contrario a los intereses de algún dirigente político, o le beneficie, eso a mí no me importa. A la gente, al común de la gente, la mayoría de los entrerrianos tienen esta misma sensación de querer que al gobierno le vaya bien, de rezar para que le vaya bien, de que logre cumplir las metas que tiene, de liquidar la inflación, de que la economía crezca más homogéneamente en todos los sectores. Estamos apostando la mayoría de los argentinos a que eso pase. Hay otros que están apostando a que le vaya mal al presidente, que le vaya mal a nuestro gobierno provincial. Porque lo único que quieren, lo único que los desespera es volver al poder. Y no precisamente para cambiar las cosas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso está claro, porque han estado en el poder décadas y décadas, y no lo han hecho, o se han ocupado en otras cosas.

-Vialidad Nacional no inició una sola obra nueva en Entre Ríos desde diciembre de 2023…

-Bueno, yo la veo en la Ruta 14, la veo en la Ruta 18, la veo en la Ruta 12, la veo ahora también en complejo Rosario-Victoria. ¿Qué quiere decir ruta nueva? ¿De hacer una ruta nueva? No entiendo la pregunta.

-Sí… obras nuevas, …

-Están arreglando las obras abandonadas durante mucho tiempo. Y han arrancado por Entre Ríos y no por casualidad. Las primeras rutas que se empezaron a arreglar son las rutas de Entre Ríos. Y eso ha sido por el constante pedido nuestro de que las hagan. Porque, claramente nuestras rutas son estratégicas para la Argentina, estamos en el corazón del Mercosur, y nos han escuchado. El que pasa por la Ruta 14 ve que está haciendo obras. Me han jurado que van a terminar la Ruta 18, próximamente. Todos los días igual les insisto. Vamos a pedir que nos pasen la Ruta 127. Después de décadas de abandono, esa ruta la tengo que arreglar, ¡y la vamos a arreglar! Hemos conseguido financiamiento, es parte de los compromisos que tengo. Nosotros, encontramos todas las rutas destruidas. Pero, la gente lo sabe, a la gente no se le puede mentir. Todas las rutas estaban destruidas en la provincia. No había una ruta que hubiera tenido intervención, cuidado. Y tenían el asfalto “finito así” … “finito así” …

-Lo hemos denunciado también…

-Se robaron … Bueno, entonces, en estos 30 meses hemos hecho muchísimo. La gente ve… la que anda por la ruta… que hay inversiones, que hay arreglos, que nunca antes habían hecho. Me encantaría ir más rápido. A esta misma fecha del año que viene van a estar todas las rutas de la provincia arreglándose. Todas las rutas de la provincia, porque vamos a conseguir el financiamiento que necesitamos para eso. Ahora estamos haciendo lo que podemos con los recursos también, Si las pudiera hacer antes, la hago antes. Van a estar todas las rutas en obra, porque hay que arreglar las rutas. No hay opciones. Y la Ruta 127, que se la pedía al gobierno nacional, porque hace décadas que los distintos gobiernos nacionales no la arreglan… no la pedí porque tengo plata. La pedí porque tengo la responsabilidad de que toda la red vial de la provincia funcione para sacar la producción, para que nuestros alumnos puedan ir a la escuela, para que las ambulancias lleguen a donde tengan que llegar, y para que los patrulleros también puedan llegar a brindar paz y tranquilidad a todos los pueblos de la provincia. Para eso lo hago, y no tengo plata. Pero, nos la vamos rebuscar, como nos hemos rebuscado en estos 30 meses para hacer un montón de cosas sin plata, para gestionar sin plata. Era una frase que yo usé mucho al principio: “gestionar sin plata”. Y algunos me miraba y me decía, ¿cómo gestionar sin plata? Se puede, se puede. Hoy tenemos la misma plata que había en la pandemia, ¡la misma plata que teníamos cuando arrancamos! Y estamos haciendo muchísimas cosas más, porque hemos ordenado el desorden tremendo que encontramos, porque hemos puesto transparencia en procesos que antes se llevaban mucha plata de los contribuyentes porque no había competencia, por ejemplo, en las licitaciones. Se presentaba uno o dos, siempre los mismos. Se presentaban uno o dos y siempre los mismos en todas las licitaciones. Hoy se presentan docenas de oferentes. Por supuesto, esa puja hace que el precio caiga.

-En esa falta de plata ¿no se le cruzó por la cabeza en privatizar alguna de las empresas del Estado?

-Por qué, sí funcionan bien. Pero, sí funcionan bien. Nosotros las hemos hecho funcionar bien. ¿Para qué las voy a privatizar si funcionan bien?

-Hoy por hoy, ¿qué se podría privatizar: Enersa?

-No sé… la empresa de seguros, digamos… tenemos empresas. Funcionan bien. Las hemos hecho funcionar bien. Dan respuestas. Son un instrumento del Estado para facilitar acciones que mejora la calidad de vida la gente. Si hoy Enersa no estuviera en manos de la provincia, yo no hubiera podido hacer lo que hice: que fue congelar el componente de la provincia en la boleta de luz, y no hubiéramos pasado de ser la provincia más cara en la boleta de luz del país en diciembre del 2023, cuando asumimos, a estar hoy por abajo de la mitad de la tabla. No lo hubiéramos podido hacer, y lo hicimos porque contamos con esa herramienta y ese instrumento. Entonces, el tema de la privatización o no de las empresas tiene que ver con que si le sirven a la gente o no le sirven a la gente. Toda la política que tendría que estar vinculada a esa pregunta, “esta acción”, “esta política”, le sirve a la gente, le mejora la calidad de la gente, evita problemas futuros para la gente, llevémosle adelante. Si no, no…

-Nos parece o se cortó el diálogo con la oposición. Recordamos esa última reunión con Bordet, pero después… hubo un encuentro con intendentes.

-Todo el tiempo hablo con la oposición. Hoy estuve reunido también con un senador de la oposición. No digo todos los días, pero todas las semanas me junto con senadores, con intendentes…

-Se juntan, pero no lo difunde…

-Algunas se difunden, otras no.

-Porque los legisladores nacionales a fines de marzo le pidieron una reunión…

- Chicanas… yo no …

-Le estamos contando el ingreso del pedido de audiencia.

-Con los legisladores locales, con los diputados, los senadores, los intendentes, los presidentes de Comuna, de Junta, me reúno todo el tiempo cuando me lo solicitan. Tienen todos mis teléfonos. Me llaman directamente. No hay ningún problema, quédese tranquilo que el diálogo. Ustedes saben que, a mí, en general, en la política me consideran una persona de diálogo, y no he cambiado mi personalidad. Sigo siendo el mismo, apuesto por el diálogo, siempre con respeto… Siempre con respeto, dejando las chicanas de lado. Para mí el respeto es muy importante. Ustedes nunca me van a ver hablar mal de algún dirigente político: ¡nunca! ¡Jamás! No me van a ver jamás nombrar a un dirigente político. Yo no creo que le haga bien a la democracia y a la política la personalización de los problemas. Creo que eso banaliza la política, y evita hablar de lo importante que son de las ideas, las políticas. Si hablamos de las personas, no podemos hablar de las políticas, no podemos debatir proyectos, ideas. Y eso es lo que ha ocurrido, no solamente en nuestra provincia, en general, en el país. Todos hablan y se insultan, se descalifican personalmente. Eso no ayuda. Para mí no ayuda. No es lo que quiero para mi provincia. Y, por supuesto, tengo que dar el ejemplo: a mí nunca me van a escuchar hablar y nombrar a un político. No creo que eso corresponda. Mucho menos me van a escuchar hablar, y hemos tenido discusiones también con ustedes de casos de corrupción, de dirigentes concretos. No hablo de eso. No hablo de los casos. Pero, me han dicho, ¿cómo no hablás de los casos de corrupción de Urribarri, de (Edgardo) Kueider, del problema de los Contratos Truchos que hay y creo que todos los funcionarios o gran parte de los funcionarios en los gobiernos anteriores, con el escándalo de los subsidios truchos del Ministerio de Desarrollo Económico, los escándalos de ATER. No es mi función esa. Mi función es gobernar el Ejecutivo, transformar la realidad, tratar de darle en este contexto difícil, respuesta a la gente. De eso se tiene que ocupar la Justicia en todo caso, o periodistas como usted, que han podido también detectar estos temas y ponerlos bajo la luz. Pero, no es la responsabilidad del gobernador. Porque después, ¿sabe lo que pasa? Los responsables de estos desfalcos al Estado, de llevarse la plata de los contribuyentes, dicen:; “A mí me persigue políticamente”. El “lawfare” y todas esas cosas… No les voy a dar pie para que argumenten eso.

-Si un funcionario suyo comete un hecho de corrupción y es denunciado, ¿automáticamente queda fuera de su gobierno?

-Si la Justicia comprueba que es culpable del hecho de corrupción, ¿cómo no va estar afuera de gobierno? No me tiene que hacer esa pregunta…

-Sí, se la podemos hacer a usted o a quien sea…

-Como voy a dejar que alguien condenado por la Justicia…

-Tiene que estar condenado sí o sí… antes no puede ser separado.

- Tiene que tener una semiplena prueba de que cometió un delito. Entonces, le voy a pedir que de un pase al costado. Va a ser muy difícil que pueda gestionar cuando la Justicia tiene semiplena, no plena prueba y tampoco condena, pero semiplena prueba de que cometió un delito, no nos vamos a sentir cómodos trabajando con ese funcionario. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Una provincia que ha sido muy manchada por hecho de corrupción. ¡Muy manchada! Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de Entre Ríos cambie la imagen que tiene frente al resto de la provincia, frente al resto del mundo. Nos han hecho mucho daño eso casos de corrupción, cuantiosos, en muchísimos temas. Varios de esos hechos los han denunciado ustedes. No es algo neutro para la provincia, es algo que castiga.

- ¿Pero, lo habla con sus funcionarios y le dice que reglas son estas?

-Todo el tiempo… todo el tiempo. Tienen todos muy en claro lo que pueden hacer.

- ¿Nadie duda dice usted?

-Ah, bueno.

-Porqué la tentación existe todo el tiempo.

-Yo no puedo asegurar que no va a haber hechos de corrupción en mi gobierno. Eso es imposible porque no tengo “la varita mágica”. Lo que sí puedo asegurar es que no va a haber una corrupción estructural en nuestro gobierno … y otra cosa les voy a asegurar: nos vamos a hacer cargo desde la política de esos hechos. Yo veo que, en los gobiernos anteriores, incluso, por más que no hayan sido los ministros, los gobernadores, los responsables de los hechos de corrupción.

-No, en muchos sí…

-Pero, pongámosle que en otros no. Hay una responsabilidad política clara. Uno no puede mirar para otro lado, cuando un funcionario de abajo de uno comete un delito. Y ese delito es probado por la Justicia. Hay una responsabilidad política. Y uno se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad política. Frente a la sociedad tiene que decir la verdad, “se me pasó” … “Mi mano derecha”, “mi secretario”, “mi director”, etcétera, cometió un acto de corrupción, y yo no la vi venir. Pero, por lo menos expresarlo… acá esos hechos se esconden frente a esa realidad. No digo que sean los responsables desde el punto de vista Penal. Digo que hay una responsabilidad política que todos, a todos los que nos pasa o nos pase esa situación, nos tenemos que hacer responsables frente a la sociedad desde la política.

- ¿Cuándo va anunciar públicamente que va a ir por la reelección en el 2027?

-Cuando lo decida.

- ¿Usted nos está queriendo decir que hoy, a fines de julio, no lo tiene decidido todavía?

-Yo tengo decidido que voy a hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que sea necesario para que el rumbo de la provincia -que nos ha contado muchísimo, establecer este rumbo distinto, vinculado con la cultura del trabajo, del mérito, del orden, de la luz enfrentando la oscuridad-, no vuelva para atrás, no se cambie. Lo que tenga que hacer para que ese Norte no se modifique, lo voy a hacer. Eso es lo que tengo claro.

-Pero, de 1 a 10…

-No me voy a en ese caso… Ustedes me preguntaron y les digo…

-Bueno, imaginamos que lo hablará con su familia…

-A mi familia le dije eso: lo que tenga que hacer para que el enorme esfuerzo que ha hecho toda la sociedad entrerriana, que ha hecho todo mi equipo en condiciones muy adversas, no vuelva para atrás, lo voy a hacer. Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y, por supuesto, lo he hablado con mi familia, porque es la que me tiene que acompañar.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 29 de julio de 2026