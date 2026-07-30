Organizaciones protestaron contra Sturzenegger en Paraná y convocaron a movilizarse el 6 de agosto

El paso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por Paraná estuvo acompañado por una manifestación de organizaciones sociales y ambientales, que expresaron su rechazo a las políticas promovidas por el gobierno nacional y convocaron a una movilización para el próximo 6 de agosto.

A través de un comunicado difundido durante la actividad, los manifestantes señalaron que se hicieron presentes para darle una "malvenida" al funcionario nacional, a quien calificaron como "ministro de extranjerización".

En ese marco, sostuvieron que rechazan "la entrega de nuestros bienes comunes a las corporaciones que nos contaminan y matan" y cuestionaron una eventual ley de inviolabilidad de la propiedad privada, al considerar que representaría "un retroceso sin precedentes".

Asimismo, vincularon esa iniciativa con la posible privatización del río Paraná y con instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que también denominaron "Super RIGI", además de mencionar el RINI. Según expresaron, esas medidas implicarían "la entrega de nuestro territorio, agua y producción a sectores minoritarios, proimperialistas y para quienes sus ganancias valen más que todo".

Por último, las organizaciones convocaron a "resistir esta nueva entrega" y llamaron a movilizarse en todo el país el próximo 6 de agosto.