Reforma previsional: “El objetivo es que el sistema no empeore y planificar los próximos 10 años”, dijo Bagnat

"No hay que asustar a la gente, no hay que generarle una ansiedad por algo que no va a pasar, y realmente ponernos a trabajar con los gremios para implementar bien la ley y que realmente vean que se está cuidando el sistema”, aseveró Bagnat.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, celebró la aprobación de la reforma previsional que ayer se convirtió en ley en la Cámara de Diputados, detalló los beneficios que traería a los pasivos y puntualizó las diferencias que mantienen con las propuestas alternativas de los gremios.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat comentó que en la previa a la aprobación de la reforma previsional sostuvo “dos o tres reuniones por día” y calificó que “fue un esfuerzo que valió la pena, porque mirando a futuro estamos hoy mejor parados que ayer”.

Consultado por las cosas que pretendía y no se pudieron concretar en el proyecto, analizó que “los vectores marcaban el óptimo teórico para que el sistema realmente esté fuera totalmente de discusión, el andarivel en el que se iba a manejar con el desgaste natural del tiempo. A medida que se fue gradualizando o bajando hacia lo posible, nos dejó con una ley que va a poder seguir jubilando gente, que no se va a distorsionar y se va a agravar tan rápido y exponencialmente como los números indican que va a seguir pasando, pero nos da una gradualidad para que otras medidas, como lo que ya está empezando a surtir gran efecto que son las gestiones en Nación, vengan a complementar y ayudar al sistema”.

En ese marco, planteó que “el gran objetivo que tenía esta segunda etapa con esta reforma es que el sistema no empeore; cuando veamos bien los números y podamos con tranquilidad separar todo lo que fue el tratamiento y algunas versiones que tenían que ver con la parte política del tratamiento, y a lo que hicimos en el 2024 que fue hacer algunas medidas para poder jubilar 8.000 personas y lo logramos hacer sin que el proyectado nos llevara a un punto inviable, ahora se busca poder planificar los próximos 10 años, jubilar a todos los que se van a ir jubilando y que el sistema los absorba y que no nos vayamos a una zona de riesgo totalmente impredecible”.

“Básicamente lo que van a mostrar los números es eso. Hay una parte económica que tiene que ver con la emergencia, que es la que nos da esa ventanita de gradualidad que empiezan recién en el 2028 la mayoría de las medidas a tener algún efecto sobre el sistema. Y después es todo evitar desviaciones, la movilidad duplicada que nos desviaba muchísimo, la descentralización que hacía que se tomen muchísimas decisiones por fuera de Gobernación y que después haya que trasladarlo a pasivos, que eso ya lo hacía insostenible”, detalló.

En ese marco, admitió que ya preveían modificaciones al proyecto original: “Siempre en estas situaciones se plantean dos o tres escenarios; creo que seis meses reflejan la búsqueda del consenso y cuando uno busca consenso tiene que tener un plan A, un plan B de que va a haber que ceder o entender la visión de las otras partes sobre los límites. Entonces se plantean diversos escenarios para luego ver si, junto con las otras medidas, tiene efecto o no, porque tampoco sirve de nada pagar el costo político hacia una reforma para que los artículos después sean inertes y no tengan ningún efecto sobre el sistema. Se buscó no cambiarle a nadie en el corto y mediano plazo su plan de vida, pero que sí después el sistema tenga que ceder en algunas cosas que ya estaban muy por encima de la media y del resto de los sistemas jubilatorios”.

“El 82 del bruto, es el gran punto y el 82 del bruto es un piso altísimo. El 82 del bruto hace que un jubilado cada cinco puntos de paritaria recupere un punto de transa de transferencia. O sea, a los primeros cinco de movilidad que haya, el jubilado ya no está en 82, está en 83, y así sucesivamente. Entonces, nuestro sistema muestra que el pasivo, después de un tiempo está cobrando lo mismo o más que cuando cobraba como activo”, puntualizó.

Consultado por una de las críticas de los diputados de la oposición que plantearon que se desconoce en concreto cuánto se reducirá el déficit en números, Bagnat afirmó: “Yo no voy a entrar en eso porque me parece que tiene que ver con una expresión política del momento. Estuvimos seis meses mostrando los números, están publicados, estuvimos explicándole a todos, mandándole los Excels, llevando las planillas, todos los que tuvieron intención realmente de interiorizarse, de aportar, de dar medidas, pudieron sacarse todas las dudas. En la audiencia que tuve en Diputados, fui muy claro en este concepto de que estaban esperando un número para agarrarse de eso y decir este es el ajuste, y la discusión no pasaba por ese lado. Fui muy claro diciendo que lo que busca es que, con las altas nuevas, esas desviaciones que están muy por encima de las posibilidades del sistema, se corrijan. Y no tengo nada para contestar, está todo publicado. Fui muy claro cuando me llamaba la atención que son los mismos números que produjo la gestión anterior durante 20, 30 años. Las mismas gestiones ante el ANSES que no las hicieron. Entonces no tiene sentido ya en esta etapa seguir con eso”.

Respecto de la falta de auditorías de Nación, el funcionario sostuvo que “es un tema muy importante que va a tener un peso institucional en los próximos meses muy grande, porque se va a ver realmente la magnitud del daño de no haber hecho el trabajo. En el 2017, con el pacto fiscal se empieza a recibir y la Nación para cumplir la ley, manda transferencias nominales. Empezó la ley con el gobierno de (Mauricio) Macri, ley que decía que el gobierno nacional tenía que mandar todos los años un anticipo, firmar un convenio por ese anticipo, cosa que no se hizo porque el único documento que había en la Caja era un convenio que se firmó en el año 2022 sobre el año 2019. O sea, estaban sin auditar el 2017 y el 2018 y cuando fuimos a la Corte, la Corte dijo que Entre Ríos tiene razón, que hay deuda con la provincia y le impone a la ANSES que pague la deuda. Pero no se sabía de cuánto era porque nunca se auditó. Entonces, la primera auditoría a la provincia por solicitud de esta gestión vino el 7 de julio del 2024. En esa primera auditoría presencial no hay constancia de ningún reclamo formal de ninguna solicitud de auditoría por parte de la provincia en ocho años. La primera auditoría formal empezó el 7 de julio del 2024. Y hubo que hacer de cero la base del 2017, que es el primer año del pacto fiscal. Porque lo que adelantó la Nación fue en base a un Excel que mandó la provincia en el 2017, pero que eran números teóricos, que no tenían ningún tipo de relación con la realidad. Entonces, lo primero que hubo era hacer la primera auditoría del 2017”.

Agregó que “hoy estamos en el 2022 auditando, hicimos 5 años. Y yo doy el ejemplo del 2020, que es el primero que reclamamos ante la Corte, porque es el primer año que no hay ni siquiera convenio firmado. Ni siquiera los balances teníamos de la Caja firmado por el directorio del año 2020”.

Respecto de este detalle, Bagnat aseguró que “en el debate yo presenté por presidencia este mismo informe, pero obviamente la intención es que esto pase desapercibido porque hay una responsabilidad y claramente no se asume esa responsabilidad”.

Asimismo, reveló que “estamos a días de firmar el anticipo 2026. La provincia de Entre Ríos es la única que firmó convenio 2024, convenio 2025 y convenio 2026 que se va a firmar en breve. Es la única provincia y es por el gran trabajo que se hizo desde la provincia. Entonces, cuando se habla de que hay otras maneras y que hay que gestionar ante Nación y se plantea si Nación es amiga o enemiga, pero hay que tener en cuenta que tuvimos periodos del mismo signo político y tampoco se gestionó. Y acá se fue a la Corte, se está a punto de firmar un monto muy importante por el 2026 y se sigue trabajando para llegar al stock de deuda de todos los años que no se habían auditado porque necesitamos el déficit definitivo para contrastar con el anticipo que hubo y esa diferencia es la que ANSES tiene que pagar. En los próximos meses va a haber novedades muy importantes y se va a conocer la realidad de esos números y de cuánto la provincia dejó de percibir por no haber hecho las auditorías. Sólo en el 2020 la auditoría nos dio que nos tendría que haber mandado ANSES 2.500 millones de pesos más en de lo que nos mandó. 2.500 millones de pesos del 2020 hoy equivalen a 68.000 millones de pesos.

“Yo coincido en que uno de los puntos centrales es reclamar ante Nación y también podemos demostrar que lo hemos hecho desde el minuto cero y en paralelo a todo esto. Entonces, son temas re importantes, pero la realidad de los datos hay que verla completa: los datos que están y los que se conocían de antes que no se contaron”, resumió.

Sobre la pérdida de un millón de dólares por día en la Caja, Bagnat explicó que “eso es nominal”. “Estamos a valores nominales de hoy, que estamos pagando 120.000 millones de pesos en jubilaciones, son más o menos entre 43.000 y 45.000 millones el déficit de aportes, o sea, la cantidad de plata que falta descontando los aportes todos los meses. Eso porque hoy estamos en 120.000 y ya se equipara a ese número, son unos 1.500 millones de pesos por día divididos los 30 días del mes que nominalmente hoy el Tesoro tiene que salir a conseguir con otros medios de recaudación. Entonces, que estamos hablando de 120.000, 45, estamos hablando de un 30 y pico por ciento de déficit de aportes. Cuando nosotros asumimos, recibimos 42, más todo lo que había que agregar, más 8.000 jubilaciones nuevas, por eso yo digo que estaríamos en un 50 o un 48 por ciento de 120.000, estaríamos casi llegando a los 60.000. Y no nos da lo mismo 60.000 por mes que 45. Cuando se habla de bajar el déficit, es esa lectura: el proyectado de lo que recibimos, más todo lo que se tuvo que agregar estos dos años y medio, lo que nos dejaría hoy en 60.000, y estamos en 45.000, no nos dio lo mismo, y tenemos 8.000 jubilados más, y aparte estamos gestionando lo de ANSES”, detalló.

Respecto del reclamo que el exsecretario General de ATE Entre Ríos, Edgardo Mazzarotti, le hizo al senador Gustavo Vergara en la puerta de Casa de Gobierno y que el legislador no supo responder, Bagnat advirtió que “la situación no dio como para hablarlo con tranquilidad, pero creo que no vamos a diferir en mucho con lo que dijo Mazzarotti porque lo que él hace es desmenuzar cuántos aportes de ingresos brutos por coparticipación van al fondo de Cajas no transferidas que después tienen que volver a la provincia y que después el ANSES, etc, etc... Estamos todos de acuerdo, pero había que gestionarlo. Y plantea cuántos pasivos tenemos en la Caja que los aportes van a Nación y pagamos nosotros las pasividades... Estamos todos de acuerdo, pero eso sucedió en un momento en el cual él estaba en actividad como sindicalista. Si todos sabemos que eso pasó –y nosotros no estamos haciendo un inventario ni hablando de herencia ni de nada- simplemente solucionando acá para adelante esas cosas. Ya sabemos que eso estuvo mal, ya sabemos que le hizo un daño adicional al sistema, pero ahora estamos trabajando para compensarlo”.

“El proyecto de ley, si empezamos por leer el título y los fundamentos, no habla de proyecto para bajar el déficit del sistema, habla d proyectos para estabilizar el sistema, ordenar. Y hay que leer los fundamentos y ahora que está la ley, más tranquilos hay que leer los artículos. Y todas esas premoniciones tremendistas de que con el haber inicial van a cobrar un 30 o un 40% menos, nos vamos a dar cuenta cuando las próximas altas después de la ley se empiecen a gestionar, que no era así, de que cada caso es distinto. Ahora que ya pasó, no hay que asustar a la gente, no hay que generarle una ansiedad por algo que no va a pasar, y realmente ponernos a trabajar con los gremios para implementar bien la ley y que realmente vean que se está cuidando el sistema”, aseveró.

En cuanto a las alternativas que planteaban los gremios, el funcionario refirió que “dentro de las alternativas apuntan que se reclame a la Nación, y si alguien reclamó es esta gestión; y se lograron hechos concretos y se los está logrando y van a ir mejorando y va a estar la prueba en los próximos días. Por otra parte, dicen que aporten las mineras, pero las mineras pueden aportar hoy y mañana no, estar hoy, mañana no estar y el sistema se seguía desgastando. Lo que decimos es que está bárbaro todo eso, pero sentémonos también a ver cómo arreglamos que los engranajes del sistema, que ya le faltan varios dientes y se desgastan, que no se sigan desgastando”.

“Coincido en que hay que buscar, ser creativos y hay que buscar fuentes de financiamiento y tomar decisiones, pero tampoco tenemos que trasladar toda la responsabilidad afuera del sistema. O sea, tenemos un sistema jubilatorio único, con jubilados que cobran en promedio mucho más que las provincias vecinas y que Nación. Cuidémoslo, pero tampoco pidamos todo el esfuerzo de afuera. Esa fue nada más la diferencia”, sentenció.