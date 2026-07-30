Reforma previsional: “La oposición peronista tiene muy poca idea de lo que habla y pagamos las consecuencias”

"Esto es un ajuste fiscalista, que no va a ir al común de los trabajadores, sino que, por una cuestión ideológica, este gobierno lo va a destinar a los sectores más concentrados. Y esto tiene que ver con la ley previsional porque lo que se ahorra en los futuros jubilados va a ir a los grandes terratenientes de esta provincia", afirmó Scarione.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, cuestionó a los legisladores del justicialismo por considerar que no se prepararon adecuadamente para contrarrestar la reforma previsional del gobierno de Frigerio. También hizo un mea culpa por la inacción en la gestión anterior.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Scarione planteó que “llama la atención que no haya un estado de la Caja de Jubilaciones en cuanto a su deuda flotante, en cuanto a sus deudas con los jubilados, que no haya una incidencia en cómo va afectar o cuáles son las consecuencias y los beneficios de esta ley. Es muy difícil prejuzgar, pero es muy difícil también analizarla porque no sabemos qué incidencia va a tener; yo no he visto números ni índices actuarios”.

Al respecto, ahondó: “Incluso escuché hace unos días a legisladores oficialistas que admitieron que no tienen datos, pero que esto va a ser bueno, que es la solución y demás. Pero números concretos de deuda flotante, yo no he visto”.

“Yo siempre dije lo mismo: que había que revisar los números, que había que ponerse a trabajar y me parece bien y estos cuatro meses de debate, no fueron seis, fueron cuatro meses que es un tiempo vasto. Las cosas salen bien cuando uno habla con la verdad y a mí no me gusta mentir, y el debate comenzó en marzo y me parece un tiempo vasto porque tampoco hay que tomarse la vida para tomar una decisión; cuatro meses me parece que alcanza si se debate, aunque obviamente en posiciones encontradas es difícil encontrar el equilibrio. Pero el aspecto fundacional que tiene este gobierno de todos los hechos no es tan así, porque, por lo menos, en mi gestión se hicieron cosas. Antes tardaban un año y pasamos a jubilar en tres o cuatro meses, las jubilaciones que estaban en orden, y ni qué hablar las pensiones. Y también sacamos tres resoluciones muy importantes para mitigar el déficit de la Caja, después de mucho estudio”, refirió.

En contraposición a las declaraciones del actual presidente del organismo, Gastón Bagnat, quien aseguró que en la gestión anterior “no se hicieron auditorías”, Scarione aseguró que “los informes de Anses los hacíamos todos los meses, y las auditorías eran parte de Nación y personalmente las fui a pedir, pero Anses no las enviaba. El informe era obligación nuestra mandarlo todos los meses y no solo era obligación, sino que nos controlaba el Tribunal de Cuentas a través de su auditor; y nosotros lo mandábamos”.

Explicó que “la responsabilidad de hacer auditoría es de Nación. Yo debo haber tenido parte de responsabilidad, no hay que eludir las cosas, pero yo personalmente fui a pedir la auditoría y no la mandaban, no sé cuál era el motivo. Pero no nos hubiesen mandado nunca un anticipo si nosotros no mandábamos los informes. Y más de una vez nos rebotaba los informes porque tenían algún problema, diferencias y demás. Creo que son los mismos empleos que están hoy. Y a los balances no los hicimos más porque el propio director contable nos desaconsejó que hiciéramos los balances de acuerdo a la ley de sociedades comerciales porque solamente traía problemas. Pero sí hacíamos los informes que nos pedía la Contaduría y el Tribunal de Cuentas. Por algo nos aprobaron las cuentas todos los meses. Estoy hablando de mi gestión”.

En este marco, advirtió que “hay cosas que no me terminan de cerrar y en cuanto a la ley previsional creo que algo había que hacer, pero me parece que es una ley fiscalista, y lo digo hasta con temor de equivocarme porque no se conoce cuál va a ser la incidencia dentro de dos años, dentro de cuatro, dentro de seis. Sí se sabe que la mayoría de los jubilados van a ser un poquito más pobres, en una provincia que cada vez es más pobre no le va a afectar a Edgardo Scarione o a los jubilados de determinados poderes del Estado, le va a afectar a mi tía jubilada de General Campos que tenía 10 pesos más para compartir con sus nietos y hoy no lo va a tener”.

En este marco, planteó que “los jubilados actuales no deberían sentir la modificación si va a ser de acá para adelante. Pero el jubilado, el activo, no solo del Estado, sino el empleado en general, en relación de dependencia, pierden todos los meses contra la inflación. Esto es un ajuste fiscalista, que no va a ir al común de los trabajadores o de los seres mortales, sino que, por una cuestión ideológica, este gobierno lo va a destinar a los sectores más concentrados. Y esto tiene que ver con la ley previsional porque lo que se ahorra en los futuros jubilados va a ir a los grandes terratenientes de esta provincia, en descuentos impositivos, a los que no dan trabajo. No se puede analizar una ley en forma particular, hay que analizar un contexto económico; que había que hacer cosas, me parece perfecto, y los cuatro meses de debate estuvieron perfectos también, pero se le hizo caso a la gente que no tiene nada que ver con la Caja de Jubilaciones”.

“No es que me quiera ir del tema, pero hay cosas que se dejan de decir, de parte del gobierno y más que nada de una oposición que sinceramente tiene muy poca idea de lo que habla. Y se lo digo con mucho dolor. Con mucho orgullo digo que yo soy peronista desde el vientre de mi madre y lo reivindico, y eso no quiere decir que milite ni que ande haciendo pancartas ni nada por el estilo, pero a mí no me duele el oficialismo, me duele la oposición. Porque la oposición no se preparó lo suficiente como para contrarrestar la discusión, sabiendo aún que íbamos a perder. Edgardo (Mazzarotti), a quien aprecio mucho más allá de las diferencias que podamos tener, hizo planteos y no sabían qué contestarle. Más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con su planteo, ese es otro tema, pero por lo menos tenés que saber qué contestar. Yo escuché legisladores oficialistas que no tenían la más pálida idea, y hasta hubo uno que llegó a hablar de las jubilaciones nacionales, cuando se trataba del sistema provincial”.

Asimismo, admitió que la reforma debería haberse impulsado en la anterior gestión y consideró que “hoy estamos pagando no solo a nivel provincial no haber asumido determinadas responsabilidades, y no me refiero a un grupo político, sino a la gente en general, al pueblo. Porque ahora viene alguien, el que sea, y hace las reformas que de alguna manera son necesarias y las hace a su manera, y las exacerba y las hace de acuerdo a su contenido ideológico. Y el que paga no es el tipo que gana un poquito más, paga el tipo que gana menos. Esta es la realidad. El próximo jubilado que está en la administración central, y va a ganar menos y le va a alcanzar menos. Y los servicios van aumentando todos los meses, y el costo de vida aumenta más de lo que dice la realidad y así. Nosotros no lo hicimos en su momento por miedo, por benevolencia, por incapacidad, o por lo que sea, y estas son las consecuencias, hagámonos responsables”.

“A mí me duele el presente, pero más me duele el futuro con las cosas que estamos viendo y haciendo”, concluyó.