Aluani y Roncaglia encabezaron el centenario de la Unidad Penal N°6 con entrega de equipamiento y vehículos

El Gobierno de Entre Ríos celebró el centenario de la Unidad Penal N° 6 Concepción Arenal de Paraná, la única institución penitenciaria destinada al alojamiento de mujeres en la provincia. El acto estuvo presidido por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti.

La Unidad Penal N° 6 fue creada el 31 de julio de 1926 mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Ramón Mihura. Desde sus inicios, la institución se proyectó con un perfil orientado al trabajo, la educación y la reinserción social. Su denominación rinde homenaje a Concepción Arenal, pionera española en la reforma penitenciaria y defensora de los derechos humanos y la educación de las personas privadas de libertad.

Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Alicia Aluani consideró que la cárcel de mujeres de Paraná "ocupa un lugar de profunda significación en la historia entrerriana" y "sus muros han sido testigos de los cambios del sistema penitenciario, de las transformaciones sociales y de la permanente búsqueda de una justicia más humana, fundada en el respeto por la dignidad de las personas", resaltó.

En su alocución, Aluani hizo un reconocimiento a la labor "de quienes, a lo largo de este siglo, desempeñaron y desempeñan su tarea con profesionalismo y compromiso" e invitó a reflexionar "sobre el desafío permanente de construir un sistema penitenciario que promueva la educación, el trabajo y la reinserción como herramientas para reconstruir proyectos de vida".

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, por su parte, felicitó al Servicio Penitenciario por el trabajo que llevan adelante día a día. "No toda institución cumple 100 años de trayectoria como es el caso de la Unidad Penal 6. El alojamiento en este caso siempre fue un lugar de alojamiento con oficio, con un sistema muy humanitario. Es un trabajo muy complejo pero que está institución lo lleva muy bien adelante. Hoy hay 111 mujeres alojadas, a las que se les brinda trabajos de reinserción. La mayoría de ellas está trabajando y aprendiendo oficios", sostuvo.

“El trabajo en todas las unidades es muy pacífico, siempre tratado con mucho cuidado, y en particular, el 40% trabaja y el 30% estudia”, agregó el funcionario al tiempo que mencionó: "En esta oportunidad además entregamos equipamientos que suman a la labor penitenciaria. En cuanto a los uniformes y borcegos, son realizados completamente por el servicio en talleres donde trabajan los internos".

Además, contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, el defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez, el subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García, el jefe de Policía, Claudio González.

Entrega de equipamiento

Durante la jornada, desarrollada en la sede de la institución, las autoridades entregaron equipamiento operativo, indumentaria táctica y vehículos cero kilómetros destinados a reforzar las tareas operativas, de custodia y de monitoreo de las unidades penitenciarias de la provincia.

La entrega formal de equipos incluyó elementos de seguridad táctica, protección individual, tecnología de monitoreo y unidades móviles: 80 chalecos antipunzantes, 500 pares de borceguíes, 478 bajo chalecos, 175 capas piloto para lluvia y 360 cubre cuellos polares, 40 tobilleras electrónicas, 25 equipos de comunicación (handys), 50 pares de esposas, seis cascos tácticos, cuatro cámaras de acción GoPro y 25 cajas de cartuchos AT. Además, se entregaron tres nuevas unidades móviles que se suman a la flota del Servicio Penitenciario.