Cambios en comedores escolares: “Frigerio pone en riesgo la salud de los niños entrerrianos”, advirtió Osuna

En un extenso comunicado enviado a ANÁLISIS, la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) criticó duramente la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de contratar a una empresa para que provea desayunos y meriendas destinados a comedores escolares.

En tal sentido, la legisladora afirmó que “el gobernador entregó la administración de los desayunos y meriendas escolares a la empresa amiga de porteños, Teknofood S.A., mediante una maniobra cuestionable e ilegal” y acusó que “las autoridades desconocen la legislación vigente, con el propósito de reemplazar la alimentación escolar organizada en cada escuela y comunidad por un esquema centralizado, incumpliendo la ley nacional vigente sobre alimentación saludable y sin considerar las opiniones especializadas de directores, nutricionistas, pediatras, docentes y, sobre todo, de padres y madres”.

Consideró que “Teknofood fue elegida por porteños, el gobernador y su director de comedores, para ofrecer a los estudiantes de nuestra provincia productos ultraelaborados: bebidas saborizadas tipo leche o chocolatada, budines industrializados y galletitas. Es decir, menos variedad y sin productos frescos”. Planteó asimismo que “no se sabe de dónde provienen esos alimentos, quiénes los producen ni cómo están elaborados. Ni cuándo y cómo se distribuyen, ni cómo harán los docentes para guardarlos en depósito en las escuelas. Pero sí se sabe que se ofrecerán a niños y niñas en plena etapa de formación alimentos que no se corresponden con una dieta saludable para la edad escolar, con la posibilidad cierta de provocar enfermedades derivadas de este tipo de consumo”.

En ese marco, Osuna alertó que “existe la Ley de Promoción de Alimentación Saludable N°27.642, que establece objeciones concretas respecto al consumo de alimentos ultraprocesados, que hoy son justamente los que forman parte de este nuevo sistema alimentario” y se preguntó: “¿Desconocen Frigerio, la ministra de Capital Inhumano (sic) Verónica Berisso y el director de Comedores, Lautaro Azzalini, que se ufana de ser politólogo, que el esquema de alimentación que pretenden implementar incumple las recomendaciones para una etapa vital tan importante como la infancia?”.

En sus cuestionamientos, ahondó: “¿Qué razón justifica llevar el gasto anual de desayunos y meriendas de los $22.000 millones anuales de hoy a los $102.000 millones del contrato, que es el tope que evitan reconocer? ¿O forma parte de un negocio, como viene ocurriendo con la compra centralizada de medicamentos de OSER, donde el jefe porteño de la Obra Social elige una droguería porteña y cara para la provisión de los remedios de los entrerrianos?”.

Para finalizar, le advirtió a Frigerio: “Gobernador, el maltrato que usted ejerce con los niños y niñas al obligarlos a consumir alimentos dañinos para su salud no tiene nombre. ¿O sí? Su condenable decisión implica un grave riesgo sanitario y un perjuicio para la salud de niños y niñas de las escuelas entrerrianas. Además de afectar severamente la economía local y la soberanía alimentaria”.