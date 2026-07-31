En Concordia, ATE realizará este sábado un Plenario de la Militancia de los Trabajadores

Con vistas a formar un frente de oposición y unidad, este sábado 1 de agosto a mediodía, Concordia será escenario de un Plenario de la Militancia de los Trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que contará con la presencia de dirigentes sindicales nacionales, se informó a ANÁLISIS.

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, definió ante ANÁLISIS que “este encuentro es fundamental para nosotros porque vamos a definir un documento que vamos a militar a lo largo y ancho de la provincia, porque es necesario que la clase trabajadora tenga su representante en todos los espacios de decisión, llámese Legislatura, Intendencias, Concejos Deliberantes, con el objetivo de trabajar coordinadamente para construir un gran frente a nivel nacional que pueda recuperar la Argentina y esencialmente su economía, para que haya una distribución totalmente diferente, equitativa para el pueblo, que vuelva el pleno empleo en nuestro país, que la distribución del ingreso y la riqueza sea mucho más equitativa”.

En ese marco, adelantó: “Empezamos a recuperar un país para todos los argentinos y argentinas y en una provincia que está totalmente estancada nosotros vamos a militar a lo largo y a lo ancho del territorio para llevar nuestro mensaje, que debe ser un mensaje de un gran frente de unidad, desde la oposición, para que este gobierno no siga avanzando de la forma en que lo está haciendo. Y que el gobierno que venga, que es fundamental, no administre lo que dejan este Presidente y este gobernador, sino que venga a modificar, a cambiar, a reinventar y a coordinar un país totalmente diferente”.

“Por eso estamos trabajando y coordinando para ir por una Argentina que pueda ser vivida para todos y todas. No es fácil, es un momento muy difícil y vamos a salir a militar y a convocar a toda la clase trabajadora de toda la provincia para sumarnos a este gran proyecto que necesitamos los entrerrianos y, por ende, los argentinos”, señaló Muntes.

Ante ello, valoró “la presencia del ministro de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, una provincia que es totalmente diferente al gobierno nacional, con mucha inclusión, con mucha participación, con la distribución del ingreso y la riqueza, defendiendo la producción argentina, defendiendo la industria, defendiendo el trabajo, es sumamente importante para nosotros porque este es el camino que queremos marcar”.

“Además estarán los dirigentes nacionales, como el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, el secretario gremial del Consejo Ejecutivo Nacional de ATE, Oscar de Isasi, como así también la secretaria General Adjunta de ATE, la compañera Mercedes Cabeza. Así que por nosotros es muy importante, por la cantidad de dirigentes que nos van a estar acompañando, por la definición política y para construir un camino diferente que sea un camino de esperanza para el pueblo argentino y entrerriano”, destacó.

Bajo el lema “Sigamos construyendo el futuro. Hay otro camino”, el encuentro será desde las 12 en la sede de ATE Concordia en calle Aristóbulo del Valle 254.