Granja Tres Arroyos: tras reunirse con Frigerio, gremios del sector valoraron el apoyo del gobierno

Luego del encuentro que mantuvieron este jueves con el gobernador Rogelio Frigerio, representantes de los trabajadores de Granja Tres Arroyos valoraron el apoyo recibido en el marco del conflicto que atraviesa la empresa.

El secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, destacó que le plantearon al mandatario la delicada situación de la firma, que trasciende a Entre Ríos y afecta a todas las provincias donde opera. "Valoramos la predisposición del gobernador, que conoce en profundidad la situación y ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector", señaló.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, hizo un balance positivo del encuentro: "Las cuatro organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores fuimos escuchadas por el gobernador, quien manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse".

En tanto, el delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Edgardo Mayer, subrayó la necesidad de trabajar en conjunto para atraer inversores que reactiven una actividad "con futuro y perspectivas de crecimiento".

En este marco, el secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Daniel Leo, calificó el encuentro como "muy importante" para analizar junto al gobernador una situación compleja. "Reafirmamos ese compromiso conjunto, también con el gobierno provincial, para encontrar alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo", afirmó.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, según se informó a través de un comunicado de prensa.

El eje central de la reunión fue la grave crisis económica y productiva que afecta a la firma, en particular la paralización de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores permanecen sin poder desempeñar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

En ese marco, el gobernador expresó su cercanía con la situación que atraviesan los trabajadores y remarcó la disposición de la provincia para seguir de cerca la evolución del conflicto.

Esta semana un grupo de trabajadores comenzó a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos. Esta asistencia económica, sumada a la ayuda alimentaria y a una tarifa social diferenciada de luz, forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el gobierno provincial para acompañar a las familias afectadas.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos