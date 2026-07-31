La Provincia trabaja en la ejecución de 79 viviendas en Gualeguaychú

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recorrió y verificó los trabajos que se lleva adelante en dos grupos habitacionales que la Provincia ejecuta en Gualeguaychú, correspondientes a 42 y 37 viviendas, a través del programa Ahora Tu Hogar.

Durante las visitas, Schönhals verificó los trabajos que lleva adelante la empresa Hornus S.A. Las 42 viviendas están próximas a finalizarse y serán entregadas bajo la nueva modalidad de adjudicación y venta del IAPV, que contempla criterios de acceso vinculados a los ingresos del grupo familiar y un sistema que combina licitación y sorteo.

En ese marco, el titular del organismo mantuvo un encuentro institucional en la Municipalidad de Gualeguaychú con el jefe de Gabinete municipal, Luciano Garro; el senador provincial Jaime Benedetti y el director de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi, donde dialogaron sobre temas vinculados al desarrollo habitacional de la ciudad.

El funcionario destacó que, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, "seguimos trabajando para que más familias entrerrianas puedan acceder a la vivienda propia, con una política habitacional que atiende las necesidades de cada comunidad y permite avanzar con soluciones concretas en todo el territorio provincial".

Asimismo, el presidente del IAPV visitó las oficinas de la Regional Sur del organismo, donde acompañó el trabajo que desarrolla esa dependencia.