Michel y Marclay piden informes al gobierno provincial por la deuda con los bomberos voluntarios

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay (PJ-Entre Ríos) solicitaron formalmente al gobernador Rogelio Frigerio que informe las transferencias destinadas a las asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia, las cuales atraviesan dificultades para prestar servicios.

Los legisladores solicitaron que se detalle el estado de las transferencias correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026; las transferencias correspondientes al subsidio para combustible de 2026; la deuda existente con cada asociación; las razones administrativas, presupuestarias o financieras que motivaron la demora en las transferencias y el cronograma previsto para la cancelación total de la deuda.

Según se detalló a través de un parte de prensa, la presentación se funda en lo dispuesto por “la Ley Nacional N° 25.054 de Bomberos Voluntarios, que reconoce el interés público de la actividades bomberil y el deber estatal de promover su sostenimiento, así como la Ley Provincial N° 8.105, que regula el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios”.

En ese sentido, los diputados manifestaron: “La demora en la transferencia de estos recursos compromete el normal desenvolvimiento de un servicio esencial para la protección de la vida, los bienes y el ambiente de los entrerrianos, afectando la capacidad operativa de las asociaciones que diariamente prestan un servicio público de carácter voluntario en todo el territorio provincial”.