Presentan un amparo para frenar el nuevo sistema de desayunos escolares en Entre Ríos

En este mes de agosto que está a punto de comenzar, el gobierno de Entre Ríos pondrá en marcha, según lo ha anunciado, un nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas en los comedores escolares. La medida ha sido presentada como un paso para garantizar un mayor control del sistema de compra y una calidad “uniforme” en todos los establecimientos de la provincia.

Pero las voces críticas no han sido pocas. Gremios, dirigentes políticos, nutricionistas, centros de comercio, cada uno desde perspectivas diferentes, han cuestionado el cambio. Este viernes 31 de julio, un grupo de abogados han presentado un Amparo Colectivo, en representación de un grupo padres y de niños, el gremio AGMER y la ONG Fundación Cauce, solicitando que la Justicia intervenga y frene de inmediato la aplicación del nuevo sistema, sustentado en los decretos 2264/2022 MDS y 852/2026 E-GER-GOB, que conlleva la contratación de una única empresa proveedora, Teknofood.

En resumen, la acción de amparo colectivo firmada por Aldana Sasia y Rubén Pagliotto, en representación de los padres y sus hijos; Valeria Enderle, por la Fundación Cauce, y Verónica Fischbach por AGMER, plantea la urgencia de proteger el derecho a una alimentación saludable de los niños en comedores escolares, la cual, sostienen los amparistas, se vería severamente afectada por la centralización cuestionada.

En su parte resolutiva, el Amparo exige al Juez una medida cautelar ordenando a la Provincia “abstenerse de distribuir productos cuya adecuación a la Ley 27.642, a las pautas nutricionales aplicables y al derecho a una alimentación adecuada no haya sido acreditada”.También pide al magistrado actuante que “ordene a la Provincia de Entre Ríos continuar transfiriendo a cada establecimiento educativo los fondos públicos necesarios para la adquisición descentralizada de leche, frutas, panificados, yogures, quesos, cereales y demás alimentos frescos o mínimamente procesados destinados a desayunos y meriendas escolares, bajo la modalidad vigente con anterioridad a la implementación del sistema centralizado cuestionado, hasta tanto la Provincia acredite el pleno cumplimiento de la Ley 27.642 y demás estándares aplicables”.

El escrito denuncia que el Estado provincial incumple la Ley de Etiquetado Frontal al suministrar productos ultraprocesados con sellos de advertencia nutricional. Citando fundamentos jurídicos e “investigaciones científicas”, critica que las licitaciones priorizan el aporte calórico y el "maquillaje" de vitaminas sobre la oferta de alimentos frescos y mínimamente procesados.