El Movimiento Derecho al Futuro se reunió en San José y realizó el foro provincial “Axel es la Esperanza”

San José reunió a más de 700 militantes y consolidó al Movimiento Derecho al Futuro como uno de los principales espacios en favor del gobernador de Buenos Aires.

Impulsado por los intendentes Gustavo Bastián (San José); Damián Arévalo (Feliciano); y Laura Rupp (El Pingo), el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) reunió a más de 700 personas, entre militantes, dirigentes y referentes provenientes de distintos Departamentos de Entre Ríos, en una convocatoria a favor de Axel Kicillf. No obstante, no dejó de sorprender la ausencia de los intendentes peronistas de las principales ciudades de la provincia, legisladores nacionales y provinciales del PJ.

La jornada desarrollada en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón constituyó así uno de los acontecimientos políticos más relevante de los últimos años. El encuentro contó con la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco -uno de los principales dirigentes políticos del proyecto que conduce Kicillof- y tuvo como anfitrión al presidente municipal de San José, Gustavo Bastián, quien recibió a las delegaciones llegadas desde distintos puntos del territorio entrerriano.

Durante su exposición, Bianco definió al Movimiento Derecho al Futuro como una herramienta destinada a ampliar la base política del campo nacional y popular. “Se trata de un paraguas político para que las distintas expresiones del peronismo y otros espacios puedan encontrar un lugar de contención y representación, con el objetivo de construir una alternativa frente al actual modelo económico y social impulsado por el Gobierno nacional y sus aliados”, expresó.

En esa misma línea sostuvo que el proceso político requiere abandonar la lógica de la disputa prematura por las candidaturas para concentrar los esfuerzos en la consolidación de una propuesta colectiva. Y en ese marco, afirmó: “2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas”.

El ministro bonaerense también planteó la necesidad de establecer mecanismos de consenso para la definición de futuras postulaciones.

“Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones. Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”, señaló.

Bianco convocó además a profundizar una instancia de revisión política dentro del peronismo. “Debemos reflexionar sobre aquello que hicimos bien y también sobre aquello que debemos corregir para volver a representar las demandas de la sociedad”, concluyó.

Carli Bianco y Gustavo Bastián encabezaron en San José el foro provincial “Axel es la Esperanza” del Movimiento Derecho al Futuro.

“La esperanza del pueblo se llama Axel Kicillof”

El foro también tuvo como principales oradores a los intendentes Damián Arévalo (Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo), compartieron escenario con el anfitrión Gustavo Bastián (San José) en una jornada atravesada por un fuerte compromiso militante y una amplia representación territorial.

Fue precisamente Bastián quien sintetizó el sentido político de la convocatoria al señalar: “Tenemos que salir a cada pueblo, a cada ciudad, a cada rincón de la provincia a convencer a nuestros compañeros y vecinos de que tenemos que seguir construyendo el Movimiento Derecho al Futuro y que la esperanza del pueblo se llama Axel Kicillof”. En ese marco quedó formalmente lanzado “Entre Ríos con Vos - Movimiento Derecho al Futuro”, consolidando a San José como el punto de partida de una nueva etapa de organización política en la provincia.

Por su parte, Damián Arévalo (Feliciano) sostuvo que la discusión política no puede reducirse a variables económicas desligadas del bienestar social. “Nos hablan de equilibrio, y nos parece bien. Pero ese equilibrio se debe llevar adelante con justicia social. Y creo que el gobernador de Buenos Aires encarna la mejor propuesta que puede ofrecer el peronismo para la patria”, expresó.

A su turno, Laura Rupp (El Pingo) convocó a fortalecer la organización popular frente al escenario político actual. “Ellos quieren desorganizarnos, porque un pueblo unido es imparable. Necesitamos volver a tener un proyecto de país donde nuestra provincia sea protagonista, que aporte a ese mejor país que queremos, y ese proyecto tiene un conductor y se llama Axel Kicillof”, afirmó.

Durante el desarrollo del foro se debatieron los principales ejes programáticos del Movimiento Derecho al Futuro, entre ellos el trabajo, el federalismo, la justicia social y el desarrollo productivo, consolidando un espacio de intercambio político que buscó proyectar una agenda común para Entre Ríos y para el país.

La convocatoria reunió además a una amplia representación institucional y territorial. Participaron los intendentes Julio Pintos (Pueblo Liebig); Hernán Niz (Villa Mantero); Elsi Miraglio (Tabossi); y Luis Gaioli (Hernández). También estuvieron presentes los exintendentes Gerardo Chapino (Federal); Claudia Monjo (Villaguay); y José Luis Panozzo (Chajarí).

La jornada contó asimismo con la participación de los exlegisladores Marcelo Casaretto y Ángel Giano, junto con el exdirector del IOSPER, Fernando Cañete, además de numerosos referentes políticos y militantes llegados desde distintos departamentos de la provincia.

El cierre de la jornada sintetizó ese espíritu de unidad

“Desde San José demostramos que la organización y la unidad militante de toda la provincia son el motor para construir el futuro que Entre Ríos necesita”, señalaron desde la organización.

La frase resumió el sentido de una convocatoria que, por su volumen, por la diversidad de su representación territorial y por el mensaje político que proyectó hacia el conjunto de la provincia, dejó una señal difícil de ignorar: el lanzamiento de “Entre Ríos con Vos - Movimiento Derecho al Futuro” convirtió a San José en el escenario de una de las mayores demostraciones de fuerza política registradas en Entre Ríos durante los últimos tiempos dentro del Justicialismo, a pesar que no asistieron los principales intendentes en ejercicio ni legisladores provinciales y nacionales. El espacio se presentó como un actor central en el proceso de reorganización del peronismo con la mirada puesta en la construcción nacional que encarna Axel Kicillof.