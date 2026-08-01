Entre Ríos y Nación acordaron finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas que permanecían inconclusas

El gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firman el convenio que permitirá finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio que permitirá finalizar la construcción de cuatro establecimientos educativos técnicos y agrotécnicos que permanecían inconclusos y que se encontraban en distintas etapas de ejecución. El acuerdo representa un paso importante para destrabar obras largamente esperadas por las comunidades educativas y apunta a fortalecer la infraestructura destinada a la formación técnica en la provincia.

El convenio comprende la finalización de la Escuela de Educación Técnica N° 3 de Concepción del Uruguay; la Escuela de Educación Técnica N° 15 “de San Carlos”, en el departamento La Paz; la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Gualeguay; y la Escuela de Educación Técnica N° 4 de Larroque. Se trata de instituciones consideradas estratégicas para ampliar la oferta educativa y brindar mejores condiciones de enseñanza en diferentes regiones entrerrianas.

De acuerdo con la información difundida por el portal oficial del Gobierno de Entre Ríos, las obras podrán ser concluidas e inauguradas durante los próximos meses, una vez retomados los trabajos pendientes en cada uno de los edificios escolares.

Tras la firma del acuerdo, Frigerio destacó la importancia de la articulación entre la administración provincial y el Gobierno nacional para concretar proyectos de infraestructura que habían quedado paralizados durante años.

“Fortalecer la calidad educativa de nuestra provincia es una de las prioridades de nuestra gestión, y este trabajo conjunto con el gobierno nacional nos permite seguir avanzando en ese camino, destinando cada peso a obras que mejoran las condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el mandatario.

El gobernador sostuvo además que la recuperación de estas obras constituye una respuesta concreta a demandas históricas de estudiantes, docentes y familias, quienes aguardaban la finalización de edificios proyectados para acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar los espacios destinados a la educación técnica.

La modalidad técnica y agrotécnica ocupa un lugar central dentro del sistema educativo entrerriano debido a su estrecha vinculación con las principales actividades productivas de la provincia. La formación en especialidades industriales, agropecuarias y tecnológicas constituye una herramienta clave para generar oportunidades de inserción laboral y responder a las necesidades de sectores estratégicos de la economía regional.

En ese contexto, la culminación de estos establecimientos permitirá que alumnos y docentes desarrollen sus actividades en edificios especialmente diseñados para este tipo de enseñanza, con talleres, laboratorios y espacios adecuados para la formación práctica, un componente esencial de la educación técnica.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la continuidad de estas obras forma parte de una política orientada a recuperar proyectos de infraestructura escolar que permanecían inconclusos, priorizando la inversión en establecimientos educativos y garantizando mejores condiciones para enseñar y aprender en todo el territorio entrerriano.

La firma del convenio también refleja un esquema de cooperación institucional entre la Provincia y la Nación para avanzar en la concreción de obras consideradas prioritarias. En un contexto de restricciones presupuestarias y revisión de proyectos de infraestructura pública, el acuerdo permite asegurar la continuidad de edificios educativos cuya ejecución se encontraba demorada.

Con la finalización de estas cuatro escuelas, el Gobierno entrerriano busca ampliar la capacidad del sistema educativo, responder a la demanda de formación técnica en distintas localidades y fortalecer una modalidad educativa estrechamente ligada al desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo calificado.