Desayunos escolares: “No estoy encontrando respuestas y recursos para poder implementar esto”, dijo un rector

El rector de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 1 Francisco Ramírez de Paraná, Daniel Morali, manifestó su preocupación por la implementación del nuevo sistema de distribución de alimentos para desayunos y meriendas en las escuelas entrerrianas. Durante una entrevista en el programa El Séptimo Día de Radio Plaza 94.7, este domingo, señaló que la institución aún no recibió respuestas sobre cuestiones operativas necesarias para poner en marcha el esquema previsto y advirtió sobre dificultades vinculadas al almacenamiento, el equipamiento y la cantidad de raciones autorizadas para una cantidad de alumnos superior.

En este marco, cabe recordar que AGMER, un grupo de padres de alumnos y la Fundación Cauce presentaron un amparo para impedir que este lunes comience a implementarse este nuevo sistema centralizado y el gobierno debe presentar esta semana la documentación solicitada por el vocal Juan Francisco Malvasio.

Al referirse a la llegada del nuevo sistema a cargo de la empresa de Buenos Aires Teknofood, Morali aclaró que sus planteos no apuntan al mecanismo de centralización sino a las condiciones concretas para implementarlo en la escuela: “Voy a dar una opinión personal como rector de la escuela. Acá el cuestionamiento no surge desde el mecanismo, si se centralizó o no se centralizó. En principio, las distintas versiones que escuché tienen razón cuando dicen que nosotros somos docentes y que los directores o rectores tenemos una función organizativa y pedagógica. Muchas veces tenemos que andar con la tarjeta, ir a comprar y resolver cuestiones que hacemos porque entendemos que son necesarias para que los chicos puedan alimentarse dentro de la escuela. A mí como rector mi sueldo no varía si tengo o no tengo comedor, desayuno, almuerzo o merienda. Entonces, en ese aspecto, tiene un grado de razonabilidad esto de quitarnos esa tarea para que podamos dedicarnos a aquello para lo que nos formamos. Pero la dificultad que estoy encontrando es otra”, expresó.

Sobre las primeras reuniones vinculadas a la implementación, detalló: “Nos explicaron que iba a llegar un camión con los insumos para unos 30 días hábiles. Entonces mi primera pregunta fue: ¿dónde almaceno todo este volumen? Hablo desde una escuela muy grande, con una matrícula que oscila en los mil alumnos. Acá todo es enorme, pero no me sobran espacios. El comedor de esta escuela recibe un promedio de 500 chicos entre la Técnica 1 y la Técnica 2. Si a ese espacio tengo que restarle un 20 o un 30 por ciento para almacenamiento, es inviable. Además, por las características de los menús necesito más tazas de las que tengo y más cucharas de las que tengo. Y nadie me responde”.

“El 80% de los interrogantes no los podían responder”

Morali, quien trabaja hace 26 años en esta institución de referencia de la educación técnica entrerriana, 17 de ellos como directivo, sostuvo que muchas de las consultas realizadas durante las reuniones no encontraron respuesta: “El 80% de los interrogantes que planteábamos la empresa no los podía responder. Y coincido en que tal vez no le correspondía hacerlo. Cada vez que preguntábamos algo nos decían que debíamos consultarlo con Comedores Escolares. Pero en la reunión no había nadie de Comedores Escolares. El comunicado que envié a las familias es, en gran parte, el correo electrónico que mandé a Comedores. La única respuesta que recibí fue: ‘se derivará al área correspondiente’. Después de eso no tuve ninguna certeza más”.

El rector agregó que la incertidumbre alcanza incluso aspectos básicos de la operatoria: “Tampoco tenemos certeza de cuándo va a llegar el camión con todos estos insumos. Y cuando llegue ya no voy a poder seguir utilizando la modalidad actual. Tengo que saber cómo se prepara todo, cómo se organiza y qué recursos voy a tener. Recién hoy salió una circular que nos confirma que seguirán acreditando fondos mientras tanto. La semana pasada y la anterior muchas escuelas trabajamos a riesgo. Incluso me comentaron de escuelas que decidieron no prestar el servicio. Independientemente de todo esto, yo no estoy encontrando las respuestas y los recursos para poder implementar esto”.

El problema de las raciones

Otro de los puntos planteados por Morali fue la relación entre la cantidad de alumnos y las raciones autorizadas: “Mi escuela tiene aprobadas 374 raciones por día para desayuno y merienda, y una matrícula que oscila en los mil alumnos. Cuando hago el pedido de raciones envío toda la matrícula de la escuela. Después me informan que tengo autorizadas 374 raciones, pero no me dicen qué alumnos están incluidos y cuáles no. Entonces, si yo tengo 200 raciones para desayuno y vos sos el alumno número 201, te tengo que cerrar la puerta en la cara. Va a ser tan estricto el control que no voy a poder hacer ingresar un chico más. Y el que está en la escuela soy yo. ¿Cuál va a ser el criterio para decir que vos sí comés y vos no? Estamos hablando de comida. Yo no me siento con el derecho de decirte vos podés comer y vos no”.

Al explicar cómo funciona actualmente el servicio, señaló: “Nosotros lo que hacemos es universalizar el servicio. Lo hacemos muchas escuelas. La idea es llegar a la mayor cantidad posible de chicos. Acá hay alumnos que entran a las ocho menos cuarto de la mañana y se van a las ocho de la noche. Hay chicos que pasan todo el día en la escuela. Si el cambio de modalidad permite una alimentación nutricionalmente mejor, me parece bien, incluso estoy de acuerdo. Lo que no sé es cuál va a ser el criterio para decirle a uno que sí y a otro que no”.

Falta de equipamiento y recursos

Morali también enumeró situaciones concretas que, según indicó, todavía no fueron resueltas: “No hay respuesta. O la respuesta es ‘vemos’ o ‘dejame que averigüe’. Nunca encontré mala voluntad de las personas con las que hablé, pero la realidad es que no estoy teniendo respuesta. Cuando pregunté cómo se almacenaba todo esto, una de las recomendaciones fue colocar pallets para que las cajas no estuvieran en el piso. Entonces pregunté de dónde saco el pallet. Porque el pallet hay que comprarlo o conseguirlo, y si alguien me lo regala tengo que pagar un flete. Todo eso tiene un costo”, indicó.

Y luego añadió: “Uno de los menús es arroz con leche con cereales. Para servirlo necesito recipientes y necesito cucharas. Yo no tengo esa cantidad. A las nutricionistas de la empresa las llevé al comedor, les mostré lo que tenemos y les pregunté si se daban cuenta de que me iban a entregar insumos para una preparación que no iba a poder servir. Mi escuela tiene cierta estructura, tiene cocina y tiene comedor. Hay muchas escuelas que ni siquiera tienen eso”.

“Lo queremos hacer, pero necesitamos esto”

En el tramo final de la entrevista, el rector insistió en que sus planteos no constituyen un rechazo al nuevo esquema: “No estoy en contra ni a favor de nada. Soy objetivo. Si llega esto y se cambia, perfecto. Simplemente necesito saber cómo. Es como si me dijeran que cocine y yo no tuviera cocina o no tuviera gas. Estamos en una situación parecida. He intentado comunicarme y no me han dado mayores respuestas”.

Finalmente, concluyó: “No es estar en contra de ningún tipo de acción. Por eso cuando escuchaba al señor gobernador, cuando mencionaba que la intención es que el rol de los directores y rectores es abocarse a la docencia, ‘qué acertado, qué realista’. Me parece bien. Por eso, desde mi lugar, no es ir en contra, es simplemente decir: ok, lo tomamos, lo queremos hacer, pero necesitamos esto. Espero que de aquí hasta que llegue el camión, que todavía no sabemos cuándo será, empiecen a aparecer las respuestas y los recursos mínimos que necesitamos para poder llevar esto adelante. Tenemos chicos de por medio y hay muchas familias que, de verdad, si no fuese porque comen acá, en su casa no pueden comer. Yo valoro el rol del Estado cumpliendo esta función. Hay que sostenerlo y fortalecerlo, pero con los recursos necesarios y la capacitación necesaria”.