Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil trabajan para crear una Reserva de Biosfera Transfronteriza

Representantes de Argentina, Uruguay y Brasil se reunieron en Chajarí para avanzar en un proyecto de integración ambiental que podría convertir a la región en una de las seis reservas de biosfera trifronterizas reconocidas por la Unesco.

La ciudad de Chajarí fue escenario de un encuentro considerado estratégico para el futuro ambiental y productivo de la región. Autoridades de Entre Ríos, Corrientes, el departamento uruguayo de Artigas y el municipio brasileño de Barra do Quaraí comenzaron a delinear el proyecto para crear una Reserva de Biosfera Transfronteriza, una iniciativa que apunta a integrar la preservación de ecosistemas compartidos con políticas de desarrollo sostenible, producción responsable y fortalecimiento del ecoturismo.

La propuesta trasciende la protección ambiental. Su objetivo es construir un modelo de gestión común entre territorios que comparten características ecológicas, culturales y sociales, promoviendo la cooperación internacional como herramienta para enfrentar desafíos vinculados a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo regional.

Si el proyecto obtiene el reconocimiento de la Unesco, la región pasará a integrar un grupo muy reducido de experiencias internacionales: se convertiría en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo, un hecho que colocaría al Noreste argentino y a las zonas limítrofes de Uruguay y Brasil en un lugar de referencia dentro de las políticas globales de cooperación ambiental.

La jornada de trabajo reunió a representantes de los cuatro territorios involucrados, además de organismos públicos, municipios del Departamento Federación, instituciones académicas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos especializados.

Según publicó el portal del Gobierno de Entre Ríos, la amplia convocatoria permitió comenzar a definir las primeras líneas de trabajo para elaborar el proyecto que posteriormente deberá ser presentado ante la Unesco.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, destacó el alcance institucional del encuentro y remarcó que el desafío inmediato será avanzar en los aspectos técnicos necesarios para consolidar la propuesta.

“Fue una reunión muy positiva por la posibilidad de reunir a representantes de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. Ahora tenemos el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto y en la organización de las próximas etapas de trabajo”, expresó la funcionaria.

Hojman también adelantó que la Provincia continuará promoviendo reuniones técnicas con municipios entrerrianos y con representantes de los sectores productivos e industriales, con el propósito de incorporar una mirada amplia sobre el desarrollo territorial y garantizar que la futura reserva contemple tanto la conservación ambiental como las actividades económicas de la región.

Desde el ámbito local, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, valoró la importancia de que la ciudad haya sido elegida como sede de este primer encuentro internacional y sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la integración regional.

“Esta propuesta abre oportunidades para fortalecer el turismo, la producción sostenible, la educación ambiental y la integración entre nuestros territorios”, afirmó el jefe comunal, publicó el portal del gobierno de Entre Ríos.

La representación de Corrientes estuvo encabezada por la directora de Parques y Reservas, Alejandra Eliciri, acompañada por el director Walter Drews y delegados de seis municipios correntinos.

Por Uruguay participaron el intendente del departamento de Artigas, Emiliano Soravilla, junto con representantes de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y miembros de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.

La delegación brasileña estuvo integrada por autoridades del municipio de Barra do Quaraí, encabezadas por el prefecto Maher Jaber, además de funcionarios de la Secretaría de Ambiente e Infraestructura del estado de Rio Grande do Sul.

También participaron autoridades entrerrianas como la viceintendenta de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini; la diputada provincial Gabriela Lena; y el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza.

Un modelo de desarrollo que integra producción y conservación

Las reservas de biosfera impulsadas por la Unesco se caracterizan por promover un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico de las comunidades que habitan esos territorios.

Lejos de constituir áreas de preservación estricta donde las actividades humanas quedan prohibidas, estos espacios buscan demostrar que es posible compatibilizar la producción agropecuaria, el turismo, la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas mediante criterios de sostenibilidad.

En ese marco, la futura reserva permitiría fortalecer corredores biológicos que hoy atraviesan las fronteras nacionales sin reconocer límites políticos, favoreciendo una planificación conjunta para la protección de humedales, montes nativos, cursos de agua y especies de fauna y flora compartidas.

Al mismo tiempo, abriría la posibilidad de acceder a programas internacionales de cooperación, financiamiento e intercambio de experiencias vinculadas al desarrollo sostenible.

Una oportunidad para posicionar a la región

La conformación de una Reserva de Biosfera Transfronteriza también representa una estrategia de integración regional con potencial impacto económico.

El reconocimiento internacional puede potenciar el desarrollo del ecoturismo, incentivar inversiones vinculadas a la economía verde, fortalecer proyectos científicos y académicos y consolidar políticas públicas coordinadas entre los distintos países.

En una región atravesada por el río Uruguay y por una intensa interacción económica, cultural y ambiental, la propuesta aparece como una herramienta para consolidar una agenda común basada en la gestión compartida de los recursos naturales.

Concluida la reunión en Chajarí, los equipos técnicos comenzaron la delimitación de las primeras etapas del proyecto, mientras la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos continuará coordinando mesas de trabajo con municipios, instituciones y organizaciones locales para dar forma a la propuesta que será elevada a consideración de la Unesco.