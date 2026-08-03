Comedores: siguen los cuestionamientos en las escuelas por el nuevo sistema de desayunos y meriendas

Autoridades advierten que se desconoce cuándo llegarán los alimentos del nuevo sistema dispuesto por el gobierno provincial, y alertan que no podrán entregar lácteos porque no hay gas para su preparación ni tampoco lugar para almacenamiento.
La rectora de la Escuela N°48 “Congreso de Oriente” de calle Corrientes de Paraná, Magalí Revilla, advirtió que se desconoce cuándo llegarán los alimentos del nuevo sistema dispuesto por el gobierno provincial. Alertó que no podrán entregar lácteos porque no hay gas para su preparación ni tampoco lugar para almacenamiento.
En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Revilla comentó que “el martes pasado vinieron a la escuela nutricionistas de la nueva empresa junto a la supervisora de Comedores Escolares para capacitarnos o darnos a conocer de qué se trataban los alimentos que nos van a enviar y cómo iba a ser la forma de entrega. Nos dijeron que va a venir un camión con los alimentos para la cantidad de días estipulados y que los alimentos son galletitas, paquetes de budines y lácteos, que consisten en leche fortificada en polvo que tenemos que preparar”.
Ante ello, advirtió que “el problema de nuestra escuela es que nosotros tenemos Copa de Leche, es decir brindamos desayuno al turno mañana y la merienda al turno tarde, y brindamos alimentos secos -frutas, galletas, torta negra, tratamos de variar- y no podemos preparar los lácteos porque no tenemos gas”.
Explicó que “con la Copa de Leche son alimentos secos, no podemos preparar la leche porque no están dadas las condiciones, el gas natural está cortado hace varios años porque hubo una pérdida en la escuela y no se ha resuelto, entonces a partir de esta nueva implementación nosotros nos vamos a ver imposibilitados de brindar la parte láctea”.
En tal sentido, señaló que “manifestamos ese día en la reunión con la supervisora que nos íbamos a ver imposibilitados de brindarles la leche, pero no hubo respuesta”.
Respecto del momento en que comenzará la entrega de los alimentos, la directora sostuvo que “nos dijeron que será en los próximos días, pero no se sabe cuándo”. “No está nada claro porque nos dicen desde Comedores que probablemente nos depositen una parte, pero no sabemos cuánto y entonces no sabemos para cuántos días nos alcanza y si efectivamente van a depositar. Estamos en la disyuntiva de no saber qué hacemos. Yo tengo para hoy merienda porque hubo una jornada institucional, entonces lo que iba a dar ese día puedo darlo hoy, pero después ya no tenemos más”, alertó.
Por otra parte, también advirtió que “otro de los planteos que hicimos es que no tenemos lugar acá en la escuela para acopiar esos alimentos. Nosotros somos una escuela que comparte edificio con el Instituto de Enseñanza Superior y no tenemos un lugar exclusivo para poder guardar esos alimentos”.
En este marco, reconoció que “como docentes tenemos mucha preocupación porque nosotros le estábamos dando a los chicos una merienda bastante variada y tratábamos de darles frutas dos o tres veces a la semana. Ahora no sabemos cómo va a ser, porque nos mostraron que van a mandar galletitas y tenemos que repartir siete galletitas por estudiante –que no es para todos- y budín, pero la parte láctea no la vamos a poder entregar. Nos dicen también que posiblemente nos depositen dinero para comprar fruta, pero tampoco no hay nada cierto, no nos confirman nada”.