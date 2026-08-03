Creciente del Uruguay: el río superó el nivel de alerta en Concordia, bajó en Misiones y crece en Corrientes

No caben dudas que el río Uruguay está “cargado” en todo su curso. Pero la foto de este lunes 3 de agosto muestra algunas variantes. Mientras en Concordia llegó a los 11,24 metros a las 5 de la madrugada, superando ampliamente los 11 del nivel de alerta, en territorio brasileño y misionero experimenta una bajante, aunque aún continúa creciendo en varias localidades de la costa correntina.

El parte diario emitido ayer domingo por la CTM de Salto Grande fijó como nuevo tope los 11,60 metros. Se verá si hoy lunes el organismo mantiene ese tope o lo vuelve a elevar, planteó El Entre Ríos.

En la represa manejan un pronóstico extendido de precipitaciones que no muestra valores muy preocupantes. Como sea, hay riesgo de lluvias para este martes en la zona de Paso de los Libres y la propia región de Salto Grande: 10 y 18 milímetros respectivamente. Y volvería a caer agua el 7 de agosto, aunque menos: 9 milímetros en Paso de los Libres y 14 en Salto Grande.

El pronóstico expone el riesgo de que haya algunas lluvias al norte, especialmente el 8 de agosto: 26 mm en Itá, 16 en Chapecó, 16 en El Soberbio, y 12 en San Javier. Si así ocurriera, la bajante que el río comenzó a experimentar al norte podría interrumpirse.

Resumiendo, la escala divulgada por Prefectura Naval Argentina muestra que el nivel del río desciende en el tramo que va desde El Soberbio en Misiones hasta Santo Tomé en Corrientes. De ahí hacia el sur, sigue creciendo, habiendo alcanzado el nivel de Alerta en Paso de los Libres y en Concordia.

Y aguas debajo de la represa, crece en todos los puertos. Por ejemplo, en Colón llegó a los 6,80 metros y continúa la tendencia creciente.