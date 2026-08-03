Frigerio firmó con la ONG de Gastón Pauls un convenio para fortalecer la prevención de adicciones

El gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio de cooperación con La Casa de la Cultura de la Calle, organización no gubernamental dedicada a la prevención de adicciones y consumos problemáticos, representada por Gastón Pauls. La actividad se llevó a cabo en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se informó a través de un parte de prensa, el acuerdo tiene como objetivo "fortalecer las acciones de prevención de los consumos problemáticos y promover el cuidado de la salud mental a través de un trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil". La iniciativa de la organización se denomina 25 firmas porque el propósito es que se sumen todas las provincias. Entre Ríos es uno de los primeros distritos en sumarse.

En ese marco, Frigerio reafirmó "el compromiso que tiene el gobierno provincial como Estado de trabajar en pos de dar alivio a las familias que sufren cuestiones vinculadas al consumo de sustancias problemáticas y problemas de salud mental", tras agradecer a la organización por "la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración, de trabajo en equipo, para un tema tan complejo y problemático".

"Son temas prioritarios en nuestra gestión y, como digo desde el primer día, a mí no me da vergüenza pedir ayuda sobre todo en estos temas, y todos los que puedan colaborar en que esto se haga visible, en poner este tema sobre la mesa y en darle esperanza a los que sufren y a las familias de los que sufren estas problemáticas", sostuvo al asegurar que "hay gente que está pensando en ellos y que está dispuesta a contenerlos, que el Estado, está para brindarles ayuda", concluyó.

Por su parte, Gastón Pauls, destacó "la rápida respuesta" del gobierno provincial, y valoró que el gobernador manifieste que "no tiene vergüenza en pedir ayuda".

Dijo que "el principio básico de la salida de las adicciones y de los problemas de salud mental es reconocer que se tiene un problema y pedir ayuda. Si no se dan esos dos pasos, es complicado. Estos dos pasos están siendo dados".

El convenio

Según se informó desde Casa de Gobierno, el convenio estableció un compromiso conjunto para promover políticas públicas sostenidas en el tiempo, orientadas a la prevención de adicciones y al cuidado de la salud mental. Entre sus principales lineamientos, contempla el desarrollo de campañas de comunicación pública, la incorporación de contenidos preventivos en distintos ámbitos, la capacitación de equipos estatales y la articulación de acciones entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Cultura y Deporte.

El acuerdo también reconoce que la salud mental, las adicciones y los consumos problemáticos constituyen una problemática compleja, transversal y creciente, que requiere respuestas integrales, coordinadas y sostenidas entre el Estado y la sociedad civil para fortalecer una cultura del cuidado y la prevención.