Ley de tierras: Michel pidió a los senadores por la Libertad Avanza que “voten pensando en Entre Ríos”

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel (PJ), envió una carta abierta a los senadores por la Libertad Avanza, Joaquín Alberto Benegas Lynch y Romina María Almeida, ante el inminente tratamiento de la ley de tierras en el Senado de la Nación.

“Estimados senador nacional Joaquín Alberto Benegas Lynch y senadora nacional Romina María Almeida: envío esta carta abierta para hacerles saber las graves preocupaciones que tenemos todos los entrerrianos en virtud de que el próximo jueves 6 de agosto está previsto que la Cámara alta abra el recinto para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mayormente conocida como ley de tierras”, introdujo el legislador nacional por el peronismo.

Recordó que “los entrerrianos los eligieron en las últimas elecciones a fines de representar a nuestra provincia en el Congreso de Nación. Esta representación implica una responsabilidad que trasciende cualquier pertenencia política: defender el interés nacional y los intereses estratégicos de Entre Ríos”.

“En los próximos días deberán decidir sobre un proyecto que modifica profundamente el régimen de protección de las tierras rurales argentinas. No se trata de una mera reforma administrativa ni de una discusión sobre posibles inversiones. Se trata de definir quién podrá controlar uno de los recursos más estratégicos que tiene nuestro país: el suelo, la tierra. Nuestro suelo, nuestra tierra”, planteó en el texto que decidió dar a conocer a toda la comunidad.

Consideró que “Entre Ríos no es una provincia cualquiera”. “Somos una provincia de frontera, atravesada por los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y con más de tres mil micro cuencas, con una de las mayores reservas de agua dulce del continente, una gran riqueza ambiental y una de las principales regiones productoras de la Argentina”.

Mencionó que “hoy existen cerca de 250.000 hectáreas de nuestra provincia en manos extranjeras, 246.905 para ser exactos, equivalente al 3,23% de la superficie rural. Y no deberíamos discutir en términos de cuantías sino sobre el modelo de país que queremos construir hacia adelante, en particular respecto a la defensa de los intereses nacionales”.

Dijo que “el proyecto que van a votar implica un grave retroceso en lo que respecta a la defensa nacional y de nuestra provincia, a saber:

(i) Elimina el límite nacional del 15% para adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras; ¿Y si fomentamos que más entrerrianos produzcan desde la tierra de Entre Ríos?

(ii) Elimina las restricciones especiales para tierras ribereñas y zonas de frontera, de enorme importancia estratégica; ¿Vamos a negarle el acceso a las costas a nuestro pueblo?

(iii) Flexibiliza el régimen de protección de tierras incendiadas, eliminando restricciones que evitaban cambios especulativos en el uso del suelo, ¿queremos que siga ardiendo nuestro delta?

(iv) Debilita herramientas construidas desde los consensos históricos para proteger recursos naturales, agua y biodiversidad; ¿Vamos a seguir deforestando, desmontando y contaminando nuestras cuencas y paisajes?

(v) Reduce la capacidad del Estado para planificar el uso estratégico del territorio; ¿En manos de quien vamos a dejar que decidan sobre el suelo entrerriano?

(vi) Compromete la soberanía territorial y el desarrollo de las futuras generaciones. ¿Vamos a negar posibilidades y fomentar que los entrerrianos quieran migrar de las provincias por la falta de oportunidades?”

Aseguró que “la Argentina necesita inversión, producción y desarrollo. Pero ninguna inversión puede justificar la pérdida de defensa del interés nacional y de los recursos que son estratégicos para el presente y el futuro del país. Defender nuestra tierra no significa rechazar las inversiones”.

Por eso, les pidió “que voten pensando en Entre Ríos, en sus productores, en sus comunidades, en sus ríos, en sus humedales y en las generaciones futuras que vivirán en este territorio. La defensa del interés nacional está por sobre cualquier interés partidario”.

El texto del diputado nacional fue difundido a través de su cuenta en la red social X.