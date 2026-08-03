Sin tren de cargas desde hace más de tres décadas, el ramal de Paraná queda otra vez sin respuestas oficiales

Belgrano Cargas y Logística S.A. respondió a este medio periodístico un pedido de acceso a la información pública sobre el estado de la red ferroviaria de cargas en Entre Ríos, presentado el 23 de junio pasado. La respuesta, identificada como Nota BCyL N° 397 y firmada por Damián Marroncelli, gerente de Legales de la empresa, lleva fecha del 3 de agosto de 2026. Sobre la situación operativa general de la red en la provincia, la empresa no aportó datos propios: remitió a las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Pero el dato más relevante de la nota es otro: la compañía afirmó no tener antecedentes de ningún pedido formal del gobierno de Entre Ríos para que se le asigne el servicio ferroviario del ramal de Paraná, y remitió cualquier consulta al respecto a la autoridad provincial.

Esa respuesta cobra otra dimensión a la luz de la historia del propio ramal. El tramo Paraná–Basavilbaso–Concepción del Uruguay, de 280 kilómetros, íntegramente entrerriano, fue habilitado en 1887 por el entonces Ferrocarril Central Entrerriano y más tarde integrado al Ferrocarril General Urquiza. El 10 de marzo de 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, se discontinuó el servicio junto con el resto de los ramales de la provincia. Recién en diciembre de 2009, tras 18 años sin uso, se realizó un viaje de prueba entre Paraná y Basavilbaso, y en junio de 2010 se restableció un servicio de pasajeros entre Paraná y Concepción del Uruguay, impulsado por la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), que comandaba Carlos Isidoro Molina, creada por decreto provincial en 2008. Ese servicio volvió a discontinuarse en febrero de 2016, durante la gestión de Guillermo Dietrich al frente del Ministerio de Transporte nacional, junto con los servicios Basavilbaso-Villaguay y Paraná-Oro Verde-Colonia Avellaneda. De aquellos ramales, solo este último se mantiene activo en la actualidad como el único servicio de pasajeros que sobrevive en la provincia, aunque hace varios meses no está funcionando, pese a los insistentes reclamos de quienes se ven afectados por su ausencia.

Ese remanente tampoco está exento de problemas: en junio de este año, este medio relevó el reclamo de usuarios del servicio Paraná–Colonia Avellaneda, que sigue paralizado, con el consecuente impacto en el acceso a la educación y al trabajo de decenas de familias que dependen de esa conexión. El episodio ilustra la fragilidad del único vínculo ferroviario de pasajeros que le queda a la provincia, en momentos en que el debate se concentra en el futuro del transporte de cargas.

El pedido de informes se produce, además, en medio de la etapa final del proceso de privatización de toda la red de cargas administrada por Belgrano Cargas y Logística S.A., que incluye las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, esta última, la que atraviesa Entre Ríos. El proceso fue habilitado por la Ley N° 27.742 de Bases, que incluyó a la empresa entre las sujetas a privatización, y reglamentado por el Decreto N° 67/2025, que dispuso un esquema de desintegración vertical y acceso abierto: la administración de las vías, los talleres y el material rodante se licitarán o subastarán por separado, de manera que distintos operadores privados puedan compartir la misma traza pagando un canon.

La Resolución N° 1049/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal a ese proceso en julio de 2025, y el Decreto N° 282/2026 completó el esquema estableciendo que los fondos obtenidos por la venta del material rodante se canalizarán a un fideicomiso destinado a financiar obras en las líneas que se concesionen. Sin embargo, el cronograma sufrió sucesivos corrimientos: el gobierno había previsto originalmente lanzar la licitación a fines de 2025 para tener el proceso concluido en diciembre de ese año; luego la fecha se corrió a marzo y abril de 2026, y recién en las últimas semanas el titular de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez, anticipó que el llamado a licitación podría publicarse en las primeras semanas de agosto de 2026, tras un proceso de preparación que ya lleva más de un año y medio. Según trascendió, el esquema contempla además la utilización del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para financiar obras de infraestructura, con una adjudicación que recién se estima para abril o mayo de 2027.

En ese contexto nacional, centrado en los corredores de mayor volumen de carga vinculados al agro y la minería, el ramal Paraná-Concepción del Uruguay no figura entre las prioridades mencionadas públicamente por el gobierno ni por la conducción de Trenes Argentinos Cargas. La respuesta de Belgrano Cargas, que niega la existencia de un pedido formal de la Provincia, deja planteados dos interrogantes que exceden lo estrictamente técnico: si el gobierno de Entre Ríos efectivamente no gestionó ante la Nación la recuperación de ese servicio de cargas, y qué lugar ocupa, si es que ocupa alguno, el ramal entrerriano en el nuevo mapa ferroviario que empieza a definirse con la privatización de la línea Urquiza.