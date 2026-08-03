Un odontólogo denunció por discriminación al director del Hospital de Chajarí tras un audio viral

Un reclamo público por el funcionamiento del Hospital Santa Rosa de Chajarí desencadenó un conflicto que terminó con acusaciones cruzadas entre un profesional de la salud y el director del nosocomio. Todo comenzó cuando el odontólogo Manuel Mesones Guerrero difundió un video en redes sociales cuestionando que el equipo de rayos no estaba operativo durante su visita al hospital.

La publicación derivó en la viralización de un audio privado atribuido al director Daniel Benítez con expresiones descalificantes hacia el profesional, lo que motivó una denuncia por presunta discriminación y, finalmente, una retractación pública por parte del funcionario.

Según el audio que se viralizó en la localidad, Benítez se refiere a Mesones Guerrero como "el negro jetón, el peruano de mierda”. “Debería volver a Perú, con una estampilla en el ojete y una patada en el culo”, agrega.

Finalmente, en la mañana de este lunes el propio Benítez distribuyó en los medios una nota de retractación sobre el audio en cuestión. En tanto, Mesones realizó una denuncia por discriminación.

“Quiero denunciar que además de ejercer como odontólogo también me dedico a la política. Ahora bien, el día de ayer (el viernes 31 de julio), en horas de la mañana, hice una publicación en mis redes sociales mediante mi usuario ´Manuel Mesones Guerrero´, haciendo referencia a que hace meses el aparato de rayos X del Hospital Santa Rosa estaba dañado, destacando que en ningún momento mencioné alguna persona en específica, solo agregué que el director estaría a cargo de las falencias del hospital”, dice la denuncia.

Retractación

Según difundió Tal Cual Chajarí, este lunes Benítez se disculó mediante un comunicado. “Admito que el vocabulario y los adjetivos utilizados fueron totalmente inapropiados e inaceptables. Entiendo el malestar causado y pido una disculpa pública e incondicional a la persona afectada, así como a la comunidad peruana, por quienes siento un absoluto respeto”, dice el texto.

“Aunque se trató de un exabrupto en un ámbito estrictamente privado y filtrado sin mi consentimiento, reconozco que esas palabras no reflejan mis convicciones, mis valores ni la ética con la que conduzco la dirección de este hospital, donde trabajamos a diario ofreciendo a la comunidad la mejor atención que podemos, con el material que contamos”, completó.