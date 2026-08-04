ATE Entre Ríos impulsa la construcción de una plataforma política con protagonismo de la clase trabajadora

Con una amplia participación de militantes de toda la provincia, se llevó a cabo este fin de semana en Concordia un plenario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Se aprobó un documento político que propone avanzar en la construcción de una plataforma política de la clase trabajadora.

La actividad se realizó el sábado, convocada por el Consejo Directivo provincial junto a todas las seccionales, en la sede de ATE Concordia. La jornada reunió a cientos de militantes, dirigentes sindicales nacionales y provinciales, delegadas, delegados, trabajadoras y trabajadores estatales, además de representantes de organizaciones sociales, políticas y territoriales de distintos puntos de Entre Ríos.

"Durante el encuentro se desarrolló un profundo análisis de la realidad política, económica y social que atraviesan la provincia y el país. Las exposiciones y el posterior intercambio entre los participantes permitieron debatir las consecuencias del modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional, caracterizado por despidos masivos, el achicamiento del Estado, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el ataque al sistema previsional y el deterioro de las políticas públicas, con un fuerte impacto sobre las condiciones de vida de las familias trabajadoras", se informó a través de un comunicado de prensa.

Se indicó también que las numerosas intervenciones de militantes y dirigentes enriquecieron el debate y coincidieron en "la necesidad de fortalecer la organización popular para enfrentar este contexto, reafirmando el compromiso colectivo con la defensa del trabajo, los salarios, las jubilaciones, los convenios colectivos y el Estado como garante de derechos".

Documento político

En ese marco, el plenario debatió y aprobó un documento político que propone avanzar en la construcción de una plataforma política de la clase trabajadora, con protagonismo de las organizaciones sindicales, sociales, territoriales y del conjunto del campo popular. "La iniciativa parte de la convicción de que quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado, la producción y los servicios públicos deben ocupar un lugar central en la definición del proyecto de provincia y de país", se indicó.

Durante el encuentro, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo que "el desafío del movimiento obrero es trascender la resistencia frente al ajuste para construir una alternativa política que represente genuinamente los intereses de las y los trabajadores". En ese sentido, remarcó que "el sindicalismo debe asumir un rol protagónico en la elaboración de un programa que tenga como ejes el trabajo, la producción, la justicia social, la soberanía y la defensa de los bienes comunes".

El documento aprobado sostiene que la clase trabajadora "no puede limitarse a ser destinataria de las decisiones políticas, sino que debe constituirse como un sujeto político organizado con capacidad de incidir en el rumbo de Entre Ríos". Asimismo, propone elaborar un programa de gobierno basado en el fortalecimiento de la producción provincial, la generación de empleo de calidad, la industrialización, el agregado de valor, el desarrollo de la economía social, la defensa de los recursos estratégicos y el acceso universal a servicios públicos de calidad.

Desde ATE Entre Ríos se reafirmó el compromiso con la construcción de un proyecto político que priorice el trabajo, la producción, la justicia social y la defensa irrestricta de los derechos de la clase trabajadora. Una alternativa sustentada en la unidad, la participación democrática y la organización popular, capaz de construir una provincia y un país con mayor igualdad, soberanía y oportunidades para nuestro pueblo, se indicó.

"La masiva participación en este plenario ratificó que la organización colectiva continúa siendo una herramienta indispensable para defender las conquistas de las y los trabajadores y para construir una alternativa política con protagonismo de la clase trabajadora, que exprese las necesidades del pueblo entrerriano y abra el camino hacia un futuro con más derechos, dignidad y justicia social", concluye el comunicado.