Comedores: el gobierno mostró desayunos e irregularidades de escuelas que critican el nuevo sistema

Luego de que se conociera un documento crítico del nuevo sistema de desayunos firmado por rectores de escuelas entrerrianas, desde el gobierno se dieron a conocer actas que muestran los alimentos que se sirven a los alumnos en algunos de esos establecimientos educativos y también irregularidades detectadas.

“Parte del debate público se ha construido sobre una caracterización que no refleja el funcionamiento real del sistema actual. Se sostiene que el nuevo esquema reemplazará desayunos saludables, variados y con productos frescos por alimentos ultraprocesados. Esa afirmación desconoce la realidad que muestran las propias actas de supervisión elaboradas por la Dirección de Comedores”, se indicó a través de un documento elaborado en el área que conduce el funcionario Lautaro Azzalini.

“Las actas muestran que no existe un estándar uniforme de calidad nutricional ni de composición de los desayunos. La calidad y la variedad dependen de decisiones particulares y no de criterios comunes definidos por el Estado. Por el contrario, se verifican diferencias significativas entre escuelas, predominando en la mayoría de los casos desayunos compuestos por leche o mate cocido acompañados con pan u otros productos de panificación”, se detalló desde el área.

“Esa falta de uniformidad es, precisamente, una de las principales razones que justifican la implementación de un sistema centralizado”, se indicó luego, al tiempo que se señalaron irregularidades, como recortes o suspensiones del servicio y problemas en la administración de los fondos.

Escuela por escuela

Desde la Dirección de Comedores se difundieron actas que reflejan los alimentos que se sirvieron en determinados días en 11 escuelas de la provincia. Varias son conducidas por los rectores que firmaron el documento que cuestiona el nuevo sistema. Además, se añadieron observaciones en las que se señalan algunas irregularidades.

La información dada a conocer es la siguiente:

Departamento Concordia

Escuela N° 4 Damián P. Garat

ACTA N° 386

-20/03 leche con cacao y pan con dulce

-23/03 feriado

-24/03 feriado

-25/03 leche con cacao y pan con dulce

-26/03 leche con cacao y te – pan con dulce

Observaciones: en marzo se detectó que el directivo responsable de la tarjeta brindaba el servicio únicamente los martes y jueves, por decisión propia, consumiendo la totalidad de las partidas presupuestarias correspondientes a marzo y abril. Tras un control exhaustivo realizado por el área de Supervisión, se identificó un sobrante de $2.728.482 que permanecía en poder del proveedor. En consecuencia, se retiró la tarjeta que se encontraba a cargo del directivo y el monto recuperado fue destinado a cubrir las prestaciones de los meses siguientes.

Escuela N° 10 República de Entre Ríos

ACTA N° 1.247

-23/06 leche con cacao y pan

-22/06 leche con cacao y pan

-19/06 pasteles con leche con chocolate

-18/06 manzana

Escuela N° 14 Alejandro Carbó

ACTA N° 1.464

-6/05 turrones

-5/05 cereales

-4/05 facturas

-30/04 pan con queso

Escuela N° 2 Mariano Moreno

ACTA N° 468

-20/05 leche con malta con pan con dulce de leche

-19/05 leche chocolatada con pan y ensalada de fruta

-18/05 leche chocolatada con pan con dulce de batata

-15/05 leche chocolatada y pan con queso cremoso

-14/05 leche con malta y ensalada de fruta

Observaciones: el 21/05 el proveedor no entregó mercadería por falta de pago derivada de un problema administrativo y la directora optó por no brindar el servicio en secundaria, siendo que podía acudir a otros proveedores. La decisión no fue convalidada por la Dirección de Comedores.

Escuela N° 19 Juana Azurduy

ACTA N° 139

-6/05 bananas

-5/05 alfajores

-4/05 turrones

-30/04 pan con dulce

-29/04 chocolatada con alfajores

Escuela N° 37 Che Guevara

ACTA N° 672

-28/05 chocolatada – pan con queso y fruta

-29/05 mate cocido con pan con dulce y banana

-01/06 chocolatada con pan y fruta

-02/06 leche con pan – dulce y fruta

-03/06 chocolatada con pan queso y fruta

Escuela N° 2 Independencia

ACTA N° 765

-28/04 alfajores

-29/04 frutas

-30/04 fruta / banana

-04/05 galletitas

Departamento Federal

Escuela N° 9 José Artigas

ACTA N° 2.318

-4/05 leche con cacao y pan

-5/05 leche con cacao pan y banana

-6/05 leche con cacao pan y manzana

-8/05 leche con cacao y pan

Departamento Colón

Escuela N° 2 Goiburú

ACTA N° 2.526

-1/06 bizcochos

-2/06 bizcochos

-29/05 turrones

-28/05 alfajores

27/05 turrones

Departamento Victoria

Escuela N° 1 Dr. Raúl Trucco

ACTA N° 2.853

-10/06 leche con chocolate y mate cocido

-09/06 leche con chocolate y mate cocido

-08/06 leche con chocolate y mate cocido

-05/06 leche con chocolate y mate cocido

-04/06 leche con chocolate – mate cocido y torta

Escuela N° 4 Elsa de Trucco

ACTA N° 675

-22/04 mate cocido con pan

-21/04 mate cocido con pan

-17/04 mate cocido

-16/04 leche con chocolate

Dificultades estructurales

“La decisión de cambiar el sistema no responde a una discusión coyuntural. Es el resultado de un proceso de evaluación y supervisión que permitió identificar dificultades estructurales en el funcionamiento del esquema vigente, especialmente en materia de controles, trazabilidad y criterios de provisión de los alimentos”, se indicó desde la Dirección de Comedores.

“Durante años se naturalizó un sistema con enormes diferencias entre escuelas, escasa capacidad de control y sin estándares comunes para garantizar que todos los chicos recibieran la misma prestación. Por eso, frente al proceso de transición hacia un Sistema Centralizado de Compras y Provisión para los Comedores Escolares, consideramos importante brindar información clara, objetiva y respaldada por documentación oficial sobre los fundamentos de esta decisión administrativa”, se añadió.

“Todo aporte al debate público es valioso, especialmente cuando se trata de la alimentación de los chicos. Precisamente por esa responsabilidad, creemos que la discusión debe basarse en evidencia objetiva”, continúa el documento.

“Las opiniones son legítimas y los datos también deben serlo. Las actas de supervisión realizadas por la Dirección de Comedores muestran que el sistema vigente presenta diferencias significativas entre escuelas en cuanto a la calidad, variedad y composición de los desayunos, por lo que hoy no existe un estándar uniforme que garantice esas condiciones en toda la provincia. Negar esa realidad implica desconocer los resultados de las auditorías realizadas por el propio Estado y dejar sin respuesta las desigualdades que hoy existen entre establecimientos educativos”, concluye el texto.