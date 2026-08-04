Despidieron a otros cinco contratados de Cafesg “con más de 12 años de antigüedad”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció una nueva ola de cesantías en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), cuya sede principal se encuentra en Concordia. Tras confirmarse cinco nuevos ceses laborales, el gremio advirtió que la cifra de desvinculaciones en el organismo regional ya supera las 20 personas en lo que va del año.

La novedad se dio a conocer luego de que la semana pasada, sobre el cierre de la jornada laboral, varios agentes fueran informados de su desvinculación. Alexis Lambert, delegado de ATE en Cafesg, explicó cómo se enteraron de la situación: “A través de un llamado telefónico”, asegurando que mediante ese mecanismo “desvincularon a cinco compañeros nuestros, con más de 12 años de antigüedad en la institución: son tres personas de Concordia y dos de la ciudad de Chajarí”.

Ante esta situación, y dado que este lunes hubo una jornada de paro a nivel nacional y provincial, los trabajadores decidieron llevar adelante una asamblea, para abordar la problemática interna del organismo.

En ese marco, representantes de los trabajadores mantuvieron un encuentro con dos vocales del organismo provincial, Martín Dri y Pablo Andrés Canali, con el objetivo de buscar alternativas para frenar las bajas de personal.

Al respecto, Lambert dijo a Diario Río Uruguay que el objetivo de la reunión fue tratar de “buscar una solución para los trabajadores que venimos siendo vapuleados, no solamente de gestiones anteriores, sino con esta gestión actual; trimestre a trimestre vamos perdiendo compañeros, compañeros con mucha edad y mucha trayectoria dentro de la institución”.

Frente al panorama de incertidumbre que atraviesa el personal, el gremio solicitó un diálogo directo con la máxima autoridad de la institución para que brinde los argumentos institucionales de las cesantías.

“Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que nos atienda el presidente, que es quien en definitiva toma las decisiones. Les pedimos que, por favor, nos gestionen esa reunión para que la totalidad de los trabajadores presentes puedan escuchar de su boca el porqué de esta medida, que la consideramos por demás injusta, no solo porque se deja sin el sustento económico a estas cinco familias, sino porque se lo hace sin justa causa, desoyendo toda las leyes y los derechos del trabajador, en una situación muy complicada desde el punto de vista de que no se llega a fin de mes con trabajo, imagínate sin trabajo”, planteó el sindicalista y remarcó que “más de 20 personas” fueron desafectadas de Cafesg en el transcurso del año.