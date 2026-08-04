Emiten alerta por lluvias para este miércoles y jueves en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que volverán las inestabilidades el miércoles y jueves a Entre Ríos. Para ello, emitió alerta amarillo por tormentas para ambos días, aunque con diferencias en los departamentos que quedan comprendidos.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual“, indica el SMN.

Alerta para miércoles 5 de agosto

Están incluidos los siguientes departamentos: Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Alerta para jueves 6 de agosto

Están incluidos los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.