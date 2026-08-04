Entre Ríos firmó un acuerdo histórico y ANSES transferirá 120 mil millones para compensar parte del déficit

El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos para cubrir la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia. Los fondos llegarán en 12 cuotas de 10 mil millones a partir de noviembre.

"El acuerdo representa un avance histórico en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio; y constituye un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial", se informó desde la Casa Gris mediante un parte de prensa.

En el comunicado se resaltó que "por primera vez en la historia de Entre Ríos un gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial" y se expuso que "la firma del convenio con ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de las y los entrerrianos".

El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120 mil millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10 mil millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al gobierno nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia, se indicó.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

"Este acuerdo se suma al proceso de ordenamiento y saneamiento del sistema previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio. La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el gobierno nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, garantizar mayor previsibilidad financiera y comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con las y los jubilados entrerrianos", concluye el comunicado.