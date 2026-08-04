Fracasó la conciliación por la crisis en Unionbat de Gualeguaychú y los trabajadores esperan su indemnización

La reunión de conciliación llevada adelante este martes en la Secretaría de Trabajo entre delegados gremiales de Unionbat y representantes de la firma no llegó a ninguna instancia de entendimiento. Desde la empresa no brindaron ninguna solución al conflicto generado por el cierre con despido de los 101 agentes de su planta de Gualeguaychú, que ahora deberán esperar ser indemnizados en tiempo y forma, confirmó Ahora con fuentes sindicales.

“La verdad que la audiencia fue negativa, ya que la empresa no trajo ninguna propuesta”, afirmaron representantes de los trabajadores tras la reunión mantenida en Paraná. Y agregaron: “Lamentable se agotaron los tiempos y quedamos liberadas las partes”.

El conflicto

El 26 de junio, Unión Bat comunicó la cesantía de 100 trabajadores —todos ellos operarios de fabricación de baterías— y su decisión de dejar de operar en la ciudad, en línea con su intención de concentrar la producción en la planta de 9.400 metros cuadrados que la empresa tiene en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, la planta local quedó prácticamente paralizada: solo continúa activa una decena de empleados administrativos, de seguridad y de mantenimiento.

Los despedidos sostienen desde entonces un acampe en el ingreso al establecimiento, con guardias que se turnan de forma rotativa.