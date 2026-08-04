La preocupación por El Niño y las estrategias de contingencia fueron tema central de la reunión de gabinete

En el marco de una nueva reunión de gabinete, el Gobierno de Entre Ríos definió estrategias de contingencia para mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño y repasó los detalles del acuerdo suscripto con Anses por el déficit previsional.

El encuentro, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, priorizó el fortalecimiento de la infraestructura vial y la articulación con los municipios para proteger a las poblaciones ribereñas, según se informó a través de un comunicado de prensa.

Tras la reunión, desarrollada este martes en Casa de Gobierno, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló que se repasaron todas las medidas preventivas, junto con la evolución de la obra pública y la implementación de mejoras en la red vial provincial.

Por su parte, el director de Hidráulica de la provincia, Oscar Pintos, advirtió sobre la gravedad del pronóstico para los próximos meses y remarcó que las primeras afectaciones del fenómeno de El Niño en nuestra región ya comenzaron.

Según el funcionario, se prevé que las manifestaciones climáticas se agudicen a partir de septiembre, con un incremento significativo de las precipitaciones y una crecida de los ríos Uruguay y Paraná, debido a las lluvias en el sur de Brasil.

"Se está comparando las características del fenómeno de El Niño de este año al que ocurrió en 1997 y 1998, que son históricamente uno de los mayores que hemos sufrido en nuestra región", afirmó Pintos, señalando que los caudales podrían alcanzar niveles récord.

Informó además que existe una coordinación permanente con los intendentes para dotar a las localidades de las herramientas y protocolos necesarios ante posibles inundaciones. El plan de acción contempla la evaluación constante de las obras de defensa que la provincia viene ejecutando en diversos puntos del territorio. "Sabemos que el primer anillo de atención de la defensa civil son los municipios, y después viene la provincia y finalmente la nación", subrayó el titular de Hidráulica. Asimismo, remarcó la decisión política de trabajar conjuntamente para "aminorar o disminuir los efectos de El Niño" y minimizar el impacto negativo en toda la región entrerriana.

Acuerdo histórico

Otro de los puntos de la reunión fue el reciente convenio firmado con la Nación, que garantiza un anticipo de fondos para el sistema previsional entrerriano por un monto de 120.000 millones de pesos para el ejercicio 2026.

"Sin lugar a dudas, es una gran noticia para Entre Ríos, porque es un hecho histórico el reconocimiento de ese monto para un déficit previsional", destacó Boleas.

El ministro explicó además que el acuerdo contempla precisar el avance de las auditorías de años anteriores para determinar el stock total de la deuda que la Nación mantiene con la provincia en esta materia.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos