Marclay: “Sin dudas, Lauritto puede ser el candidato del consenso”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Marianela Marclay, sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa de revisión interna y afirmó que José Eduardo Lauritto "es el mejor candidato que tiene el peronismo" y que "puede ser el candidato del consenso". También cuestionó con dureza las políticas de los gobiernos nacional y provincial en materia de vivienda, salud, educación y alimentación escolar. Las declaraciones fueron realizadas en el programa Fuera de Juego (Somos Entre Ríos).

Lauritto y el futuro del peronismo

-¿Puede José Eduardo Lauritto ser el candidato del consenso del peronismo?

—Vos me estás preguntando a mí y yo te estoy diciendo que José Eduardo Lauritto es el mejor candidato que tiene el peronismo. Es un hombre con experiencia, que conoce y sabe de gestión, que le ha tocado gobernar en momentos de crisis y hoy se siente totalmente preparado. Nuestro candidato es José Eduardo Lauritto a la Gobernación de Entre Ríos. Creo que puede ser el candidato del consenso en Entre Ríos. Tendríamos que preguntarle a todos, pero el peronismo entrerriano está en una etapa de evaluación y reordenamiento. Venimos de un tiempo donde no hay conducción ni liderazgo, algo que también ocurre a nivel nacional. Sin dudas, Lauritto puede ser el candidato del consenso.

La autocrítica del PJ

-¿El peronismo necesita hacer una autocrítica?

—Sin dudas. Esto es como cuando uno rompe una relación y después quiere volver a acercarse. Si no reconocés que te equivocaste, no podés empezar la charla. Al peronismo le pasa eso: tenemos una relación rota con parte del electorado y no la vamos a recuperar si no reconocemos nuestros errores. Pero además de hacer autocrítica tenemos que ofrecer una alternativa y decirle a la gente cómo vamos a mejorarle la vida. También entendimos que hay temas que la sociedad nos marcó, como la inflación, y que debemos hablar con sectores con los que antes no dialogábamos, como el campo y los sectores productivos.

Críticas a Frigerio

-¿Qué opinión tiene sobre la gestión del gobernador Rogelio Frigerio?

—El gobernador habla de transparencia, pero ser rubio y de ojos azules no te da derecho a hablar de transparencia cuando transformás una obra social provincial en un negocio privado y traés gente de Buenos Aires. Habla de transparencia y termina pagando el doble por alimentos ultraprocesados para los comedores escolares. Habla de la casta y él es un empleado público millonario. Además, dice que recuperó el poder adquisitivo de los docentes cuando hay maestros que cobran 620.000 pesos. Me parece que dijo mucho para diferenciarse y hoy hace exactamente lo contrario.

Viviendas paralizadas

-¿Qué reclaman respecto de las viviendas en Concepción del Uruguay?

—No solamente no hay nuevos programas de vivienda, sino que tampoco hay soluciones para las emergencias habitacionales. En Concepción del Uruguay hay 30 viviendas con un avance del 58% que quedaron paralizadas cuando el gobierno nacional dio de baja el programa de la Subsecretaría de Desarrollo Socio-Urbano. Lo que pedimos es que autoricen a entregarlas porque las familias que las iban a recibir viven en ranchos de madera y nylon al borde de una cuenca que se inunda. Hace un año que reclamamos y de Nación ni siquiera responden.

Salud y endeudamiento

-También cuestionó la situación sanitaria. ¿Cuál es el principal problema?

—La baja del programa Remediar generó una falta de medicamentos. Hay personas con obra social que tampoco pueden afrontar los costos porque no llegan a fin de mes. A eso se suma que muchos jubilados dejaron de recibir beneficios del PAMI y recurren al sistema público, que hoy está totalmente saturado.

-¿Qué responde a quienes sostienen que el endeudamiento de las familias es una cuestión entre privados?

—El Presidente dijo "quién los manda a tomar deuda". Yo le quiero decir que hoy la gente cobra, paga las cuentas y desde ese momento empieza a endeudarse hasta el mes siguiente. Pide créditos o dinero en billeteras virtuales porque no tiene otra salida. Comprar comida con tarjeta ya no es una opción, es una necesidad. Cuando hablan de déficit cero, hablan de dejar afuera a gran parte de la población.

Ley de Tierras

-¿Por qué cuestiona el proyecto de Ley de Tierras?

—Con Guillermo Michel estamos muy preocupados porque Entre Ríos se ve profundamente afectada. Tenemos un sector productivo muy importante y enormes recursos naturales. No es una cuestión partidaria: se trata de defender los recursos naturales que pertenecen a todos los argentinos. Para eso la gente nos votó.

Teknofood y los comedores escolares

-También cuestionó el convenio con Teknofood. ¿Cuál es la objeción?

—Se va a gastar el doble por lo mismo. No es que mejoró la calidad de los alimentos. Lo más grave es que son productos ultraprocesados cuando existe una ley de etiquetado frontal que advierte sobre sus riesgos. El gobernador tiene compromisos con UNICEF y con la Mesa de Primera Infancia para mejorar la alimentación de los chicos, y está rompiendo ese compromiso por un negocio. No lo decimos nosotros: lo dicen nutricionistas, asociaciones y padres que se oponen a esta decisión.