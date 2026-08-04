Más de 2.000 familias entrerrianas se inscribieron en la edición 2026 de Créditos Raíces del IAPV

Con más de 2.000 familias inscriptas en toda la provincia, finalizó la convocatoria 2026 del programa Créditos Raíces. A partir de ahora, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) avanzará con el proceso de análisis y evaluación de las solicitudes presentadas. La próxima convocatoria se habilitará en 2027.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, la respuesta obtenida durante esta primera convocatoria ratifica el interés de las familias entrerrianas por acceder a una herramienta de financiamiento accesible y previsible para construir, ampliar, terminar o refaccionar una vivienda. Al mismo tiempo, consolida a Créditos Raíces como una política habitacional que acompaña a quienes cuentan con terreno o vivienda propia y buscan avanzar con su proyecto, se indicó.

La edición 2026 contempló dos líneas de financiamiento. La Operatoria 1.1 estuvo destinada a la construcción de viviendas nuevas en terreno propio, mientras que la Operatoria 1.2 estuvo orientada a la ampliación, terminación o refacción de viviendas existentes.

Con el cierre de la inscripción comienza ahora el proceso que permitirá transformar las solicitudes presentadas en proyectos concretos para miles de familias entrerrianas. Para ello, los equipos técnicos y administrativos del IAPV continuarán con la validación de la documentación presentada y la evaluación integral de cada solicitud, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada operatoria.

La próxima convocatoria de Créditos Raíces se realizará en 2027, cuando se habilite un nuevo período de inscripción para que más familias de la provincia puedan acceder a esta herramienta de financiamiento.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos